ГО "Аеророзвідка" запускає проєкт "Кіберстійкість" для підвищення захисту інформаційних систем у ЗСУ

ГО "Аеророзвідка" розпочинає проєкт "Кіберстійкість". Метою є підвищення кіберстійкості інформаційних систем сектору безпеки і оборони та впровадження практик кібергігієни у всьому війську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, планується забезпечення ключами безпеки FIDO всіх користувачів системи ситуаційної обізнаності Дельта, розробником якої є Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Маючи доступ до Дельти, сили безпеки й оборони України можуть максимально оперативно та ефективно ідентифікувати та розкривати ворога.

Першими ключі безпеки FIDO зможуть отримати користувачі Дельти. Для цього вони мають ознайомитися з інструкцією в системі та заповнити анкету.

"Започаткування такого проєкту - це додатковий крок у підвищенні рівня безпеки і кіберзахисту Дельти. Це значно ускладнить ворогу його намагання скомпрометувати систему в цілому, і зокрема убезпечить інформаційний простір кожного користувача від витоку інформації та різноманітних кібератак. Стандарт FIDO2 є найсучаснішим стандартом автентифікації користувачів, рекомендованим FIDO Alliance та World Wide Web Consortium, що підтверджує його надійність і безпеку", - зазначив Руслан Прилипко, керівник напрямку ІТ ГО "Аеророзвідка".

Так, власний ключ безпеки можна налаштувати як для входу в Дельту, так і для доступу в інші системи й додатки, що підтримують міжнародний стандарт FIDO. Зокрема, поштовий сервіс Gmail або соціальні мережі - Facebook чи Instagram.

Ключ безпеки FIDO - це інструмент двофакторної автентифікації для доступу в системи та застосунки. Ключ безпеки використовується в доповнення до пароля – як другий фактор перевірки користувача. Ключ підтримується основними операційними системами та браузерами. Паролі, які вводить та зберігає користувач, легко вкрасти за допомогою фішингу, шкідливих програм та інших типів атак. Водночас фізичний ключ безпеки, як другий фактор автентифікації, підвищує конфіденційність, оскільки ніколи не зберігається на сервері або комп’ютері користувача. Водночас у разі викрадення ключа увійти в обліковий запис лише з допомогою його буде неможливо.

Організатори закликають підтримати проєкт донатами.

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