УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10783 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 994 17

ОК "Південь" про вибухи у Джанкої: Чітка вказівка ворогам, що з Криму вже потрібно виїжджати

джанкой

Знищення російських крилатих ракет "Калібр" на залізниці у Джанкої - це сигнал загарбникам, що залізницею їм вже слід залишати тимчасово окупований півострів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила начальник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Джанкой - вузлова станція. І на початку повномасштабного вторгнення йшлося, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі вказано курс чітко, щоб було розуміння, що залізницею їм вже дуже необхідно виїжджати", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, загарбники приховуватимуть інформацію про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК" під час транспортування залізницею, адже "це не сприяє їхньому іміджу".

"Вони вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на їхні місця дислокації. Тому наразі вони все списують на роботу протиповітряної оборони, працюють за методичками, намагаються переконати населення в тимчасово окупованому Криму, що все йде за планом. Але ми знаємо, до чого призводить таке переконання", - зауважила Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи у Джанкої: у місті запроваджено режим НС муніципального рівня. ФОТО

Автор: 

вибух (4436) Джанкой (66) Крим (14125) Гуменюк (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
21.03.2023 10:22
+8
Так,так,бери шинель, иди домой,москаль некрасивий
показати весь коментар
21.03.2023 10:20
+8
показати весь коментар
21.03.2023 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так,так,бери шинель, иди домой,москаль некрасивий
показати весь коментар
21.03.2023 10:20 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2023 10:21 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2023 10:22 Відповісти
https://youtu.be/MBn2Mkv-kjQ?t=6 Попередні наслідки нічної "бабовни" в Джанкої ...
показати весь коментар
21.03.2023 10:22 Відповісти
Похоже, что США начали передавать приветы за свой беспилотник...
показати весь коментар
21.03.2023 10:24 Відповісти
Оце теж дуже смішно. Ні фото вибуху (а він від калібрів мав би бути величезний), ні вирви, ні уламків...
Взагалі Буданга після історії з квартирами ніщо... Мародер, ще й великий піздобол
показати весь коментар
21.03.2023 10:24 Відповісти
Не хвилюйся так кацапчику, ще неодмінно будуть
показати весь коментар
21.03.2023 10:31 Відповісти
А там и не должно было быть большего взрыва. По инструкциям, по технике безопасности, ракеты перевозят грубо говоря в разобранном виде. Их уже собирают/снаряжают на месте. С большей вероятностью уничтожили или повредили сами корпуса ракет.
показати весь коментар
21.03.2023 10:33 Відповісти
Хто в нас тут скиглить? Професійний вибухотехнік?
показати весь коментар
21.03.2023 10:33 Відповісти
ці калібри їхали без БК та палива ... БК та паливо їм додають безпосередньо перед встановленням на ракетоносій ...
показати весь коментар
21.03.2023 10:45 Відповісти
З мого армійського досвіду: власно корпуси ракет транспортують в спеціальній тарі, окремо транспортують крила і бойову частину, також (якщо є) порохові пришвидкувачі. Все потім збирається в технічному дівізіоні.
показати весь коментар
21.03.2023 10:46 Відповісти
Вы вважаєте, що ракети транспортують залізницею в повністю спорядженому вигляді?
показати весь коментар
21.03.2023 11:17 Відповісти
А як ви вважаєте, русня хоч і тупенька, але що, настільки- щоб везти калібри біля кордону України (розібрані чи не розібрані, частинами чи не частинами) по ж.д., а чому не морем, де в них є перевага, а з якогось бодуна стали везти через Джанкой? Вам самим не смішно від цього? Нащо наражати на небезку такий груз, якщо морем це було надійно та спокійно? Мої американськи друзі не підтверджують цю інфу. Може згодоном, але вони підтримують мою думку- що кинжалів там не було. буданга після своїх постійних піздобольств, що в них повсюду свої шпигуни у путлєра (чому ж тоді всі зелені орали криком, що русня не буде наступати, та про шашлички?????), після постійних сентенцій по ТВ та в соцмережах про операції ГУР ( в житті не бачив жодного розвідника жодної країни, який би постійно кіздєл на загал про розвідку та досягненя, тим більш у військовий період) і зараз , після такого гучного скандалу з віджимом елітного житла, вам тут буде розповідати таки казки, що вуха зв*януть. Нема зеленожопим віри ні в чому!!!!!!! Вірю тільки нашим хлопцям в ЗСУ та Залужному, а зелена жОПа та ії суки урода - це сплошні зрадники, піздуни та злодії

Да, і для тих , у кого я москаль))))
Не свистить тут з дивана, "експерди", а берить зброю і до нас, на передок, побачите який я "страшний москаль"
показати весь коментар
21.03.2023 12:07 Відповісти
Саме Джанкой - бо іншої залізниці на Севастополь немає. Які кинжали? Йди проспися...
показати весь коментар
21.03.2023 12:22 Відповісти
Йди ти проспись, урод. Слабо було привезти морем відразу калібри? Чи там такі жз вумні як ти? Провоземо таку зброю біля укр. кордону?

А про кинжали трохи помилився, і це ніяк не змінює справу.
показати весь коментар
21.03.2023 16:30 Відповісти
Чітка вказівка ворогу, що в Криму вже все "по-домашньому"...
показати весь коментар
21.03.2023 10:27 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2023 11:00 Відповісти
 
 