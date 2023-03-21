Українські воїни зможуть безоплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках, - Железняк
Українські захисники матимуть змогу безплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Українські воїни зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Парламент підтримав законопроєкт Оксани Дмітрієвої #8011 щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у разі отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції", - йдеться в повідомленні.
Законопроєкт ухвалено за основу, рішення підтримали 256 нардепів.
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