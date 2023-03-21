Шість екіпажів американських БТР М113 влаштували для ворога смертельні каруселі поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

В мережі опублікований фрагмент бойової роботи українських екіпажів американських бронетранспортерів М113 поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно щонайменше шість американських БТР, які вправно маневрують на полі бою, почергово виходячи на ударні позиції та вражаючи окупантів. Відеозапис злагодженої роботи механізованого підрозділу зробили українські піхотинці, що спостерігали за діями побратимів з окопу.

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