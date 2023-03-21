Глава Мюнхенської конференції Хойсген: З Путіним і Сі видно, хто кухар, а хто офіціант

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген вважає президента РФ Володимира Путіна залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Сі нібито "хоче [бачити] ослабленого Путіна" у партнерах, а Росія зараз "є дисконтною заправкою для Китаю" і, "звичайно, Сі це цінує".

Хойсген зазначив, що поїздка Сі є важливою для обох: Путін хоче показати своєму народу, що Росія не ізольована, не в останню чергу після того, як минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

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"Він тепер, так би мовити, прокажений міжнародної спільноти", - зазначив ексдипломат.

На його думку, попри те, що у китайсько-російських відносинах "обидві сторони отримують вигоду одна від одної", але в цій парі "відразу видно, хто кухар, а хто офіціант".

Хойсген охарактеризував воєнний стан Росії у її загарбницькій війні проти України як "поганий": "Він справді поганий. Просунути фронт далі територією України їм не вдалося. Під Бахмутом вже кілька місяців тривають бої. Їм не вдається захопити місце, яке не має стратегічного значення".

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Крім того, він зазначив, що "стає все більш очевидним": Росія також має труднощі з постачанням боєприпасів.

На думку Хойсгена, Сі діє обережно у спробі тісніше прив'язати Росію до себе. Китайський лідер і надалі, вважає глава MSC, не закликатиме Росію до виведення військ з України, але й нібито не постачатиме окупантам зброю "у значних" обсягах, оскільки не хоче стати мішенню західних санкцій через надмірну підтримку Росії.

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Ексдипломат також припустив, що Сі "ніколи не дозволить Путіну використати ядерну зброю".