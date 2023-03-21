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Росія хоче неформально розповісти Радбезу ООН про депортацію дітей з України, - АР

оон,радбез

РФ планує в квітні зібрати в Раді безпеки ООН неформальну зустріч, на якій збирається озвучити свій погляд на вивезення українських дітей.

Про це повідомляє АР, інформує Цензор.НЕТ.

За словами представника Росії в ООН Василя Небензі, його країна планувала цю зустріч ще до того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через депортацію українських дітей.

Зустріч має відбутися 6 квітня.

Небензя називає питання депортації дітей "повністю роздутим". Він твердить, що Росія нібито вивозить маленьких українців, бо "хоче захистити їх від небезпек, які можуть принести військові дії".

Читайте: Є підстави вважати, що Путін відповідальний за депортацію українських дітей, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан

На питання про те, чи планує РФ повернути депортованих дітей в Україну, він відповів: "Коли умови стануть безпечними, звичайно. Чому ні?".

Автор: 

депортація (719) діти (5041) росія (64911) Радбез ООН (850) Небензя (48)


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Топ коментарі
+24
Тобто, створили небезпечні умови, щоб потім від них активно захищати дітей...

А визнати, що вивозять дітей для покращення свого генофонду нє? На мокшандії ж одни дегенеративні виродки..приклад зворотньої еволюції..
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21.03.2023 09:43
+18
А розсовувати дітей по якутських та бурятських сім'ях з усиновленням, міняти їм імена та прізвища, забороняти українською мовою навіть думати та згадувати Україну - це заради захисту від ракет? Це, щоб "потім повернути додому - чого б ні"?! Чи заради створення "яничар" та відновлення генотипу вмираючих регіонів?!
Брехливі падли!!!
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21.03.2023 09:53
+16
А хто винен,что в Україні небеспечно?
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21.03.2023 09:41
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А хто винен,что в Україні небеспечно?
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21.03.2023 09:41 Відповісти
Прочитають казочку про дяду Стьопу-міліціонера, який всіх спасав
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21.03.2023 09:56 Відповісти
Тобто, створили небезпечні умови, щоб потім від них активно захищати дітей...

А визнати, що вивозять дітей для покращення свого генофонду нє? На мокшандії ж одни дегенеративні виродки..приклад зворотньої еволюції..
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21.03.2023 09:43 Відповісти
зрозуміло...одним словом "спасалі дітєй от вайни"
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21.03.2023 09:52 Відповісти
А розсовувати дітей по якутських та бурятських сім'ях з усиновленням, міняти їм імена та прізвища, забороняти українською мовою навіть думати та згадувати Україну - це заради захисту від ракет? Це, щоб "потім повернути додому - чого б ні"?! Чи заради створення "яничар" та відновлення генотипу вмираючих регіонів?!
Брехливі падли!!!
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21.03.2023 09:53 Відповісти
На брехні весь світ пройдеш, а додому не вернешся. 23 роки брехні. Так дискредувати власну країну, ще в історії людства не було подібного.
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21.03.2023 10:00 Відповісти
*****, ти пізно всрався, дохтур сказав в морг, значить в морг!
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21.03.2023 10:04 Відповісти
Гаага це тільки раздєвалка перед моргом 😂

Мілошевіч підтвердить
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21.03.2023 10:15 Відповісти
... і Ічкерію кров"ю не заливали (двічі!), і на Грузію не нападали, і Сирію не душили хімічною зброєю, і України не чіпали...

Парашка вже не бикує, а хоче неформально пояснити?

Це значить, що треба ще більше і башити прикладом по бридкій свинособачій пащі, а тактичним черевиком по нирках!

Отоді настане прогрес в т.зв. мирних ініціативах.
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21.03.2023 10:07 Відповісти
Схоже на кампанію по відбіленню *****, нібито він не дитячий вбивця, а лише безпечний "кіднепінджер".
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21.03.2023 10:17 Відповісти
Ві нє панімаєтє, єта другоє, пуйло нє убійца, он спасатєль ат біндеравєц і хвашістав, каторіє 8 лєт дамбілі бамбас. Забєрітє свой ордєр і дайтє ордєн.
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21.03.2023 10:29 Відповісти
Московия страна педофилов.
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21.03.2023 10:38 Відповісти
вони одне те й саме кажуть вже декілька столітть, кожні 30-40 років, все по колу
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21.03.2023 11:41 Відповісти
Нашо наразі неформально в ООН байки розказувати, якщо пора вже формально в МКС покази давати. Даю довідку для кацапів - МКС це не міжнародна космічна станція.
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21.03.2023 12:12 Відповісти
 
 