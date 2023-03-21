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Новини Війна
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У розмовах Путін ввічливий, але між нами зберігають кричущі відмінності в думках, - Шольц

шольц,путін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що диктатор Володимир Путін дуже чемний у телефонних розмовах із ним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Шольца, він регулярно розмовляє з Путіним, а діалоги тривають годину-півтори.

"Іноді німецькою, іноді з перекладом. І так, Путін у цих розмовах ввічлива людина. Ми називаємо один одного на ім'я", - сказав канцлер.

Шольц дав зрозуміти, що між ним і Путіним зберігаються "кричущі відмінності в думках".

Політик заявив, що солідарність західних країн допомагає протистояти агресії РФ.

"У нас спільна політична концепція із США. І Європейський Союз демонструє більше спільності, ніж це видно зовнішньому світу", - підсумував канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц: Війна Росії проти України може бути довгою. А потім доведеться розчищати завали

Автор: 

Німеччина (7318) путін (23750) росія (64911) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+7
Колись Меркель зустрічалась в москві з путіним і під час прийому в залу забіг пес путіна і підбіг до Меркель...Німецька канцлерша,яка патологічно боїться собак ледве не всралася від страху,а путін при цьому ввічливо посміхався...Судячи по словам Щольца ху...ло цю ввічливість зберіг до цього часу...
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21.03.2023 10:12
+5
Шольц з Макроном -телефонні збоченці
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21.03.2023 10:06
+3
Коли він не визнає шо він агресор -- то до одного місця иого ввічливість .
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21.03.2023 10:03
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Коли він не визнає шо він агресор -- то до одного місця иого ввічливість .
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21.03.2023 10:03 Відповісти
шольц перший з європейських політиків себе "законтачив"... зателефонував Підозрюваному Педофілу путіну.... значить Є все ж таки якесь досьє у фсб на цього агента....

я думав, що чекісти орбану першому запропонують розмовляти з терористом путіним...
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21.03.2023 10:06 Відповісти
орбан нічого не вартий в ЕС...він залежний від газпрому..
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21.03.2023 10:08 Відповісти
на жаль, в Європі є такі рішення, які приймаются 100% кворумом...

і тому рашисти активно використовують таких Агентів як орбани, земани, курзи, кнайселі, берлусконі.... та інших покидьок для лобіювання та просування своїх інтересів...
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21.03.2023 10:33 Відповісти
Шольц з Макроном -телефонні збоченці
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21.03.2023 10:06 Відповісти
А може то більш лагідний і ввічливий клон хайла з німцем спілкується.
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21.03.2023 10:08 Відповісти
В десна бы поцеловались да расстояние, ээхх
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21.03.2023 10:08 Відповісти
ввічливий маніяк пу
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21.03.2023 10:11 Відповісти
Колись Меркель зустрічалась в москві з путіним і під час прийому в залу забіг пес путіна і підбіг до Меркель...Німецька канцлерша,яка патологічно боїться собак ледве не всралася від страху,а путін при цьому ввічливо посміхався...Судячи по словам Щольца ху...ло цю ввічливість зберіг до цього часу...
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21.03.2023 10:12 Відповісти
Після вручення ху йлу чорної мітки, тобто путівки до Гааги, дуже мало хто з адекватних світових лідерів і дипломатів наважиться вести хоча б якісь діалоги з тим чумайданним недомірком.
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21.03.2023 10:15 Відповісти
А это нормально, что канцлер Германии общается с лицом, на которого выдан ордер на арест? Убеждает его явиться в суд, что ли?
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21.03.2023 10:16 Відповісти
а ніде не написано, що він телефонував путіну після видачі ордеру. Поки що перший "законтачений" - китайський пінь.
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21.03.2023 12:39 Відповісти
Лет 10 назад когда были прям тут темы, что высший офицерский состав будет привлечен в Гаагу за вторжение в Ирак, прям тут народ исходил на говно, что Гаагу не признают и на нее всем насрать, кроме ЕС. Сейчас то что поменялось?
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21.03.2023 16:51 Відповісти
Дурний ти "гансе"! Путін пропрацював шпигуном (штірліцом) в Німеччині значно довше, ніж ти канцлером. Тому його "ввічливість" - то ввічливість кобри перед кроликом.
До чого ви, ******* канцлери (і канцлерші) тупі! Рейхсканцлер Гітлер торохтить кістками в домовині від таких спадкоємців!
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21.03.2023 10:18 Відповісти
чікатіло теж був обояшка
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21.03.2023 10:22 Відповісти
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21.03.2023 10:36 Відповісти
Бен ладен тоже был очень вежливым. ***** его духовный брат.
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21.03.2023 10:52 Відповісти
ну так, це Україна не ввічлива, постійно підсрачниками німеччину копає а путін він такий, він ввічливий.
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21.03.2023 10:53 Відповісти
Це тіпа як секс по телефону?
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21.03.2023 14:02 Відповісти
 
 