У розмовах Путін ввічливий, але між нами зберігають кричущі відмінності в думках, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що диктатор Володимир Путін дуже чемний у телефонних розмовах із ним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Шольца, він регулярно розмовляє з Путіним, а діалоги тривають годину-півтори.

"Іноді німецькою, іноді з перекладом. І так, Путін у цих розмовах ввічлива людина. Ми називаємо один одного на ім'я", - сказав канцлер.

Шольц дав зрозуміти, що між ним і Путіним зберігаються "кричущі відмінності в думках".

Політик заявив, що солідарність західних країн допомагає протистояти агресії РФ.

"У нас спільна політична концепція із США. І Європейський Союз демонструє більше спільності, ніж це видно зовнішньому світу", - підсумував канцлер.

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