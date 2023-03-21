Заступник командира військової частини на Одещині вимагав 120 тис. грн у підлеглого, - ДБР. ФОТОрепортаж
Заступник командира однієї з військових частин на Одещині вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів. Обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч грн", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовців підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
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Этот полкан в срезе стоит на одном уровне с нардепами....
Дуже актуальним стала їх погроза бійцям покаранням за «Самовільне залишення частини»!!
Резніков із замами, про таке свавілля тільки чули….., але ж ….(если кто_то есть, местами, кое_где..)…
пре-ЗЕ- дент ?!?!?!