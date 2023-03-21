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Пожежа в будівлі ФСБ в Ростові: російські партизани взяли на себе відповідальність

фсб,ростов,пожежа

Російський партизанський рух "Чорний міст" повідомив, що сприяв пожежі в будівлі прикордонного управління ФСБ у Ростові-на-дону.

Відповідна заява опублікована у телеграм-каналі руху, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Официальные лица заявили, что там замкнула проводка и взорвались емкости с горючим. Почти не соврали, но есть нюансы. Емкость была одна, объемом около 3-х литров. В ней было горючее под названием "аммонал", около 3кг. Внутри была емкость поменьше, с другим горючим под названием "триперекись ацетона". Внутри маленькой емкости была лампочка на 3,5В от карманного фонарика. Слышали взрыв перед началом пожара? Это лампочка перегорела и лопнула", - йдеться у повідомленні.

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В русі стверджують, що "автор научно-практической работы по выращиванию хлопка" має позивний Ескобар.

У повідомленні наводять його слова: "ФСБ является в стране оплотом лицемерия, насилия и несправедливости. Именно сотрудники данной структуры фабрикуют уголовные дела против неугодных, отжимают бизнес у предпринимателей, устраивают диверсии против мирных жителей, подвергают пыткам оппозиционеров и физически устраняют "конкурентов". С начала событий в Украине ещё никто из партизан не отдавал должного внимания атакам на здания их ведомства или на самих представителей спецслужбы. И очень зря".

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Ескобар закликав тих, хто готовий протистояти режиму радикальними методами, переключатися на "більш серйозні цілі".

"Чорний міст" називає себе партизанським рухом, який виступає проти російської влади та війни в Україні.

Девіз руху - "Хлопок должен цвести".

Нагадаємо, пожежа сталася в будівлі ФСБ в Ростові-на-Дону 16 березня. За повідомленнями ЗМІ, загинули четверо людей, постраждали ще п’ятеро. За офіційними даними, внаслідок пожежі є один постраждалий.

Автор: 

пожежа (4310) росія (64911) ФСБ (1448) партизани (192)


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Топ коментарі
+17
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21.03.2023 14:11
+10
Слава російським партизанам!
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21.03.2023 14:12
+8
Сподіваюсь картки Ф-2, ф-4 згоріли *****.
Хана буде агентурі та довіреним особам.
Аве "партизанам".
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21.03.2023 14:11
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21.03.2023 14:11 Відповісти
Сподіваюсь картки Ф-2, ф-4 згоріли *****.
Хана буде агентурі та довіреним особам.
Аве "партизанам".
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21.03.2023 14:11 Відповісти
Слава російським партизанам!
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21.03.2023 14:12 Відповісти
Загинула мразота кацапська , а не люди 😠
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21.03.2023 14:15 Відповісти
Спаліть хоча б десяток фсбешних контор. Буде велика користь.
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21.03.2023 14:20 Відповісти
Четверо засмажених рашистів це дуже мало, але краще, ніж нічого. Над цим ще треба трохи попрацювати. Але горить непогано (хоча, пердаки скрєпанутих ще сильніше палатимуть).
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21.03.2023 14:21 Відповісти
ну що .путя.......нравіца нє нравіца,а ДАЛІ БУДЕ....
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21.03.2023 14:31 Відповісти
Файно, файно...
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21.03.2023 14:42 Відповісти
Бережіть себе. І щасти.
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21.03.2023 15:32 Відповісти
давай еще, всем понравилось
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21.03.2023 20:51 Відповісти
 
 