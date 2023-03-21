Ділянку Кловського схилу біля вулиці Мечникова, 7-А визнали небезпечною для навколишніх будинків через імовірність зсувів
Схил Кловського узвозу в районі вулиці Мечникова 7-А може в будь-який момент зсунутися. Якщо це станеться – трагедія торкнеться мешканців багатоповерхівок та пацієнтів Олександрівської лікарні.
Такого висновку дійшли фахівці Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. За їхніми словами, технічний стан підпірної стіни з боку будинку по вул. Мечникова взагалі непридатний для безпечної експлуатації, а покращити ситуацію може закінчення монтажу зливової каналізації та монтаж дренажних колодязів для схилу.
Про це KВ дізналася із висновків оцінки ДП "Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій".
Експерти провели комплексне обстеження, оцінили технічний стан та надали рекомендації щодо подальшої безпечної експлуатації ділянки схилу на вул. Мечникова, 7-А в Києві.
Згідно із висновками дослідження, на ділянці схилу, розташованій в межах існуючої забудови між вулицями Мечникова, Академіка Богомольця та Кловським узвозом (межує зі стародавнім урочищем "Клов"), є небезпечні геологічні процеси на схилі, які проявляються лінійною ерозією ґрунтів по рельєфу ділянки схилу через розмив водотоками та дощовими опадами, спостерігається наявність і такого явища, як "п'яний ліс".
Раніше Кловським яром протікав однойменний струмок, тож ділянка схилу десятиліттями зазнавала ерозії. З 50-х років минулого століття тут спостерігалися періодичні зсуви грунтів, причиною чого фахівці називають залягання в землі супісків, глини та дії ґрунтових вод.
Так, нагадаємо, у серпні 2016 року на Кловському схилі поблизу житлових будинків Мечникова 7-А та Мечникова 7 стався зсув, який вирвав дерева з корінням і зніс гаражі.
Незважаючи на це, Кловський схил уже багато років не укріплювався належним чином за державний кошт.
У документі зауважено, що ділянка схилу зі сторони будинку №7-А обладнана підпірною стіною, яка є гравітаційною утримуючою спорудою із бетонних блоків неглибокого закладення. А сам котлован забудови відгороджений з боку схилу залізобетонною підпірною стіною.
Однак стан цієї стіни за висновками експертів незадовільний. Крім того, з різних причин, система зливової каналізації, яка повинна збирати і виводити воду по периметру схилу, не є змонтованою до кінця.
"В ході візуального обстеження технічного стану конструкцій підпірних стін станом на січень-лютий 2023 року, зафіксовані наступні пошкодження та дефекти. Гравітаційна підпірна стіна зі сторони будинку №7-А на вул. Мечникова: вертикальні тріщини на всю висоту стіни; деструкція і руйнування бетону блоків; зміна геометричного положення (крени і вигини конструкції підпірної стіни)", – йдеться у документі.
На фото: руйнування схилу 2016 році
На фото: гравітаційна стіна в ганебному стані
Виявлені пошкодження та дефекти і з боку залізобетонної підпірної стіни (огородження котловану новобудови) у верхній частині схилу.
"...поперечні тріщини шириною розкриття до від 0.1 до 0.5 мм в залізобетонному ростверку, в основному, в середній частині; корозія арматурних стержнів каркасів ростверку по осі Кп/10п (конструкція ростверку недобетонована); відсутність залізобетонної забірки на всю вільну висоту паль підпірної стіни; сліди гідравлічного вимиву ґрунту через міжпальовий простір у верхній частині підпірної стіни", – додали у висновках.
Також фахівці виявили небезпечні геологічні процеси на схилі, які проявляються лінійною ерозією ґрунтів по рельєфу ділянки схилу. Зафіксовані і порушення правил експлуатації дренажних споруд і дощостоків.
"Аналіз результатів візуальних обстежень стану конструкції гравітаційної підпірної стіни зі сторони будинку №7-А на вул. Мечникова показав, що стіна під дією горизонтального тиску грунту з боку схилу зазнала зрушення зі свого початкового положення в бік будинку. При чому по своїй довжині стіна зрушувалася нерівномірно, тому на окремих ділянках утворювалися вигини конструкції і вертикальні тріщини на всю висоту стіни. Конструкція залізобетонної підпірної стіни (огородження котловану новобудови) у верхній частині схилу споруджена не у повному обсязі […] дренажна система виконана не в повному обсязі. Зі сторони будинку №14 на пров. І. Мар'яненка виконано дві із трьох поглинаючих вертикальних свердловин, зі сторони будинку №9 на вул. Мечникова дренажна система не виконана зовсім", – йдеться у висновках дослідження.
Все це, а також те, що територія ділянки схилу є зоною активного яроутворення, може у найближчому майбутньому зруйнувати навіть вже існуючі комунікації навколишніх будинків.
"Внаслідок вимивання і перенесення ґрунту по схилу та на прилеглу територію до будинку №14 на пров. І. Мар'яненка і №7-А на вул. Мечникова, на основі виявлених фізико-геологічних процесів і явищ, а також геоморфологічних прикмет дану ділянку схилу слід віднести до зсувонебезпечної", – резюмували у висновках фахівці ДП.
Додавши, що технічний стан гравітаційної підпірної стіни зі сторони будинку №7-А на вул. Мечникова непридатний до нормальної експлуатації.
А допомогти могли б конкретні роботи з завершення зливової каналізації, монтаж дренажних колодязів на території будинку по вул. Мечникова 7А перед гравітаційною стіною, виконання обв'язка роствека пальового поля на території схилу з виїмкою ґрунту та монтажем контрфорсів.
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звісно - напроти Парус і Гулливір , така земельна ділянка коштуе мильони . Я даже важаю , що у бариг око легко на усю Ооександрівску лікарню - знести і набудувати там високих монстрів з захмарними цінами .
А ДЕ ВСІ ЦІ РОКИ БУЛО київське відділення ОЗОРОНИ ПАМЯТОК? Ось кого треба запитати .
І ЩЕ- пора повернути в міські ради МІСТОБУДІВНИ РАДИ , де проекти забудови міста будуть оцінювати професійні КИЇВСЬКІ ( а не заїжджі) архитектори , щоб повернули Київу історичне обличчя , а то усякі БАРИГІ центр міста вже у Шанхай превратили
Тепер сидить непокарана на Лазурці, її шеф у Грузії, а справи продовжують комарницький і стьопка черновед.
Інтересний факт. У 2008 році Микола Катеринчук на вибори до Київради вів свою партію "Європейський вибір" . "Блок Миколи Катеринчука" йшов під гаслом "В Європу ! "і проти Черновецького .
І кілька людей з списку були обрані. Там вони ..... ввійшли до більшості Черновецького , обрали Олеся Довгого секретарем і підтримували дерибан Києва.
Серед зрадників був і .... Олексій Юрійович Резніков (номер 2 у списку) , зараз міністр оборони.
Кияни , пам'ятайте завжди , хто влаштував дерибан київскої землі , роздані 2000 гектарів !
Часто депутати голосували не за прізвище чи юрособу кому надається земля , а за "папку".
Тобто папка для паперів , там лежить проект рішення про виділення землі , але не сказано , кому земля, тільки є номер рішення . От за такі номери і голосував Резніков. Потім в рішення вдруковували того , кого треба.
Не забувайте , бо воно знову попреться у владу !
Риторичне запитання...