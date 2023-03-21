Тайвань про "мирний план" Китаю щодо України: Ми не ідіоти, обидва автократи мають припинити агресію

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву розкритикував спроби Китаю представити себе як "миротворця" для закінчення війни в Україні, в той час, як "погрожує війною" Тайбею.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Китай погрожує війною проти Тайваню та інших, але хоче запропонувати "мирний план" Росії, яка ініціювала війну проти України. Ми не ідіоти. Хочете миру? Обидва автократи повинні негайно припинити свої погрози, агресію та експансіонізм", - наголосив Джозеф Ву.

Очевидно, що він у своїй заяві прямо натякає на китайського лідера Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, коли Сі здійснює триденну поїздку до Москви, яку Пекін до того ж ще й називає "мандрівкою миру".

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Нагадаємо, правляча Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала Тайвань, але постійно має територіальні претензії до острова і хоче його контролювати. Пекін навіть не виключав захоплення силою Тайваню та посилює свій військовий тиск на острів, регулярно відправляючи літаки та кораблі військово-морських сил через середню лінію Тайванської протоки.