Росія хоче неформально розповісти Радбезу ООН про депортацію дітей з України, - АР
РФ планує в квітні зібрати в Раді безпеки ООН неформальну зустріч, на якій збирається озвучити свій погляд на вивезення українських дітей.
Про це повідомляє АР, інформує Цензор.НЕТ.
За словами представника Росії в ООН Василя Небензі, його країна планувала цю зустріч ще до того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через депортацію українських дітей.
Зустріч має відбутися 6 квітня.
Небензя називає питання депортації дітей "повністю роздутим". Він твердить, що Росія нібито вивозить маленьких українців, бо "хоче захистити їх від небезпек, які можуть принести військові дії".
На питання про те, чи планує РФ повернути депортованих дітей в Україну, він відповів: "Коли умови стануть безпечними, звичайно. Чому ні?".
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А визнати, що вивозять дітей для покращення свого генофонду нє? На мокшандії ж одни дегенеративні виродки..приклад зворотньої еволюції..
Брехливі падли!!!
Мілошевіч підтвердить
Парашка вже не бикує, а хоче неформально пояснити?
Це значить, що треба ще більше і башити прикладом по бридкій свинособачій пащі, а тактичним черевиком по нирках!
Отоді настане прогрес в т.зв. мирних ініціативах.