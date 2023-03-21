Глава Мюнхенської конференції Хойсген: З Путіним і Сі видно, хто кухар, а хто офіціант
Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген вважає президента РФ Володимира Путіна залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, Сі нібито "хоче [бачити] ослабленого Путіна" у партнерах, а Росія зараз "є дисконтною заправкою для Китаю" і, "звичайно, Сі це цінує".
Хойсген зазначив, що поїздка Сі є важливою для обох: Путін хоче показати своєму народу, що Росія не ізольована, не в останню чергу після того, як минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.
"Він тепер, так би мовити, прокажений міжнародної спільноти", - зазначив ексдипломат.
На його думку, попри те, що у китайсько-російських відносинах "обидві сторони отримують вигоду одна від одної", але в цій парі "відразу видно, хто кухар, а хто офіціант".
Хойсген охарактеризував воєнний стан Росії у її загарбницькій війні проти України як "поганий": "Він справді поганий. Просунути фронт далі територією України їм не вдалося. Під Бахмутом вже кілька місяців тривають бої. Їм не вдається захопити місце, яке не має стратегічного значення".
Крім того, він зазначив, що "стає все більш очевидним": Росія також має труднощі з постачанням боєприпасів.
На думку Хойсгена, Сі діє обережно у спробі тісніше прив'язати Росію до себе. Китайський лідер і надалі, вважає глава MSC, не закликатиме Росію до виведення військ з України, але й нібито не постачатиме окупантам зброю "у значних" обсягах, оскільки не хоче стати мішенню західних санкцій через надмірну підтримку Росії.
Ексдипломат також припустив, що Сі "ніколи не дозволить Путіну використати ядерну зброю".
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