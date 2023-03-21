ЄС виділив на роботу Міжнародного кримінального суду 10 млн євро і надасть ще 3 млн
Європейська комісія виділила понад 10 мільйонів Міжнародному кримінальному суду для розслідування воєнних злочинів після вторгнення Росії.
Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на конференції з питань воєнних злочинів у Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Рейндерс наголосив, що, коли йдеться про запобігання безкарності за найсерйозніші злочини, скоєні під час війни, Міжнародний кримінальний суд залишається ключовим міжнародним актором для розслідування та судового переслідування винних.
"Саме тому від початку агресивної війни Росії Європейська комісія виділила понад 10 мільйонів євро на підтримку роботи МКС щодо України... Нещодавно було ухвалено рішення щодо фінансування продовження проєкту ЄС з підтримки МКС, який розрахований до 2025 року та охоплюватиме суму в 3 мільйони євро", - сказав він.
Крім того, Єврокомісія, Рада ЄС і держави-члени обговорюють спільну координацію та подальші дії у зв'язку із запитаною підтримкою з боку Офісу прокурора.
Нагадаємо, міністри юстиції понад 40 країн на конференції у Лондоні в понеділок зобов’язались виділити 4,9 мільйона доларів на підтримку розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів в Україні.
МКС минулого тижня видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
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Гарні такі лещата!
Всі яйця будуть роздавлені без жалю!
Ели это даже взятка, то в данном случае, я тока За!