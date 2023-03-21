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Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 3 особи зазнали поранень, - ОВА

Минулої доби, 20 березня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 20 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Бахмуті та Авдіївці.

Ще 3 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 3 особи зазнали поранень, - ОВА 01

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жертви (1777) Донецька область (8308) Кириленко Павло (907)


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