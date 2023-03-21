ОК "Південь" про вибухи у Джанкої: Чітка вказівка ворогам, що з Криму вже потрібно виїжджати
Знищення російських крилатих ракет "Калібр" на залізниці у Джанкої - це сигнал загарбникам, що залізницею їм вже слід залишати тимчасово окупований півострів.
Про це в ефірі національного телемарафону заявила начальник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Джанкой - вузлова станція. І на початку повномасштабного вторгнення йшлося, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі вказано курс чітко, щоб було розуміння, що залізницею їм вже дуже необхідно виїжджати", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, загарбники приховуватимуть інформацію про знищення російських крилатих ракет "Калібр НК" під час транспортування залізницею, адже "це не сприяє їхньому іміджу".
"Вони вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на їхні місця дислокації. Тому наразі вони все списують на роботу протиповітряної оборони, працюють за методичками, намагаються переконати населення в тимчасово окупованому Криму, що все йде за планом. Але ми знаємо, до чого призводить таке переконання", - зауважила Гуменюк.
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Взагалі Буданга після історії з квартирами ніщо... Мародер, ще й великий піздобол
Да, і для тих , у кого я москаль))))
Не свистить тут з дивана, "експерди", а берить зброю і до нас, на передок, побачите який я "страшний москаль"
А про кинжали трохи помилився, і це ніяк не змінює справу.