Пожежа в будівлі ФСБ в Ростові: російські партизани взяли на себе відповідальність

Російський партизанський рух "Чорний міст" повідомив, що сприяв пожежі в будівлі прикордонного управління ФСБ у Ростові-на-дону.

Відповідна заява опублікована у телеграм-каналі руху, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Официальные лица заявили, что там замкнула проводка и взорвались емкости с горючим. Почти не соврали, но есть нюансы. Емкость была одна, объемом около 3-х литров. В ней было горючее под названием "аммонал", около 3кг. Внутри была емкость поменьше, с другим горючим под названием "триперекись ацетона". Внутри маленькой емкости была лампочка на 3,5В от карманного фонарика. Слышали взрыв перед началом пожара? Это лампочка перегорела и лопнула", - йдеться у повідомленні.

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В русі стверджують, що "автор научно-практической работы по выращиванию хлопка" має позивний Ескобар.

У повідомленні наводять його слова: "ФСБ является в стране оплотом лицемерия, насилия и несправедливости. Именно сотрудники данной структуры фабрикуют уголовные дела против неугодных, отжимают бизнес у предпринимателей, устраивают диверсии против мирных жителей, подвергают пыткам оппозиционеров и физически устраняют "конкурентов". С начала событий в Украине ещё никто из партизан не отдавал должного внимания атакам на здания их ведомства или на самих представителей спецслужбы. И очень зря".

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Ескобар закликав тих, хто готовий протистояти режиму радикальними методами, переключатися на "більш серйозні цілі".

"Чорний міст" називає себе партизанським рухом, який виступає проти російської влади та війни в Україні.

Девіз руху - "Хлопок должен цвести".

Нагадаємо, пожежа сталася в будівлі ФСБ в Ростові-на-Дону 16 березня. За повідомленнями ЗМІ, загинули четверо людей, постраждали ще п’ятеро. За офіційними даними, внаслідок пожежі є один постраждалий.