Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра, - Моравецький

Увесь цивілізований світ об’єднався заради перемоги України у війні, яку розв’язала Росія. Однак є держави, що вагаються, а серед них найбільше - Німеччина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в університеті Рупрехта-Карла у німецькому місті Гайдельберг.

"Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: Deutschland ist Hamlet, Німеччина - це Гамлет. Тому що Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра", - зазначив глава польського уряду.

Моравецький вказав, що російський диктатор Володимир Путін наважився на повномасштабне вторгнення в Україну, бо думав, що Європа "лінива" та "слабка".

"Через рік ми бачимо, що він помилявся, принаймні частково. Європа ще не померла, поки ми живі. Але Європа ще не перемогла", - додав прем'єр Польщі.

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