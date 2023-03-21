Ворог обстрілює прикордоння Харківщини і безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на Куп’янському напрямку, - ОВА

Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області. Під вогнем окупантів перебувало щонайменше 14 населених пунктів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, з артилерії, танків та мінометів ворог бив по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Стрілечій, Глибокому та ін.

"На Куп’янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, сьогодні, близько 6:00, окупанти з мінометів обстріляли с.Басове. Зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"В області тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів", - додає очільник регіону.

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"На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та повністю контролюють ситуацію", - резюмує він.