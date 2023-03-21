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Новини Війна
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Шість екіпажів американських БТР М113 влаштували для ворога смертельні каруселі поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

В мережі опублікований фрагмент бойової роботи українських екіпажів американських бронетранспортерів М113 поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно щонайменше шість американських БТР, які вправно маневрують на полі бою, почергово виходячи на ударні позиції та вражаючи окупантів. Відеозапис злагодженої роботи механізованого підрозділу зробили українські піхотинці, що спостерігали за діями побратимів з окопу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія відправить до України 20 бронетранспортерів М113

Автор: 

зброя (7435) США (22473) БТР (279) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+110
Повертайтесь живими справжні українські воїни та герої...
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21.03.2023 09:40
+86
Я так понимаю, что паРашкинцы слегка приоху@ели от этого действа...
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21.03.2023 09:44
+43
Могли з гранатомета, але по рухомій ціле все ж важче влучити ніж по не рухомій. Да і висовуватись із гранатометом коли по тобі фігачать із кулемета браунінга не дуже то й зручно.

Де піхота? - піхота знімає на відео цю карусель. Можливо чекає на свій час можливо ні, гадаю їм там видніше що і як робити.

В чому сенс атаки? Сенс атаки на ворожу позицію - Атакувати ворожу позицію. Ймовірно?
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21.03.2023 09:55
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Повертайтесь живими справжні українські воїни та герої...
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21.03.2023 09:40 Відповісти
Я все вiдео шепотiла:" Повертайтесь живими, тiльки вернiться живими!"🙏🙏🙏
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21.03.2023 16:28 Відповісти
Очень хотелось, что бы все возвращались обязательно в Киев! А там потом и по домам можно. Дай то Бог!
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22.03.2023 09:27 Відповісти
Я так понимаю, что паРашкинцы слегка приоху@ели от этого действа...
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21.03.2023 09:44 Відповісти
Зараз їх тошнить. Ригають...
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21.03.2023 09:52 Відповісти
А ж кишки вилазять
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21.03.2023 09:56 Відповісти
Через зад
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21.03.2023 10:02 Відповісти
Ні. Через глотку. Бо заду вже давно немає.
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21.03.2023 17:39 Відповісти
Ничё не понимаю, что происходит, но думаю, что орки тоже
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21.03.2023 13:07 Відповісти
ніхто не зрозумів що це було
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21.03.2023 13:47 Відповісти
Це був армійський супер-тролінг!
Те саме робили бандерівці на конях.
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21.03.2023 17:05 Відповісти
Це навчання.
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21.03.2023 17:52 Відповісти
Но орков стало гораздо меньше))
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21.03.2023 14:59 Відповісти
Слава Нації! ✊
як красиво!!!
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21.03.2023 09:47 Відповісти
Круто, але небезпечно, все одно могли підбити з гранатомета.
Де піхота?
В чому був сенс атаки?

Але круто!
Слава ЗСУ!
Героям Слава!
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21.03.2023 09:50 Відповісти
Могли з гранатомета, але по рухомій ціле все ж важче влучити ніж по не рухомій. Да і висовуватись із гранатометом коли по тобі фігачать із кулемета браунінга не дуже то й зручно.

Де піхота? - піхота знімає на відео цю карусель. Можливо чекає на свій час можливо ні, гадаю їм там видніше що і як робити.

В чому сенс атаки? Сенс атаки на ворожу позицію - Атакувати ворожу позицію. Ймовірно?
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21.03.2023 09:55 Відповісти
піхота в очікуванні...не піде ж піхота під шквал куль..піхота потім зачистить позиції...вони вчились тих маневрів,щоб зберегти піхотинців.
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21.03.2023 10:02 Відповісти
скоріш за все так, але достеменно нам це невідомо. Можливо що ЗСУ просто кошмарять одну із позицій ворога, а піхота тільки прикриває фланги броні.
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21.03.2023 10:08 Відповісти
Важко влучити в одного, а коли вони постійно перекривають друг друга, то попасти в них легше.
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21.03.2023 11:24 Відповісти
Конечно легше коли наводишся все одно на один танк, а інші п'ять поливають твої позиції свинцем 12.7 мм.
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21.03.2023 12:42 Відповісти
вони знають для чого це роблять, тобі ніхто доповідати і пояснюватии не буде. раз роблять значить так треба.
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21.03.2023 13:52 Відповісти
Сенс не помістився в ролику. Не можемо ми бути розумнішими з дивану.
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21.03.2023 10:00 Відповісти
Рух це життя.
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21.03.2023 09:50 Відповісти
Все поле перепахали. Если бы на поле была бы хоть одна мина то они бы ее поймали
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21.03.2023 09:54 Відповісти
А якщо б у ***** булиб мізки, то він застрелився б вже.
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21.03.2023 17:41 Відповісти
Весняні польові роботи.
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21.03.2023 09:55 Відповісти
Внесення добрив.
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21.03.2023 18:26 Відповісти
если бы и пехота из окопов вылезла и бегала взад-вперед, то москали бы вообще оуели бы и в панике б бежали.
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21.03.2023 09:57 Відповісти
Вилазь з дивана!...
Вони все правильно роблять. Для чого наражати на небезпеку піхоту, коли працює БТР?
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21.03.2023 10:47 Відповісти
значение слова "сарказм" загугли. Парни просто тренируются наступать - это учения, ну а автор просто решил постебаться с вас и назвал видео "карусель..."
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21.03.2023 17:10 Відповісти
ТОП комент! 😂👍
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21.03.2023 16:39 Відповісти
Кацапські танки роблять так само, катаються і стріляють, шкода що москалі поміж ними не бігають.
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21.03.2023 17:14 Відповісти
Це неймовірно!!! сила силенна...недарма вчились хлопці ЗСУ...
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21.03.2023 09:59 Відповісти
Жутко интересно, но нечего не понятно. Чего они катаются туда -сюда ?
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21.03.2023 10:01 Відповісти
вище прочитайте написали --йдуть весняно-польові роботи"
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21.03.2023 10:04 Відповісти
Я не військовий але мені зається що поки одні ведуть вогонь інші відходять з позицій які можуть бути вражені потім навпаки. Вони таким чином не дають можливості зосередитись ворожим протитанкістам зосиредитись на цілі.
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21.03.2023 10:15 Відповісти
Тобі як тій баришні з анекдоту - коли вона вимагає від мужика щоб він опреділився і не дратував її своїми рухами туди-сюди.
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21.03.2023 12:08 Відповісти
Не путайте секс з *********.
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21.03.2023 12:27 Відповісти
😁😂
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21.03.2023 16:41 Відповісти
6 бронепулеметов проверяли- нет ли у орков гранатометов
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21.03.2023 10:05 Відповісти
Напевне, що це було лише відпрацювання тактики швидкого зближення з ворожими позиціями для десантування піхоти (для 6 мардеріа - це 60 бійців).
Цього разу вийшло навчання в бойових умовах, то ж можливо скоро мають відбутись і самі наступальні дії.
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21.03.2023 10:07 Відповісти
А можливо випробували прийом проти дрібних груп смертників, задача яких доправити боєкомплект ближче до наших позицій для наступної групи вже напівсмертників, які перезаряджаються за трупами першої групи і роблять кидок ще ближче до наших позицій, де перетворюються на трупи, але за ними суне наступна дрібна група... Так гусеницями ті групи просто перемішують із земелькою. Разом із боєкомплектом.
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21.03.2023 15:38 Відповісти
А таки дійсно карусель, злагоджено, якісно, убивчо. Техніка на полі просто супер.
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21.03.2023 10:11 Відповісти
Екіпажі навчалися мабуть десь "там"...
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21.03.2023 15:39 Відповісти
Нема сумнiву, що навчались десь там...
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21.03.2023 16:44 Відповісти
З села моєї мами є один там і навчався десь.
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21.03.2023 22:48 Відповісти
Розминка .
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21.03.2023 10:12 Відповісти
Ваня, водки нет! Уйобуй!
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21.03.2023 10:24 Відповісти
Если ты в силу своей тупости не понимаешь происходящего - это вовсе не означает что происходящее - бессмысленно.
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21.03.2023 10:29 Відповісти
Фу, друг мой. Суть в том, что у тебя не мнение, а гавно. И администрации пришлось убирать за тобой.
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22.03.2023 10:08 Відповісти
Ты такой же тупорылый как и основная биомасса нашего народонаселения, проще сказать - быдло, которое стоит и что-то там мычит в своём стойле.
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22.03.2023 18:02 Відповісти
Вяло, приятель, не вставляет!
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23.03.2023 10:25 Відповісти
Стандартне відпрацювання дій броньованої техніки для виходу на позиції оборони противника, з метою виявлення опорних пунктів піхотних підрозділів.
За звичай, такі дії мають підтримуватися ще 1 або 2 танками. Попередньо по площі мала працювати арта для розмінування.
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21.03.2023 10:35 Відповісти
ось би с коптера це видовище побачити..
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21.03.2023 10:18 Відповісти
Если пехота сидит в окопе - значит это оборона. Очевидно в посадке впереди засела атакующая группа, и техника её отгоняла.
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21.03.2023 10:31 Відповісти
Бронитранспортери кружат а не стреляют шо за новий маневр
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21.03.2023 10:33 Відповісти
Бережи Вас ,Боже,наших хлопчиків.Слава Україні!Героям Слава!
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21.03.2023 10:33 Відповісти
Мочи оккупанта.
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21.03.2023 10:37 Відповісти
Не впевнений в ефективності таких дій. По-друге, міни?
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21.03.2023 10:43 Відповісти
Схоже мін немає. Бо навряд чи шість БМП на поле випустили.
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21.03.2023 16:25 Відповісти
бо це швидше за все тренування. а в справжньому бою вони будуть.
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24.03.2023 23:25 Відповісти
Сколько стратегов на цензоре! Не говоря уже о тактиках...
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21.03.2023 10:49 Відповісти
..а такие хорошие вирусологи были...Эх переквалификация....
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21.03.2023 12:13 Відповісти
Да нет никакой переквалификации. Тут большинство "и швец, и жнец...". Специалисты широкого профиля.
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21.03.2023 16:12 Відповісти
Все вірно. Але більшість рефлексує на очевидні речі.

Сенс маневрів зрозумілий, але невідомий результат.

Забороните мирняку думати про ефективність бойових дій ?
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21.03.2023 16:31 Відповісти
Машины туда-сюда катаются очевидно от артиллерийского обстрела!
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21.03.2023 11:05 Відповісти
Мабуть розвідка боєм.
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21.03.2023 11:11 Відповісти
...что только не устроишь для тварей с болот мацковии...🤣🤣🤣 Смерть выродкам лаптестана!!!
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21.03.2023 11:49 Відповісти
раскатали партейку.....
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21.03.2023 12:10 Відповісти
Косят москолоту...
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21.03.2023 12:33 Відповісти
М113 планировался как легкий компактный транспортер, вмещающийся в траспортные самолеты и переплывающий водные преграды, в ущерб защищенности и огневой мощи. Этакое боевое такси, подпросил до сравнительно близкой точки и уехал. Даже со всеми последующими дополнениями, вроде дополнительной брони и пулемета, это далеко не БМП. Вести боевые действия, да еще атакующего типа на М113 это конечно жах, скорее бы уже нормальные БМП подоспели.
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21.03.2023 13:09 Відповісти
+5 Це хіба що точно знали, що там тільки легка стрілецька зброя.
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21.03.2023 16:24 Відповісти
Да, сравнивать М113 с Бредли совершенно неуместно. Ни по степени бронированности, ни по огневой мощи. М113 это просто легкобронированноя коробка с пулеметом. Думаю когда приедут Бредли, Мардеры, Страйкеры и CV90 - для орков небо покажется с овчинку.
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21.03.2023 20:45 Відповісти
Бийте рашистську наволоч! Бережи ВАС БОГ наші славні воїни! Слава ЗСУ!
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21.03.2023 13:28 Відповісти
Нда ... Дизеля використали немірянно. Кулеметник на передньому плані ні разу не стріляв, хоч і має оптику.
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21.03.2023 16:28 Відповісти
Кулеметник гарна ціль для снайпера, або шальної кулі, чому не поставити бронє щиток і вести вогонь прикрити
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21.03.2023 19:38 Відповісти
Такі щитки ставили на кулемети у попередніх війнах. Зараз тільки на транспорті поворотні платформи прикривають.
Мабуть це пов*язано з підвищенням мобільності бойових дій.
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22.03.2023 13:16 Відповісти
Красавци!Бережи ВАС Боже!
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21.03.2023 17:13 Відповісти
пля, атмосферне відео
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21.03.2023 19:28 Відповісти
Взагалі-то, БТР- це тільки Броньований Транспортер, а не бойова машина, і нічого йому робити на передньому краї, ну мабуть, що у "руську" рулетку пограти захотілося.
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21.03.2023 22:01 Відповісти
Броне-дискотека ))
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21.03.2023 22:18 Відповісти
Нащо *******..навчання. І це добже.
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21.03.2023 23:14 Відповісти
Скорее всего коробочки помогли отбить атаку ******* на наши окопы. А двигались чтобы по ним не отработала арта, минометы или рпг. Да тем же птур попасть по быстрой цели гораздо сложнее чем по стоячей. Это только нам видосы удачных попаданий крутят. На самом деле там тоже все не так просто. Ну или учения, что тоже нужное дело.
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22.03.2023 00:55 Відповісти
 
 