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Новини Війна
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У Чорному морі наразі не зафіксовано ракетоносіїв РФ, окупанти продовжують вишукувати нову тактику, - ОК "Південь"

флот,росія,корабель

Наразі російські окупаційні війська вивели у Чорне море 7 кораблів, водночас ракетоносіїв не зафіксовано.

Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожих кораблів в Чорному морі складається з 7 одиниць. Ракетоносіїв не зафіксовано. Ворог продовжує вишукувати нову тактику, не відмовившись від пошуків наших систем ППО і інших важливих об'єктів. Цілком імовірне і поповнення запасів дронів-камікадзе іранськими партнерами країни-терористки", - йдеться в повідомленні.

Водночас Назаров закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

"На деокупованих територіях будьте уважні і обережні! Пам'ятайте про підступність і жорстокість ворога зокрема й щодо замінування", - підсумував речник ОК "Південь".

Читайте: Вибухи у Джанкої: Окупанти кажуть про "роботу ППО" та пораненого

Автор: 

армія рф (17185) корабель (1609) росія (64911) Чорне море (1658)


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Зараз вони вишукують не нову тактику, а нові ракети, бо старі валаються під Джанкоєм (ОК "Диванні")...
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21.03.2023 09:47 Відповісти
Так заправляти нічим.
Сигари для калібрі вночі на станції Джанкой сплющили.
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21.03.2023 09:48 Відповісти
Калібри, фсьо.
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21.03.2023 10:38 Відповісти
 
 