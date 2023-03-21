Збитки від землетрусів у Туреччині сягнули $104 млрд. Кількість жертв перевищила 50 тис. осіб

Збитки від руйнувань, спричинених землетрусами на сході та південному сході Туреччини, становлять приблизно 104 млрд доларів США.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у зверненні до учасників Міжнародної донорської конференції, яка відбулася в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість зруйнованих, тих, що підлягають знесенню і сильно пошкоджених будівель, досягає 298 тисяч. Відомо, що вартість руйнувань, спричинених землетрусом, сягне близько 104 мільярдів доларів. Жодна країна не може самостійно впоратися з катастрофою такого масштабу", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини подякував членам та установам Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій та країн за підтримку Туреччини під час землетрусу. Загалом допомогу надали майже 130 країн.

"Вчені кажуть, що це найсильніша катастрофа, яка сталася на суші у світі. Деякі з наших провінцій, які постраждали від землетрусу, останніми днями борються з сильними дощами та повенями. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб задовольнити потреби жертв землетрусу", - сказав турецький президент.

За його словами, у регіоні планують побудувати 650 тисяч одиниць житла, з низ 319 тисяч - за перший рік. Окрім того, продовжують встановлювати наметові містечка, контейнерні містечка та будинки швидкої збірки.

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Як повідомляє aa.com.tr, президент Управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) Юнус Сезер заявив, що кількість людей, які загинули під час землетрусів 6 лютого, склала 50 тис. 96 осіб, кількість постраждалих - 107 тис. 204 громадян.