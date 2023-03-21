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Новини Хабарники
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Заступник командира військової частини на Одещині вимагав 120 тис. грн у підлеглого, - ДБР. ФОТОрепортаж

Заступник командира однієї з військових частин на Одещині вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів. Обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч грн", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовців підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Також читайте: $9 тис. за оформлення документів про зняття з військового обліку: Затримано чиновника Міноборони, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Заступник командира військової частини на Одещині вимагав 120 тис. грн у підлеглого, - ДБР 01
Заступник командира військової частини на Одещині вимагав 120 тис. грн у підлеглого, - ДБР 02
Заступник командира військової частини на Одещині вимагав 120 тис. грн у підлеглого, - ДБР 03
Заступник командира військової частини на Одещині вимагав 120 тис. грн у підлеглого, - ДБР 04
Заступник командира військової частини на Одещині вимагав 120 тис. грн у підлеглого, - ДБР 05
Заступник командира військової частини на Одещині вимагав 120 тис. грн у підлеглого, - ДБР 06

Автор: 

хабар (4691) Одеська область (3181) ДБР (3472)


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Топ коментарі
+20
...не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів - я так розумію, що сам факт нестачі бронежилетів вже нікого не цікавить...
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21.03.2023 11:14
+17
Вірогідно, що ті жилети існували тільки на папері.
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21.03.2023 11:18
+17
Ось такі чмошніки позорять наші Збройні Сили України!!!. Кращі воїни гинуть на фронті, а така паскуда буде довго жити!
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21.03.2023 11:27
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...не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів - я так розумію, що сам факт нестачі бронежилетів вже нікого не цікавить...
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21.03.2023 11:14 Відповісти
Вірогідно, що ті жилети існували тільки на папері.
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21.03.2023 11:18 Відповісти
Начтылом вместе с начвещем давно списаны, а повод для вымогательства остался. Иначе почему только сейчас служебное расследование начали с условием получения бабла от материально ответственного лица, узнав о его переводе? Как не прискорбно, но до сих пор в тылу наших доблестных воинов служат такие совки по принципу "кому война, а кому мать родна"...
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21.03.2023 15:16 Відповісти
Ось такі чмошніки позорять наші Збройні Сили України!!!. Кращі воїни гинуть на фронті, а така паскуда буде довго жити!
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21.03.2023 11:27 Відповісти
В стране, где все государственные институции сгнили от коррупции, очень наивно полагать, что в ВСУ все честно и по справедливости. Так не бывает.
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21.03.2023 11:39 Відповісти
Треба думати що з 2014 до цього часу богато гнід вже збігло з ЗСУ. Майже 99%.
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21.03.2023 11:52 Відповісти
Як би ж то. На жаль ти даєш занадто оптимістичні цифри!
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21.03.2023 11:58 Відповісти
Бывает мне тоже нужен был вещевой аттестат и 2 месяца не могли его найти почему то . Когда я заехал в полном заряде с 0 ... Он нашелся ровно за 15 мин со всеми извинениями ......
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22.03.2023 08:17 Відповісти
Армия - это срез нашего общества: есть Герои и антигерои.
Этот полкан в срезе стоит на одном уровне с нардепами....
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21.03.2023 11:44 Відповісти
НЕ З УСІМА! Не треба розтягати провину частини на усіх!!!
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21.03.2023 11:57 Відповісти
Треба цього покидькм перевести в депутати ВР по спіскам СН.
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21.03.2023 11:50 Відповісти
Боже краще деяких (багатьох) з СН "перевести" поряд з ним на нари?!
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21.03.2023 11:55 Відповісти
Що в тебе у голові підполковник? А у душі? Люди гинуть на війні, а ти с...ка про бабки мрієш. А доведеться завтра у атаку йти, здасиш усіх гнида? Краще б тебе ворожа куля знайшла, можливо чиєсь життя зберіглося.
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21.03.2023 11:51 Відповісти
👍
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21.03.2023 12:43 Відповісти
Дуже радію ТАКИМ новинам бо досі наслідки совковості присутні у нашій армії і ці злочинці шкодять ВСУ та обороноспроможності країни не менше ніж рашисти, бо через таких як затриманні на передовій недоотримають забезпечення й падає моральний дух наших захисників!
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21.03.2023 11:54 Відповісти
О, знову заступник. Чому в нас такі корумповані заступники та такі чесні очільники?
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21.03.2023 12:14 Відповісти
Папердник прийняв "повітря Агрохімії" від Хмельницького за бабки. Тепер шукають броніки. Зампотил сказав -ділись тоді спишу. А той жадний і не повірив от і весь сказ.
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21.03.2023 12:26 Відповісти
І до бабки не ходи.
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21.03.2023 14:19 Відповісти
Скільки ж таких пахарів-мародерів ще ошивається на посадах у пагонах та наживаються на Захисниках України!!!
Дуже актуальним стала їх погроза бійцям покаранням за «Самовільне залишення частини»!!
Резніков із замами, про таке свавілля тільки чули….., але ж ….(если кто_то есть, местами, кое_где..)…
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21.03.2023 14:34 Відповісти
В Україні у ЗЕ--нет КОРУПЦІЇ !!!
пре-ЗЕ- дент ?!?!?!
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21.03.2023 15:02 Відповісти
В Україні нема системної кор3пції... Є корупційна державна система...
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21.03.2023 19:40 Відповісти
А наразі ДБР буде по естафеті вимагати гроши з ціх командирів))))
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21.03.2023 23:12 Відповісти
 
 