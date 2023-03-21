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ЄС виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро з пакета на 18 млрд

єс

Європейський Союз у вівторок виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро із загального пакета на 18 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виплатили ще €1,5 млрд Україні. Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись. Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо майбутнє України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЄС перекаже Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з пакету на 18 млрд наступного тижня

Автор: 

допомога (8288) транш (467) Євросоюз (13313) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Слуги налаштовують пилораму.
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21.03.2023 12:54 Відповісти
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21.03.2023 13:14 Відповісти
Сотні тисяч життів!
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21.03.2023 13:30 Відповісти
А зелепузікі тільки розпилюють на яйця по 17, кацапомовні ''фрідоми'' , ітд...
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21.03.2023 15:07 Відповісти
воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







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21.03.2023 15:18 Відповісти
 
 