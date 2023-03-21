На Бахмутському напрямку впродовж доби відбулося 26 бойових зіткнень, ЗСУ ліквідували 278 окупантів, - Череватий
Бахмутський напрямок залишається "лідером" з атак окупантів. Тільки в районі самого Бахмуту за добу відбулося 59 обстрілів та 13 бойових зіткнень.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.
"Головними зонами активності ворога є Бахмутський напрямок, він є лідером з агресивних атак ворога. Також Лимано-Куп'янський. За цю добу на Бахмутському напрямку ворог здійснив 178 обстрілів, 26 бойових зіткнень відбулося та один авіаудар. В районі самого Бахмуту відбулося 59 обстрілів та 13 бойових зіткнень.
Ворог втратив 278 окупантів вбитими, 325 дістали поранення різного ступеня", - сказав він.
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бо перемога буде за Україною 👍🏼👍🏼👍🏼‼️