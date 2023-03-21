Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 3 особи зазнали поранень, - ОВА

Минулої доби, 20 березня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 20 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Бахмуті та Авдіївці.



Ще 3 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетного удару по Краматорську, пошкоджено будинки. Авдіївку обстріляно з артилерії та "Градів", - ОВА. ФОТОрепортаж