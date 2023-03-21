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Новини Війна
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Шольц: Війна Росії проти України може бути довгою. А потім доведеться розчищати завали

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що агресивна війна Росії в Україні не закінчиться швидко, і навіть по завершенню доведеться ще довго розбиратися з її наслідками.

Про це Шольц сказав в інтерв'ю Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Канцлер ясно дав зрозуміти, що не очікує, що війна Росії проти України закінчиться швидко.

"Ми маємо бути готові до того, що це може зайняти багато часу. Навіть коли війна закінчиться, все одразу не стане нормальним. Але ми також не повинні зупинятися в намаганнях щодо припинення війни", - сказав Шольц.

Читайте: Україні терміново потрібні боєприпаси, Німеччина допоможе забезпечити безперебійне постачання, - Шольц

За словами канцлера ФРН, обов'язковою умовою справедливого миру є виведення Росією військ із території України.

Шольц наполягає на необхідності відновлення порядку миру та безпеки.

"Кордони не розсуваються силою", - підкреслив Шольц.

Канцлер ФРН налаштований на довгострокові наслідки війни.

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"Ми повинні розуміти, що ця жахлива агресивна війна та її наслідки надовго займуть нас, і що нам ще довго доведеться розчищати завали", - сказав Шольц.

Автор: 

прогноз (1380) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+7
У тебе мислення як у равлика, цьому позволили статися усе українське суспільство починаючи з 1991 року, починаючи з того,що вибрали Кравчука а не Чорновола, і пішло поїхало
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21.03.2023 09:49
+3
Та да. Все виноваты. Кроме украинцев.
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21.03.2023 09:51
+3
п. Моравєцкій прочитав вчора лекцію в Німеччині, що таке шрьодерізм і 5-колона та їх наслідки для розвитку країни....

але, на жаль, не всі німецькі політики почули та зрозуміли: Агент шольц телефонував з розшукуваним підсудним Педофілом путіним....
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21.03.2023 09:54
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Мда,німці,мабуть,в шоці від заяв свого канцлера. Це ж вони своїми податками будуть розчищати. Але в глобальному сенсі це справедливо. Якщо не зупиняти скажену собаку,то в світі почнеться хаос. І ціна за нього буде набагато вища для всіх.
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21.03.2023 09:44 Відповісти
То ж це ви, ********, разом і з Меркель і нашим зеленим лайном, дозволили цьому статися
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21.03.2023 09:46 Відповісти
У тебе мислення як у равлика, цьому позволили статися усе українське суспільство починаючи з 1991 року, починаючи з того,що вибрали Кравчука а не Чорновола, і пішло поїхало
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21.03.2023 09:49 Відповісти
Я бы не был таким категоричным.

Если процентный разрыв между кандидатами небольшой - можно говорить о том, что "позволили случиться", "неправильно выбрали", и так далее.

Если же процентный разрыв огромный (емнип, у Черновола было 20%, у Кравчука 60%) - это говорит о том, что проигравший кандидат банально не понимает свой народ, и как им управлять.
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21.03.2023 10:01 Відповісти
" это говорит о том, что проигравший кандидат банально не понимает свой народ, и как им управлять" --- так ясно що не розуміє,тому що Чорновол був по суті націоналістом,а народ в Україні після розпаду совку був повним совком в прямому сенсі цього слова, ніхто не хотів за Чорновола голосувати, усі вважали расіянців "братьями" от і получили в результаті
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21.03.2023 10:05 Відповісти
Як це "ніхто"?! А 20%? Чи це сильно відрізняється від розриву між Порошенко та Зеленський, і чи перестав український народ бути "совком" у 2019-му якщо повірив у басні Г+Г, нацболів та Бєні озвучені "Кварталом"?!
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21.03.2023 10:16 Відповісти
Время и события идут своим чередом, а персоны - всего лишь отражение той эпохи.

Во времена революции 1917 Ленина не быть не могло. Могло быть другое ФИО, но СССР все равно был бы создан, пусть и с другим названием.

Во времена выборов в 1991 году, любой кто стал президентом (или вообще властью) - был бы вынужден делать то, что преподнесла эпоха. Например менять не нужное на тот момент оружие, на нужный на тот момент газик и жратву, дабы собственное население не умерло.

Ближе к середине 21 века, конфликт между Украиной и РФией все равно бы случился, взрыв этой бомбы замедленного действия, предсказал еще Дудаев в 1994, когда всех этих Зеленских с Путиными в проекте не было. Неважно кто был бы президентом у нас, и кто был бы президентом у них - просто время пришло.

Я тебе больше скажу. Третья мировая война неизбежна, как была неизбежна и вторая, и первая. Неважно, Байден будет президентом или Трамп, Си или Пи, Путин или Навальный. Эти фамилии могут повлиять разве что на время плюс-минус 5 лет.

Ну а мы с вами можем разве что немного сглаживать углы, и сделать все чтобы погибнуть позже своего врага
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21.03.2023 10:28 Відповісти
"Например менять не нужное на тот момент оружие, на нужный на тот момент газик и жратву, дабы собственное население не умерло." --- кацапи чогось в ті часи ні на що не міняли свою зброю, а навпаки вони її накопичували і їм віддавали, зокрема і Україна, ядерну зброю,кораблі з ЧФ, стратегічні бомбардувальники і так далі, і чомусь у них населення не здохло,хоча у них його було більше і крім всього того у них не було такої розвинутої сільськогосподарської сфери як в Україні яка крім того годувала всю росію, і себе прогодувати могла також легко. Криза звичайно що була.але гроші,продукти,хліб і так далі знайти можна було, Україна була не на останньому місці в світі на той момент.

"Ближе к середине 21 века, конфликт между Украиной и РФией все равно бы случился" --- я також згідний,що рано чи пізно війна би відбулася, але до неї можна було підійтив сто раз більш підготовленим ніж зараз, кацапи до неї готувалися завжди,а у нас мудрий нарід ходив голосувати за тих же кацапських прихвостнів,котрі знищували армію,економіку,розвідку і так далі
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21.03.2023 10:40 Відповісти
"Vitalius" мабуть фаталіст, якій вірить у те що все предначертано та не може бути зміненим забуваючи, що кожен день ми є свідками як однакові події мають різні наслідки в залежності від дій ОКРЕМИХ людей з різним підходом, мисленням, професіоналізмом, рівнем освіти починаючи від побутових подій, надзвичайних ситуацій, економічних питань та закінчуючи війнами. У побуті хтось стикнувшись з проривом трубопроводу, або початком пожежі, аварійної ситуацією, травмою і завмирає у ступорі, або верешить та не знає що робити, а хтось швидко знаходить рішення яке запобігає жертв та значних втрат. Хтось теревенить про свою "обізнаність", красиво говорить та роздає обіцянки і втрачає бізнес, що прийняв у спадщину, чим прирікає робітників на проблеми, а хтось навіть у скрутній ситуації знаходить вихід із кризи й зберігає підприємство та розвиває його. Теж стосується і міждержавних та внутрішньо державних стосунків. Тому й треба пам'ятати помилки минулого, щоб не повторювати їх у майбутньому, але, на жаль, історія не є улюбленим предметом у школярів і багато хто вважає його "зайвим", а аналізу, критичному мисленню, на жаль, у наших школах не навчають, от і "маємо те, що маємо"!!!
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21.03.2023 11:12 Відповісти
Я абсолютно згоден. Але... То пройдешнє...нажаль. А насрали конкретно зараз
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21.03.2023 11:16 Відповісти
Та да. Все виноваты. Кроме украинцев.
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21.03.2023 09:51 Відповісти
"Віталакідзе Іванідзе", а хто винен у тому що )(уйло прийняло рішення окупувати Крим, розпочати проект "НовороССія", піти на повномасштабний напад?! Може хозіїн квартири або дому "винен" у тому що грабіжники, або розбійники на його дім та на нього напали???!!! А сам злочинець "ні до чого"???!!! "Спровокували" як кажуть рашисти???!!!
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21.03.2023 10:20 Відповісти
Si vis pacem -> para bellum.
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21.03.2023 10:31 Відповісти
Ця істина відома усім, АЛЕ світ дуже сподівався, що він став більш цивілізованим з часів її появлення й може бути впевненим у договорах та взятих на себе зобов'язаннях під якими підписалися керівники країн. РоССія продемонструвала, що у 21 сторіччі серед країн які є в Європі таки залишилась одна яка "кладе" на угоди та керується тим, що було нормою ще до нашої ери - правом сили розповідаючи про "силу правди"! Тож нинішня влада винна у тому, що закривала очі на дійсність та вірила ворогу на слово, але це ні на йоту не зменшує вину того, хто порушує усе під чим підписався. Тоді може й суди не потрібні, бо завжди злодій може перекласти вину на жертву злочину яка його "спровокувала" своєю слабкістю?! Наша влада винна перед НАМИ, що не змогла надійно захистити та не робила нічого для захисту країни від МОЖЛИВОГО повномасштабного нападу, але вона не має вини перед злочинцем та не несе відповідальності за ЙОГО наміри та дії!!!
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21.03.2023 10:55 Відповісти
Шольцю (і не лише йому) не вигідно, щоб війна в Україні закінчилася швидко.👈 Адже закінчення війни (перемогою України само собою!) - означає смерть старої СВІТОВОЇ СИСТЕМИ, в яку - Шольц був вбудований дуже не погано!!🤧
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21.03.2023 09:48 Відповісти
п. Моравєцкій прочитав вчора лекцію в Німеччині, що таке шрьодерізм і 5-колона та їх наслідки для розвитку країни....

але, на жаль, не всі німецькі політики почули та зрозуміли: Агент шольц телефонував з розшукуваним підсудним Педофілом путіним....
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21.03.2023 09:54 Відповісти
Більшість Заходу за нас -- чим швидше він стане на воєнні реики -- фронт покаже .
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21.03.2023 09:49 Відповісти
А вот чешский президент говорит совсем другое. Кому же верить ?
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21.03.2023 10:39 Відповісти
неммчура намекает на полное разрушение украины?
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21.03.2023 11:29 Відповісти
 
 