Заступник командира військової частини на Одещині вимагав 120 тис. грн у підлеглого, - ДБР. ФОТОрепортаж

Заступник командира однієї з військових частин на Одещині вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів. Обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч грн", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовців підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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