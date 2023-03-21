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Новини
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Телеканалам олігархів виділили з бюджету понад 200 млн грн на російськомовний контент для "Freeдом", - ЗМІ

freedom,freeдом

ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" 13 березня уклало угоди на виготовлення передач для інформаційного марафону "Freeдом" до кінця 2023 року на загальну суму 224 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші".

Так, згідно з даними ProZorro, телеканали підняли розцінки на 25% порівняно з минулим роком. Кошти виділено на виробництво контенту з орієнтування на російськомовного глядача за межами України та забезпечення прямого ефіру зі студії російською мовою.

"Іноземне підприємство "1+1 продакшн" з групи Ігоря Коломойського отримає 75,30 млн грн на виготовлення контенту по 83 663 гривень за годину.  ПрАТ "Телеканал "Інтер" Фірташа-Льовочкіна-Хорошковського матиме 74,83 млн грн на контент по 83 143 грн за годину.  Послуги ТОВ "СЛМ новини" Віктора Пінчука коштуватимуть 73,58 млн грн – по 81 754 грн грн за годину", - зазначають "Наші гроші".

За даними видання, торік цим же каналам замовляли контент для телеканалу "Freedom" з розрахунку близько 67 тисяч гривень за годину. Тобто на цей рік телеканали підняли ціни на 25%.

"З урахуванням минулорічних закупівель "Плюси" під час вторгнення отримали замовлення для "Freedom" на 134 млн грн, "Старлайт" – 129 млн грн, "Інтер" – 108 млн грн. "Новинна група Україна" Ріната Ахметова минулого літа також отримала підряд на 48 млн грн. Компанія Ахметова здала свою ліцензію державі і її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми – Україна", який фінансується невідомо за чиї гроші.

Таким чином загальні контракти на російськомовний контент "Фрідому" з каналами українських олігархів під час вторгнення коштують вже 419 млн грн", - підсумували автори.

Також читайте: Рада рекордно збільшила видатки держбюджету – одразу на 537 мільярдів

Автор: 

держбюджет (2388) телебачення (1169)


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Топ коментарі
+52
Тут гроші є. Це ж не на дрони якісь для ЗСУ.
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21.03.2023 14:46
+49
Так,за наказом зеленого путлера,що в нас сидить.Такого ж мерзенного та підлого,як і кацапський путлєр.
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21.03.2023 14:49
+48
Зегівно
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21.03.2023 14:46
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У нас "олігарх" лише один. Всі інші слуги і прислужники Урода.
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21.03.2023 20:23 Відповісти
Сьогодні.

1. -Колишнього топменеджера Ахметова призначили керівником "Оператора ГТС"
2. -Кабмін призначив Лященка головою правління "Укрзалізниці".
Працював "Медіа Група Україна" Ахметова.
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21.03.2023 22:02 Відповісти
А прем'єра хто нам підкинув? Це вже реально дістало: Україною керують як не татари, так жиди (саме жиди, а не євреї).
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22.03.2023 01:12 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/21/7158405/ У Сеймі Латвії пропонують заборонити російські субтитри до фільмів
"Паралельні титри фільмів двома мовами - латиською та російською - було запроваджено під час окупації. Така практика не тільки не стимулює вивчення латиської мови, а й створює ілюзію, що Латвія є частиною так званого "русского мира", де публічна інформація має надаватися також російською мовою. Це підриває створення єдиного суспільства і зміцнює двообщинне середовище в Латвії", - йдеться в анотації до законопроєкту.
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21.03.2023 20:23 Відповісти
ух ти, який шикардос! видать в нашому королівстві все в шоколаді!!
а то фігня, що воїнам на передовій по 3-4 місяці затримують виплати! зрештою - нашо їм ТАМ ті гроші, їх ТАМ все одно нема на що і нема коли витрачати!
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21.03.2023 21:33 Відповісти
оце в нас так олігархами і стають, як навчаються добре розпилювати державне бабло. в них це називається "заробляти". мерзота!
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21.03.2023 21:49 Відповісти
А ще телебаченням вони нас вчать їх, олігархів, любити.
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22.03.2023 01:15 Відповісти
Продажне лобі олігархів відробляє свої гроші! Як гидко...
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22.03.2023 07:38 Відповісти
****** як це ***** мерзотно --- невже каломойський , пинчук , льовочкин та подибни потвори не могли дати кошти на финансування того каналу --- треба тягти з держави --- може наберемось розуму колись та виберемо СВОГО ВАШИНГТОНА з правильними ЗАКОНАМИ
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22.03.2023 07:58 Відповісти
Тільки що зайшов на ютубі на цей канал ...2000 глядачів.Марнотратство.І взагалі вже треба зрозуміти,що загравання з так званими руськоязичними - це прояв тупості.Починаючи з 2014 року Україна взяла на фінансове утримання т.з."руськоязичних" чи як там - "нашіх людєй в окупаціі" з лугандону і криму.Вгатило туди, тільки пенсіями,приблизно 12 млрд.долларів і що?Це утримало отих "окупованих" від того,щоб вбивати НАС вже понад рік?Да ні ХУ-ХУ.Йшли,йдуть та будуть йти. Ми їм гроші,вони нам СМЕРТЬ.Це справедливий обмін?
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22.03.2023 08:25 Відповісти
https://www.google.com/search?q=rfyfk+ahbljv+cvjnhtnm&oq=rfyfk+ahbljv+cvjnhtnm&aqs=chrome..69i57j0i13i512j0i22i30.7560j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:1bc873e3,vid:ASndlvhI8p0 https://www.google.com/search?q=rfyfk+ahbljv+cvjnhtnm&oq=rfyfk+ahbljv+cvjnhtnm&aqs=chrome..69i57j0i13i512j0i22i30.7560j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:1bc873e3,vid:ASndlvhI8p0

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22.03.2023 10:55 Відповісти
Сегодня украинский интернет буквально захлестнула волна воинствующих псевдо патриотов, которые пишут на украинском языке , но матерятся, как все дремучие кацапы и у всех, максимум, одна извилина.

Эти воинствующие идиоты, одни из главных врагов Украины, потому, что они отталкивают от нашей страны многих европейцев и остальных сочувствующих нам жителей других государств.

Украинцы, давайте объявим войну этим бескультурным борцам за неизвестно что, они только позорят нашу страну и отпугивают от Украины цивилизованных людей.

Мы выходим на сайты с одной целью, высказать свою боль, гнев и возмущение, варварством рашистского агрессора, и в этом мы должны быть едины, как никогда, никаких распрей между нами быть не может, иначе нам грозит полное исчезновение, как государства и как нации, поймите вы это наконец!!!!
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22.03.2023 17:19 Відповісти
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