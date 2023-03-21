Телеканалам олігархів виділили з бюджету понад 200 млн грн на російськомовний контент для "Freeдом", - ЗМІ

ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" 13 березня уклало угоди на виготовлення передач для інформаційного марафону "Freeдом" до кінця 2023 року на загальну суму 224 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші".

Так, згідно з даними ProZorro, телеканали підняли розцінки на 25% порівняно з минулим роком. Кошти виділено на виробництво контенту з орієнтування на російськомовного глядача за межами України та забезпечення прямого ефіру зі студії російською мовою.

"Іноземне підприємство "1+1 продакшн" з групи Ігоря Коломойського отримає 75,30 млн грн на виготовлення контенту по 83 663 гривень за годину. ПрАТ "Телеканал "Інтер" Фірташа-Льовочкіна-Хорошковського матиме 74,83 млн грн на контент по 83 143 грн за годину. Послуги ТОВ "СЛМ новини" Віктора Пінчука коштуватимуть 73,58 млн грн – по 81 754 грн грн за годину", - зазначають "Наші гроші".

За даними видання, торік цим же каналам замовляли контент для телеканалу "Freedom" з розрахунку близько 67 тисяч гривень за годину. Тобто на цей рік телеканали підняли ціни на 25%.

"З урахуванням минулорічних закупівель "Плюси" під час вторгнення отримали замовлення для "Freedom" на 134 млн грн, "Старлайт" – 129 млн грн, "Інтер" – 108 млн грн. "Новинна група Україна" Ріната Ахметова минулого літа також отримала підряд на 48 млн грн. Компанія Ахметова здала свою ліцензію державі і її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми – Україна", який фінансується невідомо за чиї гроші.

Таким чином загальні контракти на російськомовний контент "Фрідому" з каналами українських олігархів під час вторгнення коштують вже 419 млн грн", - підсумували автори.

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