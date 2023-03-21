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Тайвань про "мирний план" Китаю щодо України: Ми не ідіоти, обидва автократи мають припинити агресію

ву,джозеф

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву розкритикував спроби Китаю представити себе як "миротворця" для закінчення війни в Україні, в той час, як "погрожує війною" Тайбею.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Китай погрожує війною проти Тайваню та інших, але хоче запропонувати "мирний план" Росії, яка ініціювала війну проти України. Ми не ідіоти. Хочете миру? Обидва автократи повинні негайно припинити свої погрози, агресію та експансіонізм", - наголосив Джозеф Ву.

Очевидно, що він у своїй заяві прямо натякає на китайського лідера Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, коли Сі здійснює триденну поїздку до Москви, яку Пекін до того ж ще й називає "мандрівкою миру".

Читайте: Китай та Росія мають багато однакових або схожих цілей, - Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним

Нагадаємо, правляча Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала Тайвань, але постійно має територіальні претензії до острова і хоче його контролювати. Пекін навіть не виключав захоплення силою Тайваню та посилює свій військовий тиск на острів, регулярно відправляючи літаки та кораблі військово-морських сил через середню лінію Тайванської протоки.

Автор: 

Китай (4501) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+22
Джозефу Ву-респект за позицію та здоровий глузд...
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21.03.2023 09:55
+19
100% 👏👏👏
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21.03.2023 09:55
+14
Китай має претензії до всіх ближніх та далеких сусідів.
Росія має претензії до всіх ближніх та далеких сусідів.
Іран має претензії до всіх ближніх та далеких сусідів.
Туреччина має претензії до всіх ближніх та далеких сусідів.
Таке почуття, що у світі стало надто багато претензій усіх до всіх і добром, це не скінчиться. Передгрозова атмосфера до дрібниць нагадує 1914 рік. Справа за Гаврилою Принципом
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21.03.2023 10:01
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100% 👏👏👏
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21.03.2023 09:55 Відповісти
Джозефу Ву-респект за позицію та здоровий глузд...
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21.03.2023 09:55 Відповісти
Добре гомінданівець сказав )
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21.03.2023 09:56 Відповісти
Он из демократической партии. Гоминьдан за присоединение к Китаю.
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21.03.2023 10:29 Відповісти
Може за приєднання КНР до Тайваню.
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21.03.2023 10:43 Відповісти
Китай має претензії до всіх ближніх та далеких сусідів.
Росія має претензії до всіх ближніх та далеких сусідів.
Іран має претензії до всіх ближніх та далеких сусідів.
Туреччина має претензії до всіх ближніх та далеких сусідів.
Таке почуття, що у світі стало надто багато претензій усіх до всіх і добром, це не скінчиться. Передгрозова атмосфера до дрібниць нагадує 1914 рік. Справа за Гаврилою Принципом
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21.03.2023 10:01 Відповісти
Мадяри мають претензії до всіх своїх сусідів
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21.03.2023 10:55 Відповісти
Четверо згаданих - Китай, Росія, Іран і Туреччина, це чотири світові імперії, що відроджуються. Угорщина не імперія, хоча якщо згадати її минуле, то і її імперський свербіж теж стає зрозумілим. Назвемо її імперія локальна, мікроімперія.
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21.03.2023 11:03 Відповісти
У когось "імперські амбіції", а в Угорщини "чешежопіца".
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21.03.2023 11:43 Відповісти
мені інтересно яка з них збирається воювати з Ізраїлем...в долині Мегідо
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21.03.2023 12:51 Відповісти
Дайте спокій усім цим Ар-Мегідонам.
Невже життя вам ще не довело і не показало, що реальність страшніша за будь-яку середньовічну казку.
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21.03.2023 13:17 Відповісти
для нас, християн, Ізраїль це свого роду годинник зворотнього відліку, тому спокій це не про нас
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21.03.2023 13:34 Відповісти
Ну, тоді я мушу вас заспокоїти тим, що в долині Мегіддо знаходиться найбільша авіабаза ізраїльських ВПС - Рамат-Давид, що відповідає за північний напрямок. З усім, що належить мати для стратегічної оборони, а також для нападу. Тому годинник зворотного відліку відключіть і почувайтеся спокійно. Армагеддон ще не настав.
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21.03.2023 13:41 Відповісти
ну добре.
а яка небезпека може виходити від Туреччини?
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21.03.2023 13:47 Відповісти
Будь-яка. Я ж написав вище - Туреччина теж відроджує свою імперію. Може не так агресивно, як росія та Іран, але стиль поведінки один - усе, що вона призначила в область своїх інтересів, це її. А хто заважає - того геть. Щоправда, треба сказати, що Ізраїль взагалі всім заважає, і Туреччині, і Ірану, і арабам, і Росії. Він, чесно кажучи, і Європі з Америкою також заважає.
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21.03.2023 13:58 Відповісти
З Тайванем трохи інакше. Це є Республіка Китай. До 1971р. якраз вони були в Раді Безпеки ООН і представляла весь Китай. І материковий Китай, і Тайвань визнають себе частинами одного цілого.

І Північна Корея, і Південна - обидві є Кореями.
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21.03.2023 12:08 Відповісти
Ву - тезка Байдена... вумний...
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21.03.2023 10:16 Відповісти
"Несмотря на то, что единственный человек, который может спасти Путина от неминуемого разгрома в Украине это лидер Китая, президент России не упускает возможности скрыто унизить Си Цзиньпина.
Путин, большой любитель символов, посылает встречать в аэропорт Си Цзиньпина вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, яркого представителя гей-сообщества, любителя примерять на себя женские образы на закрытых вечеринках.
Президент прекрасно понимает, что Си Цзиньпин воспримет это как оскорбление, тем не менее идёт на это."

Генерал СВР
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21.03.2023 10:16 Відповісти
Туфта з розряду "наш ***** еще всем покажет." Серед верхівки комуністичної партії у всі часи було багато нетрадиційних. Тому не здивуюся, якщо і вініпух таким балується. Та і кого б ***** не послало, то все-одно був би 3.14дарас
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21.03.2023 12:26 Відповісти
Мудрый дядька.
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21.03.2023 10:40 Відповісти
Московія і Китай "два сапога пара". Споріднені душі найшли одна одну. Правда, Україні від того не легше.
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21.03.2023 10:43 Відповісти
Повага Тайваню. китай дивитсья що в Україні і хотів це зробити з Тайванем, а може і досі хоче.
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21.03.2023 11:04 Відповісти
Сейчас обостряться с Китаем нельзя, чтобы он не начал открыто поставлять русским оружие, деньги и наёмников, но после победы над россией надо будет сделать выводы. Запад и так потихоньку будет сворачивать экономическое взаимодействие с Китаем, уже переносит производства оттуда и т. д. (потому что понимает, какого монстра выкормил), поэтому, идя в фарватере западной политики, Украина (в отличие от Запада), как пострадавшая от войны (в том числе от тех, кто русских поддерживал явно или тайно) будет иметь полное моральное право пойти на обострение дипломатических отношений с Китаем и признать независимость Тайваня. Тем более, что Тайвань нам активно помогает экономически и гуманитарно.
Разумеется, это поставит крест на отношениях с Китаем на длительную перспективу, но, ещё раз, торговлю с ним и так будут сворачивать все, пускать их на подряды на восстановление экономики Украины и так будет неправильно - надо будет пускать сюда зарабатывать компании дружественных стран Запада, а не их китайских конкурентов. И так по всем пунктам повестки дня.

Поэтому сейчас закуситься с ними будет неразумно, чтобы они открыто не стали на сторону русских, по после войны сказать всё, что мы о них думаем, следует. Хватит уже realpolitik - жизнь показала, что правильнее открыто и твёрдо следовать принципам, а не идти на сделки с дьяволом ради сиюминутной выгоды - иначе в результате себе дороже будет, войну в дом к себе позовёшь.
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21.03.2023 11:04 Відповісти
Китай обсереться на Тайвані, як і кацапи.
Ще одну роздуту армію буде дискваліфіковано.
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21.03.2023 11:07 Відповісти
їм туди ще б допливти)))
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21.03.2023 14:43 Відповісти
Китай принадлежит Тайваню!
ЧанКайШи форева!
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21.03.2023 11:35 Відповісти
А у України є дип. відносини с Тайванем ? Як немає. то укласти, китайози однак вороги при любих розкладах.
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21.03.2023 12:48 Відповісти
 
 