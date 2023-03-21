Сирський про бої за Бахмут: Вороги намагаються просунутися з околиць до центру міста, але Сили оборони знищують їх 24/7. ФОТО
Вздовж всієї лінії фронту у Бахмуті в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Оборона Бахмуту триває. Вздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії.
На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади", - йдеться у повідомленні.
За словами Сирського, штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7.
"Артилерія 24-ї бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника, не даючи йому просунутись вперед. Подвиг кожного нашого воїна увійде в історію України. Ми переможемо!", - додає Сирський.
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Може самі очолите сухопутні сили?