Тайвань про "мирний план" Китаю щодо України: Ми не ідіоти, обидва автократи мають припинити агресію
Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву розкритикував спроби Китаю представити себе як "миротворця" для закінчення війни в Україні, в той час, як "погрожує війною" Тайбею.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
"Китай погрожує війною проти Тайваню та інших, але хоче запропонувати "мирний план" Росії, яка ініціювала війну проти України. Ми не ідіоти. Хочете миру? Обидва автократи повинні негайно припинити свої погрози, агресію та експансіонізм", - наголосив Джозеф Ву.
Очевидно, що він у своїй заяві прямо натякає на китайського лідера Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, коли Сі здійснює триденну поїздку до Москви, яку Пекін до того ж ще й називає "мандрівкою миру".
Нагадаємо, правляча Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала Тайвань, але постійно має територіальні претензії до острова і хоче його контролювати. Пекін навіть не виключав захоплення силою Тайваню та посилює свій військовий тиск на острів, регулярно відправляючи літаки та кораблі військово-морських сил через середню лінію Тайванської протоки.
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Росія має претензії до всіх ближніх та далеких сусідів.
Іран має претензії до всіх ближніх та далеких сусідів.
Туреччина має претензії до всіх ближніх та далеких сусідів.
Таке почуття, що у світі стало надто багато претензій усіх до всіх і добром, це не скінчиться. Передгрозова атмосфера до дрібниць нагадує 1914 рік. Справа за Гаврилою Принципом
Невже життя вам ще не довело і не показало, що реальність страшніша за будь-яку середньовічну казку.
а яка небезпека може виходити від Туреччини?
І Північна Корея, і Південна - обидві є Кореями.
Путин, большой любитель символов, посылает встречать в аэропорт Си Цзиньпина вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, яркого представителя гей-сообщества, любителя примерять на себя женские образы на закрытых вечеринках.
Президент прекрасно понимает, что Си Цзиньпин воспримет это как оскорбление, тем не менее идёт на это."
Генерал СВР
Разумеется, это поставит крест на отношениях с Китаем на длительную перспективу, но, ещё раз, торговлю с ним и так будут сворачивать все, пускать их на подряды на восстановление экономики Украины и так будет неправильно - надо будет пускать сюда зарабатывать компании дружественных стран Запада, а не их китайских конкурентов. И так по всем пунктам повестки дня.
Поэтому сейчас закуситься с ними будет неразумно, чтобы они открыто не стали на сторону русских, по после войны сказать всё, что мы о них думаем, следует. Хватит уже realpolitik - жизнь показала, что правильнее открыто и твёрдо следовать принципам, а не идти на сделки с дьяволом ради сиюминутной выгоды - иначе в результате себе дороже будет, войну в дом к себе позовёшь.
Ще одну роздуту армію буде дискваліфіковано.
ЧанКайШи форева!