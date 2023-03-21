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Новини Війна
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Сирський про бої за Бахмут: Вороги намагаються просунутися з околиць до центру міста, але Сили оборони знищують їх 24/7. ФОТО

Вздовж всієї лінії фронту у Бахмуті в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Оборона Бахмуту триває. Вздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії.
На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7.

"Артилерія 24-ї бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника, не даючи йому просунутись вперед. Подвиг кожного нашого воїна увійде в історію України. Ми переможемо!", - додає Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони повідомили, хто керує обороною Бахмуту

Сирський про бої за Бахмут: Вороги намагаються просунутися з околиць до центру міста, але Сили оборони знищують їх 24/7 01
Сирський про бої за Бахмут: Вороги намагаються просунутися з околиць до центру міста, але Сили оборони знищують їх 24/7 02
Сирський про бої за Бахмут: Вороги намагаються просунутися з околиць до центру міста, але Сили оборони знищують їх 24/7 03

Автор: 

Бахмут (1559) Олександр Сирський (583)


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Топ коментарі
+12
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21.03.2023 12:11
+11
Під Бахмутом змішалось все,кров,пісок,гівно та свинособаки
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21.03.2023 12:29
+9
Достатньо того, що його, за його ж словами, "надихає президент України". Не наші Захисники, які мужньо товчуть орків вдень і вночі, а мразь, яка здала українські території разом з населенням. В Ютубі чимало відео, де наші хлопці на фронті розповідають, що їх надихає на боротьбу, і гундосого підора в тому переліку немає.
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21.03.2023 12:37
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21.03.2023 12:11 Відповісти
Родители желают детям смерти? А зачем рожали тогда???
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21.03.2023 12:33 Відповісти
Не просто смерти, а "героической смерти за Родину". Ну и... лимончики не помешают.
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21.03.2023 16:09 Відповісти
Україна тримається на ваших плечах
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21.03.2023 12:20 Відповісти
Скільки там того Бахмуту ..... від околиць до центру недалеко (((
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21.03.2023 12:23 Відповісти
Почитай про Верден
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21.03.2023 12:28 Відповісти
Може про Рубіжне або Сєвєродонецьк?
Це більше наближено до теперішніх реалій.
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21.03.2023 12:30 Відповісти
Ніт, в Бахмуті не так, як було в Северодонецьку, або Рубіжному
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21.03.2023 14:03 Відповісти
В чому різниця?
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21.03.2023 14:25 Відповісти
Якщо тре пояснювати,то не тре пояснювати.
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21.03.2023 14:29 Відповісти
Свєта, ви щось тямите у воєнній науці?
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21.03.2023 14:32 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ!
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21.03.2023 12:24 Відповісти
щось активно почала піаритися ця особа...чи особисто побував у Бахмуті і поспілкувався з бійцями, вислухав та взяв до уваги їх проблеми та побажання? слабо віриться...це саме ця особа, яка "організовувала" захист Києва в лютому 2022...ні одного власного слова чи думки, повторює інформацію воєнкорів та інформаційного марафону....
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21.03.2023 12:27 Відповісти
Достатньо того, що його, за його ж словами, "надихає президент України". Не наші Захисники, які мужньо товчуть орків вдень і вночі, а мразь, яка здала українські території разом з населенням. В Ютубі чимало відео, де наші хлопці на фронті розповідають, що їх надихає на боротьбу, і гундосого підора в тому переліку немає.
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21.03.2023 12:37 Відповісти
А ще він підготував та керував контрнаступом на Харківщині. Чому про це не пишете?

https://forbes.ua/war-in-ukraine/kharkivskiy-i-khersonskiy-kontrnastupi-zi-sliv-yogo-tvortsiv-rozvidka-wp-29122022-10825 Харківський контрнаступ
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21.03.2023 12:51 Відповісти
а ще він підготував та керував під Дебальцеве. Чому про це не пишете?
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21.03.2023 12:53 Відповісти
Так, було таке. Цікаво, що після Дебальцевого його не зняли з займаної посади. Цікаво, чому? Теж Єрмак вписався?
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21.03.2023 14:01 Відповісти
А мені цікаво чому ОПешні блохєри вже кілька років звинувачюють у тому, що сталось у Дебальцево, Порошенка та Муженка, але не мають претензій до Сирського?
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21.03.2023 14:31 Відповісти
Сам підготував, таємно від Залужного?
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21.03.2023 14:28 Відповісти
дєрьмак і зечмо хочуть позбутися Залужного
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21.03.2023 12:52 Відповісти
Ви з глузду з'їхали? Вас не влаштовує бойовий генерал Сирський?

Може самі очолите сухопутні сили?
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21.03.2023 12:52 Відповісти
Нас не влаштовує, що кожен день в новинах сирський, і жодної новини від Залужного. Бо банкова дуже боїться за свій рейтинг
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21.03.2023 14:37 Відповісти
"Вас не влаштовує бойовий генерал Сирський?" - забули бойовий взяти в лапки...
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21.03.2023 16:26 Відповісти
Вперто лізуть в м"ясорубку. Позаду ж заградзагони з кадирівців. Ажопадєлаєш.
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21.03.2023 12:28 Відповісти
Під Бахмутом змішалось все,кров,пісок,гівно та свинособаки
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21.03.2023 12:29 Відповісти
Борони Боже наших справжніх козаків
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21.03.2023 12:31 Відповісти
Дивно як Сирський, перепригуючи свого командира, віщає про обстановку. Банкова так вперто бажає занизити рейтинг Залужного (який навіть і не думає йти в політику, але це муляє Банкову). Тягар війни на простому українцеві - це народна війна, а офіс президента, де ніхто з них не воював і не пішов на війну намагається лізти у справи військових як Безугла чи при призначенні-звільненні з посад.
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21.03.2023 15:25 Відповісти
 
 