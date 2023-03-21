У поліцейського з Кривого Рогу знайшли ₴2 млн. Каже, подарував брат, - НАЗК

Поліцейський з Кривого Рогу задекларував за 2021 рік подарунок на 2 млн грн від свого брата. У брата нема доходів, які дозволили б зробити такий дарунок.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), інформує Цензор.НЕТ.

"Водночас доходи брата за кілька років свідчать про те, що таку суму він подарувати не міг. За 2019 рік він отримав лише близько 800 тис. грн, а з 2019 року відомостей про отримання ним будь-яких доходів немає. Крім того, НАЗК виявило, що в родича посадовця станом на 1 січня 2021 року була заборгованість на 1,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Сам поліцейський протягом 2021 року заробив лише 247 745 грн. Таким чином, його прибуток складав близько 20,5 тис. на місяць.

"Тобто ні в брата, ні в самого правоохоронця зібрати офіційно таку суму не вдалося б", - зробили висновок у НАЗК.

Агентство направило матеріали для вирішення питання щодо звернення до суду. 2,1 млн грн можуть визнати необґрунтованим активом та стягнути в користь держави.

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