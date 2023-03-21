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Збитки від землетрусів у Туреччині сягнули $104 млрд. Кількість жертв перевищила 50 тис. осіб

туреччина

Збитки від руйнувань, спричинених землетрусами на сході та південному сході Туреччини, становлять приблизно 104 млрд доларів США.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у зверненні до учасників Міжнародної донорської конференції, яка відбулася в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість зруйнованих, тих, що підлягають знесенню і сильно пошкоджених будівель, досягає 298 тисяч. Відомо, що вартість руйнувань, спричинених землетрусом, сягне близько 104 мільярдів доларів. Жодна країна не може самостійно впоратися з катастрофою такого масштабу", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини подякував членам та установам Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій та країн за підтримку Туреччини під час землетрусу. Загалом допомогу надали майже 130 країн.

"Вчені кажуть, що це найсильніша катастрофа, яка сталася на суші у світі. Деякі з наших провінцій, які постраждали від землетрусу, останніми днями борються з сильними дощами та повенями. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб задовольнити потреби жертв землетрусу", - сказав турецький президент.

За його словами, у регіоні планують побудувати 650 тисяч одиниць житла, з низ 319 тисяч - за перший рік. Окрім того, продовжують встановлювати наметові містечка, контейнерні містечка та будинки швидкої збірки.

Також читайте: Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині й Сирії перевищила 45 тис.

Як повідомляє aa.com.tr, президент Управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) Юнус Сезер заявив, що кількість людей, які загинули під час землетрусів 6 лютого, склала 50 тис. 96 осіб, кількість постраждалих - 107 тис. 204 громадян.

Автор: 

землетрус (179) Туреччина (3488) збитки (1421) Ердоган (926)


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Скільки стане Швеції внесок у благодійний фонд? Ердоган торгуватися вміє. Але постраждалим величезне співчуття. Ми теж безхатьками ставали , хоча ,блд, землетрус тут ні до чого.
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21.03.2023 10:50 Відповісти
Повинен сказати, що й самі громадяни Туреччини повинні нарешті зрозуміти, що сформований у них авторитарний режим, саме через відсутність змінності влади природньо має у собі хворобу яка призводить до зростання жертв у разі природніх катаклізмів, а саме можливість безконтрольно наживатися, нехтуючи інтересами суспільства, на безпеці дозволяючи забудовникам за хабар знижувати вимоги до матеріалів, якості проектів, контролі за будівництвом особливо з боку громадськості!!! До речі - це саме продавили "слуги" і відносно вимог до забудовників в Україні знявши вимогу контролю з боку місцевих громад керуючись "боротьбою з корупцією", але при цьому корупційну складову, тобто необхідність отримання дозволу від державної влади, вони якраз залишили (хабар за дозвіл), а от контроль з боку місцевої громади скасували. Тобто зробили саме те, що призвело до зниження якості будівництва та вимог до сейсмостійкості у Туреччині!!!
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21.03.2023 11:28 Відповісти
Нажаль, Ататюрки приходять до влади раз на кілька століть...
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21.03.2023 12:10 Відповісти
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21.03.2023 13:02 Відповісти
 
 