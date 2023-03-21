У розмовах Путін ввічливий, але між нами зберігають кричущі відмінності в думках, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що диктатор Володимир Путін дуже чемний у телефонних розмовах із ним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За словами Шольца, він регулярно розмовляє з Путіним, а діалоги тривають годину-півтори.
"Іноді німецькою, іноді з перекладом. І так, Путін у цих розмовах ввічлива людина. Ми називаємо один одного на ім'я", - сказав канцлер.
Шольц дав зрозуміти, що між ним і Путіним зберігаються "кричущі відмінності в думках".
Політик заявив, що солідарність західних країн допомагає протистояти агресії РФ.
"У нас спільна політична концепція із США. І Європейський Союз демонструє більше спільності, ніж це видно зовнішньому світу", - підсумував канцлер.
Топ коментарі
+7 Степан Русин #524805
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+5 Bob Fayn
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+3 Валентин Коваль #550884
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я думав, що чекісти орбану першому запропонують розмовляти з терористом путіним...
і тому рашисти активно використовують таких Агентів як орбани, земани, курзи, кнайселі, берлусконі.... та інших покидьок для лобіювання та просування своїх інтересів...
До чого ви, ******* канцлери (і канцлерші) тупі! Рейхсканцлер Гітлер торохтить кістками в домовині від таких спадкоємців!