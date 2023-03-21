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Новини Війна
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На Бахмутському напрямку впродовж доби відбулося 26 бойових зіткнень, ЗСУ ліквідували 278 окупантів, - Череватий

бахмут

Бахмутський напрямок залишається "лідером" з атак окупантів. Тільки в районі самого Бахмуту за добу відбулося 59 обстрілів та 13 бойових зіткнень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Головними зонами активності ворога є Бахмутський напрямок, він є лідером з агресивних атак ворога. Також Лимано-Куп'янський. За цю добу на Бахмутському напрямку ворог здійснив 178 обстрілів, 26 бойових зіткнень відбулося та один авіаудар. В районі самого Бахмуту відбулося 59 обстрілів та 13 бойових зіткнень.

Ворог втратив 278 окупантів вбитими, 325 дістали поранення різного ступеня", - сказав він.

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Бахмут (1559) ЗСУ (7496) Череватий Сергій (166)


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Кацапи , тікайте з нашоі землі ,
бо перемога буде за Україною 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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21.03.2023 11:25 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиснким
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21.03.2023 13:03 Відповісти
 
 