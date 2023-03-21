У Чорному морі наразі не зафіксовано ракетоносіїв РФ, окупанти продовжують вишукувати нову тактику, - ОК "Південь"

Наразі російські окупаційні війська вивели у Чорне море 7 кораблів, водночас ракетоносіїв не зафіксовано.

Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожих кораблів в Чорному морі складається з 7 одиниць. Ракетоносіїв не зафіксовано. Ворог продовжує вишукувати нову тактику, не відмовившись від пошуків наших систем ППО і інших важливих об'єктів. Цілком імовірне і поповнення запасів дронів-камікадзе іранськими партнерами країни-терористки", - йдеться в повідомленні.

Водночас Назаров закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

"На деокупованих територіях будьте уважні і обережні! Пам'ятайте про підступність і жорстокість ворога зокрема й щодо замінування", - підсумував речник ОК "Південь".

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