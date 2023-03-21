Шольц: Війна Росії проти України може бути довгою. А потім доведеться розчищати завали

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що агресивна війна Росії в Україні не закінчиться швидко, і навіть по завершенню доведеться ще довго розбиратися з її наслідками.

Про це Шольц сказав в інтерв'ю Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Канцлер ясно дав зрозуміти, що не очікує, що війна Росії проти України закінчиться швидко.

"Ми маємо бути готові до того, що це може зайняти багато часу. Навіть коли війна закінчиться, все одразу не стане нормальним. Але ми також не повинні зупинятися в намаганнях щодо припинення війни", - сказав Шольц.

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За словами канцлера ФРН, обов'язковою умовою справедливого миру є виведення Росією військ із території України.

Шольц наполягає на необхідності відновлення порядку миру та безпеки.

"Кордони не розсуваються силою", - підкреслив Шольц.

Канцлер ФРН налаштований на довгострокові наслідки війни.

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"Ми повинні розуміти, що ця жахлива агресивна війна та її наслідки надовго займуть нас, і що нам ще довго доведеться розчищати завали", - сказав Шольц.