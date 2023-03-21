Шість екіпажів американських БТР М113 влаштували для ворога смертельні каруселі поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою
В мережі опублікований фрагмент бойової роботи українських екіпажів американських бронетранспортерів М113 поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно щонайменше шість американських БТР, які вправно маневрують на полі бою, почергово виходячи на ударні позиції та вражаючи окупантів. Відеозапис злагодженої роботи механізованого підрозділу зробили українські піхотинці, що спостерігали за діями побратимів з окопу.
Топ коментарі
+110 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.03.2023 09:40
+86 Прощай немытая раССея
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+43 Jala Pribila
показати весь коментар21.03.2023 09:55
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Те саме робили бандерівці на конях.
як красиво!!!
Де піхота?
В чому був сенс атаки?
Але круто!
Слава ЗСУ!
Героям Слава!
Де піхота? - піхота знімає на відео цю карусель. Можливо чекає на свій час можливо ні, гадаю їм там видніше що і як робити.
В чому сенс атаки? Сенс атаки на ворожу позицію - Атакувати ворожу позицію. Ймовірно?
Вони все правильно роблять. Для чого наражати на небезпеку піхоту, коли працює БТР?
Цього разу вийшло навчання в бойових умовах, то ж можливо скоро мають відбутись і самі наступальні дії.
За звичай, такі дії мають підтримуватися ще 1 або 2 танками. Попередньо по площі мала працювати арта для розмінування.
Сенс маневрів зрозумілий, але невідомий результат.
Забороните мирняку думати про ефективність бойових дій ?
Мабуть це пов*язано з підвищенням мобільності бойових дій.