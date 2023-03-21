ЄС виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро з пакета на 18 млрд
Європейський Союз у вівторок виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро із загального пакета на 18 млрд євро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні ми виплатили ще €1,5 млрд Україні. Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись. Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо майбутнє України", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар21.03.2023 12:54 Відповісти Мені подобається 10
Mikola Mazurenko
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Амандрапапупа
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Ярослав Іванович #542747
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