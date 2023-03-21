Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра, - Моравецький
Увесь цивілізований світ об’єднався заради перемоги України у війні, яку розв’язала Росія. Однак є держави, що вагаються, а серед них найбільше - Німеччина.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в університеті Рупрехта-Карла у німецькому місті Гайдельберг.
"Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: Deutschland ist Hamlet, Німеччина - це Гамлет. Тому що Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра", - зазначив глава польського уряду.
Моравецький вказав, що російський диктатор Володимир Путін наважився на повномасштабне вторгнення в Україну, бо думав, що Європа "лінива" та "слабка".
"Через рік ми бачимо, що він помилявся, принаймні частково. Європа ще не померла, поки ми живі. Але Європа ще не перемогла", - додав прем'єр Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.n-tv.de/politik/Morawiecki-Schroeder-brachte-Europa-in-existenzielle-Gefahr-article23998715.html "Es ist ein Versagen": Morawiecki: "Schröder brachte Europa in existenzielle Gefahr" - n-tv.de
але, на жаль, не всі німецькі політики почули та зрозуміли: Агент шольц телефонував з розшукуваним підсудним Педофілом путіним....