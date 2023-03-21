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Глава Мюнхенської конференції Хойсген: З Путіним і Сі видно, хто кухар, а хто офіціант

путін,сі,цзіньпін

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген вважає президента РФ Володимира Путіна залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Сі нібито "хоче [бачити] ослабленого Путіна" у партнерах, а Росія зараз "є дисконтною заправкою для Китаю" і, "звичайно, Сі це цінує".

Хойсген зазначив, що поїздка Сі є важливою для обох: Путін хоче показати своєму народу, що Росія не ізольована, не в останню чергу після того, як минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

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"Він тепер, так би мовити, прокажений міжнародної спільноти", - зазначив ексдипломат.

На його думку, попри те, що у китайсько-російських відносинах "обидві сторони отримують вигоду одна від одної", але в цій парі "відразу видно, хто кухар, а хто офіціант".

Хойсген охарактеризував воєнний стан Росії у її загарбницькій війні проти України як "поганий": "Він справді поганий. Просунути фронт далі територією України їм не вдалося. Під Бахмутом вже кілька місяців тривають бої. Їм не вдається захопити місце, яке не має стратегічного значення".

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Крім того, він зазначив, що "стає все більш очевидним": Росія також має труднощі з постачанням боєприпасів.

На думку Хойсгена, Сі діє обережно у спробі тісніше прив'язати Росію до себе. Китайський лідер і надалі, вважає глава MSC, не закликатиме Росію до виведення військ з України, але й нібито не постачатиме окупантам зброю "у значних" обсягах, оскільки не хоче стати мішенню західних санкцій через надмірну підтримку Росії.

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Ексдипломат також припустив, що Сі "ніколи не дозволить Путіну використати ядерну зброю".

Автор: 

Китай (4501) путін володимир (23750) росія (64911) Сі Цзіньпін (312) Гойсген Крістоф (14)


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Топ коментарі
+8
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21.03.2023 12:28
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21.03.2023 12:30
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21.03.2023 12:31
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21.03.2023 12:28 Відповісти
Таваріщ Сі залишився задоволеним - х**** добре проявило себе у якості приймаючої сторони.
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21.03.2023 13:08 Відповісти
https://youtu.be/Oevz6Xmd-nY )(уйло готове зробити паРашу-мацковію колонією Китаю ...
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21.03.2023 13:16 Відповісти
***** назначили любимой женой?
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21.03.2023 12:29 Відповісти
Ще не призначили, заслуговує, поки тільки наложницею.
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21.03.2023 12:50 Відповісти
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21.03.2023 12:30 Відповісти
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21.03.2023 12:31 Відповісти
Ось піща - на ранок х#й, в обід х#їна, вечором х#їща
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21.03.2023 12:31 Відповісти
Гібрідно-сировинний придаток.
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21.03.2023 12:37 Відповісти
Московити тупо заплатили за цей візит і прикриття. Говорять про території і залізну дорогу, котру як завжди будують і обслуговують виключно для себе китайці. Зросте кількість міст, населених китайцями, котрі живуть по китайським законам і.т.д.
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21.03.2023 12:38 Відповісти
в китаю свої інтереси. Начхати китаю на Україну, начхати на міжнародну думку та міжнародні дії. Це та ще загроза для світу кріпшає.
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21.03.2023 12:42 Відповісти
Все так... Але призначення Сі пожиттєвим вождем Китаю -- вірний шлях до розпаду країни... Всі диктатури так закінчували
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21.03.2023 13:28 Відповісти
багато часу сплине до того, поки розпадеться(. Мао пам'ятаєте? Брєжнева пам'ятаєте? Та що там далеко ходити, оно живі ще (нажаль) приклади ходять - лукашенко, *****.
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21.03.2023 13:47 Відповісти
Ну до Мао йому ще далеко ,як і до Леаніда Ільїча.
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21.03.2023 16:51 Відповісти
Неа. Китаю это не грозит.
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21.03.2023 14:46 Відповісти
Как раз не плевать, Китай завязан на мировой экономике.
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21.03.2023 14:45 Відповісти
 
 