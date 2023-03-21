Путін розуміє, як погано йдуть справи у військ РФ на фронті, - Кірбі
Представник Білого дому Джон Кірбі переконаний, що російський президент Володимир Путін розуміє, як погано йдуть справи у РФ на фронті.
Про це Кірбі сказав під час останнього брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"А активні бої зараз лише довкола Бахмута. І ось сьогодні (20 березня. - Ред.), а Бахмут досі не в руках росіян. Тепер вони борються за це, але українці не здаються", - сказав Кірбі.
Він додав, що США працюють над тим, аби Україна отримала боєприпаси, а Сили оборони були підготовані до бойових дій на наступні тижні та місяці.
Топ коментарі
+12 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.03.2023 10:59
+5 Bob Fayn
показати весь коментар21.03.2023 11:11
+4 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар21.03.2023 11:00
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Ніхто не ризикує давати ***** реальну інформацію.
1. Путлер "розуміє" ровно то, что ему докладывают.
2. Путлер понимает, что к такой войне РФ не была готова. (поэтому все идет не так как хотелось бы)
3. Путлер на 100% уверен, что экономика РФ имеет все возможности и ресурсы для победы в этой войне. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра.
4. Бои идут по всей линии фронта. И атакует армия РФ. Для "погано йдуть справи" - не очень логично.
У будь-якому випадку: коли-небудь, який-небудь прогноз обов'язково збудеться!!👈