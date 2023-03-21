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Новини Війна
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Путін розуміє, як погано йдуть справи у військ РФ на фронті, - Кірбі

кірбі

Представник Білого дому Джон Кірбі переконаний, що російський президент Володимир Путін розуміє, як погано йдуть справи у РФ на фронті.

Про це Кірбі сказав під час останнього брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"А активні бої зараз лише довкола Бахмута. І ось сьогодні (20 березня. - Ред.), а Бахмут досі не в руках росіян. Тепер вони борються за це, але українці не здаються", - сказав Кірбі.

Він додав, що США працюють над тим, аби Україна отримала боєприпаси, а Сили оборони були підготовані до бойових дій на наступні тижні та місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку впродовж доби відбулося 26 бойових зіткнень, ЗСУ ліквідували 278 окупантів, - Череватий

Автор: 

США (22473) бойові дії (3681) Бахмут (1559) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+12
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21.03.2023 10:59
+5
можливо і не надав гарантії безпеки )(уйлу,Сі грає у свою гру...нагнути кремль так,щоб любі вказівки з Пекіна кремлівці виконували і не рипались..а )(уйло думав ,що він великий геополітик і може тягатись з передовими країнами,хотів поставити себе в один ряд країн ,які впливають на світовий порядок....за цей рік, це "вялічіє рускага народа" вивітрилось завдяки ЗСУ ,і багато країн побачили що )(уйло просто )(уйло.
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21.03.2023 11:11
+4
Доки мільйонів з 10 не подохне рашистів на війні для ***** справи будуть "Чудово"..... він вже відчуває близькість покарання але Китай , схоже, гарантії безпеки ***** надав. Можемо не побачити ***** у Гаазі, така х#йня.....
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21.03.2023 11:00
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21.03.2023 10:59 Відповісти
Доки мільйонів з 10 не подохне рашистів на війні для ***** справи будуть "Чудово"..... він вже відчуває близькість покарання але Китай , схоже, гарантії безпеки ***** надав. Можемо не побачити ***** у Гаазі, така х#йня.....
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21.03.2023 11:00 Відповісти
можливо і не надав гарантії безпеки )(уйлу,Сі грає у свою гру...нагнути кремль так,щоб любі вказівки з Пекіна кремлівці виконували і не рипались..а )(уйло думав ,що він великий геополітик і може тягатись з передовими країнами,хотів поставити себе в один ряд країн ,які впливають на світовий порядок....за цей рік, це "вялічіє рускага народа" вивітрилось завдяки ЗСУ ,і багато країн побачили що )(уйло просто )(уйло.
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21.03.2023 11:11 Відповісти
тільки побільше 200-х i 300-x на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.03.2023 11:01 Відповісти
Ні хрена ***** не розуміє. Тому що воно й@бнуте.
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21.03.2023 11:03 Відповісти
І Захід роуміє, і ху#ло розуміє краще за всих, одні лише тролі постійно нас переконують, як в нас все погано, бо розуміють, що рашисти не здатні нічого досягти, тому схиляють нас самих здавати території
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21.03.2023 11:14 Відповісти
Только заявления виннипуха - си как то не радуют, китай таки может впрячься за рашку, как минимум - поставками оружия, что не есть хорошо.
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21.03.2023 11:17 Відповісти
Та да, по ходу він в неадекваті. Читає тільки те, що йому говношенков пише. А в того залишки розрізнених батальйонів укронацтстів вже давно оточені і знищені.
Ніхто не ризикує давати ***** реальну інформацію.
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21.03.2023 11:17 Відповісти
СРСР коли зрозумів шо в Афгані віині кінці края не видно -- взяв і виишов -- так і США -- взяли і виишли -- а путі шоб доишло треба добре по чаинику надавати -- даваите швидше зброю .
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21.03.2023 11:27 Відповісти
Он действительно думает что "активні бої зараз лише довкола Бахмута" или это такая тактическая хитрость перед журналистами?
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21.03.2023 11:45 Відповісти
Полная ерунда.
1. Путлер "розуміє" ровно то, что ему докладывают.
2. Путлер понимает, что к такой войне РФ не была готова. (поэтому все идет не так как хотелось бы)
3. Путлер на 100% уверен, что экономика РФ имеет все возможности и ресурсы для победы в этой войне. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра.
4. Бои идут по всей линии фронта. И атакует армия РФ. Для "погано йдуть справи" - не очень логично.
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21.03.2023 11:48 Відповісти
Скільки різних прогнозів про закінчення війни ми прочитали і читаємо? (тарологи, астрологи, політологи, військові, математики, чаклуни, шамани .....)
У будь-якому випадку: коли-небудь, який-небудь прогноз обов'язково збудеться!!👈
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21.03.2023 11:50 Відповісти
 
 