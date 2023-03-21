Кулеба і президентка Європарламенту Мецола скоординували кроки зі створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президентка Європарламенту Роберта Мецола провели телефонну розмову, у якій обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС.
Кулеба повідомив, що закликав Європарламент і далі зберігати активну позицію у питаннях боротьби з безкарністю.
"У продовження відповідної резолюції Європарламенту ми скоординували кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - написав Кулеба.
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Владимир Сухов #378743
показати весь коментар21.03.2023 14:14 Відповісти Мені подобається 0
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