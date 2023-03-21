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Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра, - Моравецький

моравецький

Увесь цивілізований світ об’єднався заради перемоги України у війні, яку розв’язала Росія. Однак є держави, що вагаються, а серед них найбільше - Німеччина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в університеті Рупрехта-Карла у німецькому місті Гайдельберг.

"Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: Deutschland ist Hamlet, Німеччина - це Гамлет. Тому що Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра", - зазначив глава польського уряду.

Моравецький вказав, що російський диктатор Володимир Путін наважився на повномасштабне вторгнення в Україну, бо думав, що Європа "лінива" та "слабка".

"Через рік ми бачимо, що він помилявся, принаймні частково. Європа ще не померла, поки ми живі. Але Європа ще не перемогла", - додав прем'єр Польщі.

Також читайте: Настав час конфіскувати російське майно, щоб відбудувати Україну, - Моравецький

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Німеччина (7318) Польща (8474) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
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У програмній промові про європейську політику голова уряду Польщі Моравецький різко критикує колишнього канцлера Шредера. Як наслідок російської загарбницької війни політик PiS бачить посилення ідеї національних держав: «Інші системи були б ілюзією чи утопією». Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив екс-канцлера Герхарда Шредера в тому, що він своєю проросійською політикою ставить під загрозу саме існування Європи. У промові в Гейдельберзі про майбутнє Європи Моравецький підкреслив важливість національних держав і застеріг від подальшої централізації ЄС. «Це невдача - не прислухатися до голосів країн, які були праві щодо Путіна. Це означає розширення можливостей таких людей, як Герхард Шредер, які зробили Європу залежною від Росії та поставили весь континент під загрозу існування», - сказав Моравецький. Політика угод з Росією провалилася. Шредер відомий як близький друг президента Росії Володимира Путіна і роками працював у російських енергетичних компаніях. Польський національно-консервативний уряд PiS роками виступав проти будівництва газопроводу Nord Stream 2 у Балтійському морі. Вона завжди попереджала, що таким чином Росія може збільшити залежність Європи від її поставок газу та поставити під тиск нинішні транзитні країни. Моравецький різко критикував тих, хто в дусі «торгівлі через зміни» обрав співпрацю з Росією в обмін на енергоносії. Ці політики зробили жахливу помилку, яка зараз стає очевидною. Якби Україна орієнтувалася лише на матеріальні блага, вона б давно піддалася російській агресії. Натомість вони замислилися над собою як нацією. повністю https://www.n-tv.de/politik/Morawiecki-Schroeder-brachte-Europa-in-existenzielle-Gefahr-article23998715.html
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21.03.2023 09:41
+1
п. Моравєцкій прочитав вчора лекцію в Німеччині, що таке шрьодерізм і 5-колона та їх наслідки для розвитку країни....
https://www.n-tv.de/politik/Morawiecki-Schroeder-brachte-Europa-in-existenzielle-Gefahr-article23998715.html "Es ist ein Versagen": Morawiecki: "Schröder brachte Europa in existenzielle Gefahr" - n-tv.de

але, на жаль, не всі німецькі політики почули та зрозуміли: Агент шольц телефонував з розшукуваним підсудним Педофілом путіним....
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21.03.2023 08:57
+1
Schröder-изована і Angela Dorothea Merkel-ізована Путіним Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра.

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21.03.2023 09:37
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это и так понятно, Гамлет пока надумает-сто лет пройдёт, а пока что сделает, то и все 200
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21.03.2023 08:42 Відповісти
А чому він забув про себе сказати? Німці підписали угоду на снаряди, а Польща ні. Критика повинна бути з обґрунтована, а не просто слова
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21.03.2023 08:55 Відповісти
Там чисто технічна проблема. Вони самі сказали що підпишуть днями.
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21.03.2023 09:48 Відповісти
Так так, я читала,але не технічна, як ви тут зазначили
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21.03.2023 10:06 Відповісти
п. Моравєцкій прочитав вчора лекцію в Німеччині, що таке шрьодерізм і 5-колона та їх наслідки для розвитку країни....
https://www.n-tv.de/politik/Morawiecki-Schroeder-brachte-Europa-in-existenzielle-Gefahr-article23998715.html "Es ist ein Versagen": Morawiecki: "Schröder brachte Europa in existenzielle Gefahr" - n-tv.de

але, на жаль, не всі німецькі політики почули та зрозуміли: Агент шольц телефонував з розшукуваним підсудним Педофілом путіним....
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21.03.2023 08:57 Відповісти
Schröder-изована і Angela Dorothea Merkel-ізована Путіним Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра.

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21.03.2023 09:37 Відповісти
У програмній промові про європейську політику голова уряду Польщі Моравецький різко критикує колишнього канцлера Шредера. Як наслідок російської загарбницької війни політик PiS бачить посилення ідеї національних держав: «Інші системи були б ілюзією чи утопією». Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив екс-канцлера Герхарда Шредера в тому, що він своєю проросійською політикою ставить під загрозу саме існування Європи. У промові в Гейдельберзі про майбутнє Європи Моравецький підкреслив важливість національних держав і застеріг від подальшої централізації ЄС. «Це невдача - не прислухатися до голосів країн, які були праві щодо Путіна. Це означає розширення можливостей таких людей, як Герхард Шредер, які зробили Європу залежною від Росії та поставили весь континент під загрозу існування», - сказав Моравецький. Політика угод з Росією провалилася. Шредер відомий як близький друг президента Росії Володимира Путіна і роками працював у російських енергетичних компаніях. Польський національно-консервативний уряд PiS роками виступав проти будівництва газопроводу Nord Stream 2 у Балтійському морі. Вона завжди попереджала, що таким чином Росія може збільшити залежність Європи від її поставок газу та поставити під тиск нинішні транзитні країни. Моравецький різко критикував тих, хто в дусі «торгівлі через зміни» обрав співпрацю з Росією в обмін на енергоносії. Ці політики зробили жахливу помилку, яка зараз стає очевидною. Якби Україна орієнтувалася лише на матеріальні блага, вона б давно піддалася російській агресії. Натомість вони замислилися над собою як нацією. повністю https://www.n-tv.de/politik/Morawiecki-Schroeder-brachte-Europa-in-existenzielle-Gefahr-article23998715.html
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21.03.2023 09:41 Відповісти
Колись казали що в світі три парадокси - євреї воюють,німці борються за мир а москалі борються з пияцтвом...Мабуть,німці до першого парадоксу вирішили додати другий - обережність,що плавно переходить в боягузство...Не національна риса,скажем прямо...
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21.03.2023 09:46 Відповісти
Німеччина не то що вагається просто вона аж кишить або продажними політиками або агентами кремля які працюють на московію, або вихідцями з московіїї. Бабло робить свою справу. Справа Меркель Шредера продовжує жити. Поки Німеччина, Європа не вичистить свій "політичний гнійник" від друзів пу, не поверне взад в московію всіх хто виїхав на захід останні принаймі 30 років доти будуть шпигунські історії, політичні вбивства, отруєння, підриви, заворушення в самій ЄВРОПІ, РУЦЬКИМ МІРОМ БУДЕ НЕ ТО ЩО ПАХНУТИ БУДЕ ТХНУТИ. ЄВРОПА В НЕБЕЗПЕЦІ, В НЕБЕЗПЕЦІ ВСІ ЇЇ ІНСТИТУЦІЇ, І ООН ТЕЖ. ЕРЕФІЮ НЕОБХІДНО ІЗОЛЮВАТИ ВІД ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА В СВІТІ ЇЇ МЕШКАНЦІВ ТЕЖ.
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21.03.2023 11:31 Відповісти
між німеччиною і злом ще є Україна і польща, є час погратися в ліверну ковбасу.
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21.03.2023 11:52 Відповісти
 
 