Ділянку Кловського схилу біля вулиці Мечникова, 7-А визнали небезпечною для навколишніх будинків через імовірність зсувів

Схил Кловського узвозу в районі вулиці Мечникова 7-А може в будь-який момент зсунутися. Якщо це станеться – трагедія торкнеться мешканців багатоповерхівок та пацієнтів Олександрівської лікарні.

Такого висновку дійшли фахівці Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. За їхніми словами, технічний стан підпірної стіни з боку будинку по вул. Мечникова взагалі непридатний для безпечної експлуатації, а покращити ситуацію може закінчення монтажу зливової каналізації та монтаж дренажних колодязів для схилу.

Про це KВ дізналася із висновків оцінки ДП "Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій".

Експерти провели комплексне обстеження, оцінили технічний стан та надали рекомендації щодо подальшої безпечної експлуатації ділянки схилу на вул. Мечникова, 7-А в Києві.

Згідно із висновками дослідження, на ділянці схилу, розташованій в межах існуючої забудови між вулицями Мечникова, Академіка Богомольця та Кловським узвозом (межує зі стародавнім урочищем "Клов"), є небезпечні геологічні процеси на схилі, які проявляються лінійною ерозією ґрунтів по рельєфу ділянки схилу через розмив водотоками та дощовими опадами, спостерігається наявність і такого явища, як "п'яний ліс".

Раніше Кловським яром протікав однойменний струмок, тож ділянка схилу десятиліттями зазнавала ерозії. З 50-х років минулого століття тут спостерігалися періодичні зсуви грунтів, причиною чого фахівці називають залягання в землі супісків, глини та дії ґрунтових вод.

Так, нагадаємо, у серпні 2016 року на Кловському схилі поблизу житлових будинків Мечникова 7-А та Мечникова 7 стався зсув, який вирвав дерева з корінням і зніс гаражі.

Незважаючи на це, Кловський схил уже багато років не укріплювався належним чином за державний кошт.

У документі зауважено, що ділянка схилу зі сторони будинку №7-А обладнана підпірною стіною, яка є гравітаційною утримуючою спорудою із бетонних блоків неглибокого закладення. А сам котлован забудови відгороджений з боку схилу залізобетонною підпірною стіною.

Однак стан цієї стіни за висновками експертів незадовільний. Крім того, з різних причин, система зливової каналізації, яка повинна збирати і виводити воду по периметру схилу, не є змонтованою до кінця.

"В ході візуального обстеження технічного стану конструкцій підпірних стін станом на січень-лютий 2023 року, зафіксовані наступні пошкодження та дефекти. Гравітаційна підпірна стіна зі сторони будинку №7-А на вул. Мечникова: вертикальні тріщини на всю висоту стіни; деструкція і руйнування бетону блоків; зміна геометричного положення (крени і вигини конструкції підпірної стіни)", – йдеться у документі.

На фото: руйнування схилу 2016 році

На фото: гравітаційна стіна в ганебному стані

Виявлені пошкодження та дефекти і з боку залізобетонної підпірної стіни (огородження котловану новобудови) у верхній частині схилу.

"...поперечні тріщини шириною розкриття до від 0.1 до 0.5 мм в залізобетонному ростверку, в основному, в середній частині; корозія арматурних стержнів каркасів ростверку по осі Кп/10п (конструкція ростверку недобетонована); відсутність залізобетонної забірки на всю вільну висоту паль підпірної стіни; сліди гідравлічного вимиву ґрунту через міжпальовий простір у верхній частині підпірної стіни", – додали у висновках.

Також фахівці виявили небезпечні геологічні процеси на схилі, які проявляються лінійною ерозією ґрунтів по рельєфу ділянки схилу. Зафіксовані і порушення правил експлуатації дренажних споруд і дощостоків.

"Аналіз результатів візуальних обстежень стану конструкції гравітаційної підпірної стіни зі сторони будинку №7-А на вул. Мечникова показав, що стіна під дією горизонтального тиску грунту з боку схилу зазнала зрушення зі свого початкового положення в бік будинку. При чому по своїй довжині стіна зрушувалася нерівномірно, тому на окремих ділянках утворювалися вигини конструкції і вертикальні тріщини на всю висоту стіни. Конструкція залізобетонної підпірної стіни (огородження котловану новобудови) у верхній частині схилу споруджена не у повному обсязі […] дренажна система виконана не в повному обсязі. Зі сторони будинку №14 на пров. І. Мар'яненка виконано дві із трьох поглинаючих вертикальних свердловин, зі сторони будинку №9 на вул. Мечникова дренажна система не виконана зовсім", – йдеться у висновках дослідження.

Все це, а також те, що територія ділянки схилу є зоною активного яроутворення, може у найближчому майбутньому зруйнувати навіть вже існуючі комунікації навколишніх будинків.

"Внаслідок вимивання і перенесення ґрунту по схилу та на прилеглу територію до будинку №14 на пров. І. Мар'яненка і №7-А на вул. Мечникова, на основі виявлених фізико-геологічних процесів і явищ, а також геоморфологічних прикмет дану ділянку схилу слід віднести до зсувонебезпечної", – резюмували у висновках фахівці ДП.

Додавши, що технічний стан гравітаційної підпірної стіни зі сторони будинку №7-А на вул. Мечникова непридатний до нормальної експлуатації.

А допомогти могли б конкретні роботи з завершення зливової каналізації, монтаж дренажних колодязів на території будинку по вул. Мечникова 7А перед гравітаційною стіною, виконання обв'язка роствека пальового поля на території схилу з виїмкою ґрунту та монтажем контрфорсів.