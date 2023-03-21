Українські воїни зможуть безоплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках, - Железняк

Українські захисники матимуть змогу безплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Українські воїни зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Парламент підтримав законопроєкт Оксани Дмітрієвої #8011 щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у разі отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції", - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт ухвалено за основу, рішення підтримали 256 нардепів.

Також читайте: З доходів військовослужбовців нe стягуватимуть військовий збір на період їхньої участі у боях