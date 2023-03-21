Росія хоче неформально розповісти Радбезу ООН про депортацію дітей з України, - АР

РФ планує в квітні зібрати в Раді безпеки ООН неформальну зустріч, на якій збирається озвучити свій погляд на вивезення українських дітей.

Про це повідомляє АР, інформує Цензор.НЕТ.

За словами представника Росії в ООН Василя Небензі, його країна планувала цю зустріч ще до того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через депортацію українських дітей.

Зустріч має відбутися 6 квітня.

Небензя називає питання депортації дітей "повністю роздутим". Він твердить, що Росія нібито вивозить маленьких українців, бо "хоче захистити їх від небезпек, які можуть принести військові дії".

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На питання про те, чи планує РФ повернути депортованих дітей в Україну, він відповів: "Коли умови стануть безпечними, звичайно. Чому ні?".