Путін розуміє, як погано йдуть справи у військ РФ на фронті, - Кірбі

Представник Білого дому Джон Кірбі переконаний, що російський президент Володимир Путін розуміє, як погано йдуть справи у РФ на фронті.

Про це Кірбі сказав під час останнього брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"А активні бої зараз лише довкола Бахмута. І ось сьогодні (20 березня. - Ред.), а Бахмут досі не в руках росіян. Тепер вони борються за це, але українці не здаються", - сказав Кірбі.

Він додав, що США працюють над тим, аби Україна отримала боєприпаси, а Сили оборони були підготовані до бойових дій на наступні тижні та місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку впродовж доби відбулося 26 бойових зіткнень, ЗСУ ліквідували 278 окупантів, - Череватий