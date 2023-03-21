Телеканалам олігархів виділили з бюджету понад 200 млн грн на російськомовний контент для "Freeдом", - ЗМІ
ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" 13 березня уклало угоди на виготовлення передач для інформаційного марафону "Freeдом" до кінця 2023 року на загальну суму 224 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші".
Так, згідно з даними ProZorro, телеканали підняли розцінки на 25% порівняно з минулим роком. Кошти виділено на виробництво контенту з орієнтування на російськомовного глядача за межами України та забезпечення прямого ефіру зі студії російською мовою.
"Іноземне підприємство "1+1 продакшн" з групи Ігоря Коломойського отримає 75,30 млн грн на виготовлення контенту по 83 663 гривень за годину. ПрАТ "Телеканал "Інтер" Фірташа-Льовочкіна-Хорошковського матиме 74,83 млн грн на контент по 83 143 грн за годину. Послуги ТОВ "СЛМ новини" Віктора Пінчука коштуватимуть 73,58 млн грн – по 81 754 грн грн за годину", - зазначають "Наші гроші".
За даними видання, торік цим же каналам замовляли контент для телеканалу "Freedom" з розрахунку близько 67 тисяч гривень за годину. Тобто на цей рік телеканали підняли ціни на 25%.
"З урахуванням минулорічних закупівель "Плюси" під час вторгнення отримали замовлення для "Freedom" на 134 млн грн, "Старлайт" – 129 млн грн, "Інтер" – 108 млн грн. "Новинна група Україна" Ріната Ахметова минулого літа також отримала підряд на 48 млн грн. Компанія Ахметова здала свою ліцензію державі і її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми – Україна", який фінансується невідомо за чиї гроші.
Таким чином загальні контракти на російськомовний контент "Фрідому" з каналами українських олігархів під час вторгнення коштують вже 419 млн грн", - підсумували автори.
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"Паралельні титри фільмів двома мовами - латиською та російською - було запроваджено під час окупації. Така практика не тільки не стимулює вивчення латиської мови, а й створює ілюзію, що Латвія є частиною так званого "русского мира", де публічна інформація має надаватися також російською мовою. Це підриває створення єдиного суспільства і зміцнює двообщинне середовище в Латвії", - йдеться в анотації до законопроєкту.
а то фігня, що воїнам на передовій по 3-4 місяці затримують виплати! зрештою - нашо їм ТАМ ті гроші, їх ТАМ все одно нема на що і нема коли витрачати!
Эти воинствующие идиоты, одни из главных врагов Украины, потому, что они отталкивают от нашей страны многих европейцев и остальных сочувствующих нам жителей других государств.
Украинцы, давайте объявим войну этим бескультурным борцам за неизвестно что, они только позорят нашу страну и отпугивают от Украины цивилизованных людей.
Мы выходим на сайты с одной целью, высказать свою боль, гнев и возмущение, варварством рашистского агрессора, и в этом мы должны быть едины, как никогда, никаких распрей между нами быть не может, иначе нам грозит полное исчезновение, как государства и как нации, поймите вы это наконец!!!!