Шольц: Війна Росії проти України може бути довгою. А потім доведеться розчищати завали
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що агресивна війна Росії в Україні не закінчиться швидко, і навіть по завершенню доведеться ще довго розбиратися з її наслідками.
Про це Шольц сказав в інтерв'ю Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Канцлер ясно дав зрозуміти, що не очікує, що війна Росії проти України закінчиться швидко.
"Ми маємо бути готові до того, що це може зайняти багато часу. Навіть коли війна закінчиться, все одразу не стане нормальним. Але ми також не повинні зупинятися в намаганнях щодо припинення війни", - сказав Шольц.
За словами канцлера ФРН, обов'язковою умовою справедливого миру є виведення Росією військ із території України.
Шольц наполягає на необхідності відновлення порядку миру та безпеки.
"Кордони не розсуваються силою", - підкреслив Шольц.
Канцлер ФРН налаштований на довгострокові наслідки війни.
"Ми повинні розуміти, що ця жахлива агресивна війна та її наслідки надовго займуть нас, і що нам ще довго доведеться розчищати завали", - сказав Шольц.
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Если процентный разрыв между кандидатами небольшой - можно говорить о том, что "позволили случиться", "неправильно выбрали", и так далее.
Если же процентный разрыв огромный (емнип, у Черновола было 20%, у Кравчука 60%) - это говорит о том, что проигравший кандидат банально не понимает свой народ, и как им управлять.
Во времена революции 1917 Ленина не быть не могло. Могло быть другое ФИО, но СССР все равно был бы создан, пусть и с другим названием.
Во времена выборов в 1991 году, любой кто стал президентом (или вообще властью) - был бы вынужден делать то, что преподнесла эпоха. Например менять не нужное на тот момент оружие, на нужный на тот момент газик и жратву, дабы собственное население не умерло.
Ближе к середине 21 века, конфликт между Украиной и РФией все равно бы случился, взрыв этой бомбы замедленного действия, предсказал еще Дудаев в 1994, когда всех этих Зеленских с Путиными в проекте не было. Неважно кто был бы президентом у нас, и кто был бы президентом у них - просто время пришло.
Я тебе больше скажу. Третья мировая война неизбежна, как была неизбежна и вторая, и первая. Неважно, Байден будет президентом или Трамп, Си или Пи, Путин или Навальный. Эти фамилии могут повлиять разве что на время плюс-минус 5 лет.
Ну а мы с вами можем разве что немного сглаживать углы, и сделать все чтобы погибнуть позже своего врага
"Ближе к середине 21 века, конфликт между Украиной и РФией все равно бы случился" --- я також згідний,що рано чи пізно війна би відбулася, але до неї можна було підійтив сто раз більш підготовленим ніж зараз, кацапи до неї готувалися завжди,а у нас мудрий нарід ходив голосувати за тих же кацапських прихвостнів,котрі знищували армію,економіку,розвідку і так далі
але, на жаль, не всі німецькі політики почули та зрозуміли: Агент шольц телефонував з розшукуваним підсудним Педофілом путіним....