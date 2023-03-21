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Новини
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У поліцейського з Кривого Рогу знайшли ₴2 млн. Каже, подарував брат, - НАЗК

напк

Поліцейський з Кривого Рогу задекларував за 2021 рік подарунок на 2 млн грн від свого брата. У брата нема доходів, які дозволили б зробити такий дарунок.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), інформує Цензор.НЕТ.

"Водночас доходи брата за кілька років свідчать про те, що таку суму він подарувати не міг. За 2019 рік він отримав лише близько 800 тис. грн, а з 2019 року відомостей про отримання ним будь-яких доходів немає. Крім того, НАЗК виявило, що в родича посадовця станом на 1 січня 2021 року була заборгованість на 1,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Читайте: У заступника голови Держмитслужби Черкасського знайшли 4 млн грн від батька-пенсіонера

Сам поліцейський протягом 2021 року заробив лише 247 745 грн. Таким чином, його прибуток складав близько 20,5 тис. на місяць.

"Тобто ні в брата, ні в самого правоохоронця зібрати офіційно таку суму не вдалося б", - зробили висновок у НАЗК.

Агентство направило матеріали для вирішення питання щодо звернення до суду. 2,1 млн грн можуть визнати необґрунтованим активом та стягнути в користь держави.

Також читайте: Декларації за 2021 рік подали лише 7% нардепів. Здебільшого це "слуги", - ЧЕСНО (доповнено). ІНФОГРАФІКА

Автор: 

декларація (1412) Кривий Ріг (1304) Нацполіція (15130) електронне декларування (1468) НАЗК (1683)


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Топ коментарі
+17
Хорошо,что не дедушка подарил. Брат-это всё меняет. Оправдан.👍
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21.03.2023 08:51
+15
брат подарил ???? а братишка - зеля , это же кривой рог , там все братья и сестры у зели ........)))))
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21.03.2023 08:53
+13
если тряхнуть всех мусоров, судей, прокуроров, таможенников, РКРЕКП, облгазы, дтэки и прочую ******** - наскребется 1 триллион $ - хватит и на войну и на бюджет и на социалку и на гумманитарку развивающимся странам
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21.03.2023 09:15
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Хорошо,что не дедушка подарил. Брат-это всё меняет. Оправдан.👍
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21.03.2023 08:51 Відповісти
Треба держслужбовцям та мєнтам взагалі заборонити отримувати коштовні подарунки законом. І тоді не буде таких відмазок, а зразу на нари.
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21.03.2023 08:53 Відповісти
брат подарил ???? а братишка - зеля , это же кривой рог , там все братья и сестры у зели ........)))))
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21.03.2023 08:53 Відповісти
Двадцатовские доляху отслюнявили, по братски.
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21.03.2023 09:01 Відповісти
Брат з 95 кварталу 😁
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21.03.2023 09:36 Відповісти
Він теж Зільонський?
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21.03.2023 08:54 Відповісти
З Кривого Рогу? Тоді зрозуміло...
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21.03.2023 08:56 Відповісти
Переносний знак "40" вже знайшли?
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21.03.2023 08:56 Відповісти
что-то больше похоже на работу с негодным объектом...
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21.03.2023 08:58 Відповісти
Кривий Ріг ?
Здається це було місто уголовників. Такі і плоди
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21.03.2023 08:59 Відповісти
Поки поліція краде,ЗСУ воює. Степове (Авдіївка) тримається, орки фейкують, що взяли. Бахмут знову цвинтар атакують. Є просування, але не значне, про це кількість жмуриків говорить. А Кремінна, то там без змін. Женіть орків та і іншу нечисть геть з України.
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21.03.2023 09:00 Відповісти
Брат Брату-2, и все так чинно и благородно
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21.03.2023 09:00 Відповісти
У зелених бариг із Верховної Ради таке катить. Чому не можна менту?

"Депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва отримала в подарунок 14,4 млн гривень."

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21.03.2023 09:01 Відповісти
Я даже знаю кто
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21.03.2023 09:49 Відповісти
Нардеп від "Слуги народу" задекларував купівлю "4 каналу" як подарунок батьків.

Згідно з декларацією народного депутата Олексія Ковальова, 100% частки статутного капіталу ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від його батька та матері.

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21.03.2023 09:05 Відповісти
Ну цього чорти вже жарять)))
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21.03.2023 09:17 Відповісти
І це добре.
Але щодо таких подарунків від батьків до нього питань не було. Ні у правоохоронних органів, ні у його колег, ні у його презедента.
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21.03.2023 09:19 Відповісти
Кдадмен. Своих тоже иногда надо сдавать. Карьерный рост - освободится, 😆, будет решало . Это Украина, детка. Мусор он и в ЦАР мусор.
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21.03.2023 09:07 Відповісти
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21.03.2023 09:11 Відповісти
У мусора такий "заробіток" може бути хіба що від участі в торгівлі наркотиками
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21.03.2023 09:12 Відповісти
если тряхнуть всех мусоров, судей, прокуроров, таможенников, РКРЕКП, облгазы, дтэки и прочую ******** - наскребется 1 триллион $ - хватит и на войну и на бюджет и на социалку и на гумманитарку развивающимся странам
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21.03.2023 09:15 Відповісти
угу. подарили... с
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21.03.2023 09:16 Відповісти
50 штук баксов? Это что много чтоль?
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21.03.2023 09:26 Відповісти
Якщо зарплата або пенсія, офіційні доходи батьків дозволяють, то нехай буде хоч 100 000 000 $.
Але ж закони написали так, щоб не перевіряти доходи дарувальників.
Тому і потрібне ЗАГАЛЬНЕ декларування, як в країнах Заходу.
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21.03.2023 10:01 Відповісти
Брат не поділився з "братами" ?
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21.03.2023 09:36 Відповісти
оху...ти великі гроші... більше немає до кого причіпитись і знайшли цапа-відбувайла. Новина дня б..ять!!! Да мало де зараз можна взяти ті нещасні 2 млн. Пройдіться по ментовським чинам - там десятки мільйонів знайдете і можливо в баксах
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21.03.2023 09:41 Відповісти
Треба ж кимось пересічним очі замилювати.
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21.03.2023 10:49 Відповісти
Корупційна держава... Все у керівництві крутиться навколо "корит".
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21.03.2023 09:48 Відповісти
Хто подарував,той і брат.
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21.03.2023 09:52 Відповісти
Такі прибутки у поліцейського лише від наркоторгівлі, кришування і таке інше. У Кривому Розі кландайк наркоманський. Як глянеш навколо : наркомани, алкашня, а гинуть найкращі.
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21.03.2023 09:54 Відповісти
новость расчитанная на идиотов....когда твари воруют миллионами и миллиардами какого то мусора с 2 миллионами в жертву принесли...вот полупокерсы..
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21.03.2023 10:27 Відповісти
"Атракцион нєвіданной щєдрості!"(с)
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21.03.2023 10:30 Відповісти
и эти люди хотят в ЕС, где силовые структуры живут только на зарплату?
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21.03.2023 10:47 Відповісти
 
 