Кулеба і президентка Європарламенту Мецола скоординували кроки зі створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та президентка Європарламенту Роберта Мецола провели телефонну розмову, у якій обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС.

Кулеба повідомив, що закликав Європарламент і далі зберігати активну позицію у питаннях боротьби з безкарністю.

"У продовження відповідної резолюції Європарламенту ми скоординували кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - написав Кулеба.

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