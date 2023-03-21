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Новини Війна
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Українські воїни зможуть безоплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках, - Железняк

зсу

Українські захисники матимуть змогу безплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Українські воїни зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Парламент підтримав законопроєкт Оксани Дмітрієвої #8011 щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у разі  отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції", - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт ухвалено за основу, рішення підтримали 256 нардепів.

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Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) народжуваність (65) військовослужбовці (4703) ЗСУ (7496) Железняк Ярослав (549)


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у ********** зараз буде розрив пердака
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21.03.2023 13:57 Відповісти
Він давно там розірваний
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21.03.2023 14:04 Відповісти
Да она про это еще неделю назад трубила. Видимо до нее сведения из Рады доходят гараздо быстрее, чем до нардепа Железняка.
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21.03.2023 18:15 Відповісти
Што?
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21.03.2023 13:57 Відповісти
Гарна новина.
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21.03.2023 14:05 Відповісти
Розумна ідея.
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21.03.2023 14:22 Відповісти
 
 