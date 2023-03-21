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Новини Війна
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Держава має заборгованість перед родинами загиблих Героїв, але фінансує приватні телеканали, - Порошенко в Раді

порошенко

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко з трибуни парламенту закликав повернути виплати військовим 30 тис. грн та погасити борг перед родинами загиблих на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За його словами, у воюючої країни під час змін до Державного бюджету не може бути інших пріоритетів, ніж забезпечення фінансування ЗСУ.

Порошенко наголосив, що суспільство не розуміє, чому на виплату тридцяти тисяч кожному українському воїну грошей бракує, а на будівництво доріг є.

"І на фінансування приватних, наголошую приватних телеканалів, які вміють любити Україну лише за бюджетні гроші. В марафоні, який цензурується чиновниками, в якому складені чорні списки заборонених ньюзмейерків, до якого повно претензій у суспільства. І навіть у сьогоднішньому звіті Державного департаменту Сполучених Штатів наголошується на порушенні стандартів свободи слова. А він фінансується з державного бюджету", - пояснив п'ятий президент.

Також, додав лідер "ЄС", держава має заборгованість перед родинами загиблих Героїв.

"Загиблих, на жаль, багато. Заборгованість – астрономічна. Як ми, живі, допускаємо таку наругу над пам’яттю Героїв?! Та ще й тих, хто віддав своє життя за Україну? І нам з вами треба зараз докласти заходів, для того щоб негайно погасити цю заборгованість", - сказав Порошенко.

Він також подякував бюджетному комітету, який врахував поправку Порошенка - Арахамії щодо виділення трьох мільярдів з Резервного фонду для виплат тим, хто втратив своїх близьких на фронті.

Лідер "ЄС" також зауважив, що через рік після трагічних подій у Бузковому гаю Херсона, де героїчно загинули бійці тероборони, рідні не можуть поховати їх з відповідними почестями. А тероборонівців через бюрократію не визнають учасниками бойових дій.

"Нам треба спростити процедуру. Бо ті, хто втік, отримав нагороди і зараз отримує непогані гроші. А ті, хто загинув – рідні рік вимолюють право поховати своїх близьких з почестями. І вчора під час зустрічі з генералом Залужним ми домовились, що зробимо законопроект, який дозволить зарахувати їх за підписом Залужного і міністра оборони", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканалам олігархів виділили з бюджету понад 200 млн грн на російськомовний контент для "Freeдом", - ЗМІ

Автор: 

виплати (1034) держбюджет (2388) Порошенко (15160) ЗСУ (7496)


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Топ коментарі
+66
Толковий мужик, патріот та президент! Як же шкода, що Україну в такі важкі часи очолює не така Людина, а безмізкий імбецильний клоун членограй
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21.03.2023 15:30
+60
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21.03.2023 15:31
+41
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21.03.2023 15:32
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Им, олигархам, нужнее, как и ленке кравец с кошевыми, а семь погибших подождут, а солдаты ВСУ и без 30 000 обойдутся. Сегодня выплаты не было.
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21.03.2023 15:29 Відповісти
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21.03.2023 16:07 Відповісти
Це не помилки, це зрада !
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21.03.2023 17:34 Відповісти
Толковий мужик, патріот та президент! Як же шкода, що Україну в такі важкі часи очолює не така Людина, а безмізкий імбецильний клоун членограй
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21.03.2023 15:30 Відповісти
зато есть возможность наносить точечные удары по скоплениям врага
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21.03.2023 15:33 Відповісти
ага ЧУЖОЮ зброєю,бо свою ти вирішив не виробляти і захтів поржати
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21.03.2023 21:28 Відповісти
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21.03.2023 15:31 Відповісти
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21.03.2023 15:35 Відповісти
Треба негайно повідомити Володимира Олександровича, що якісь негідники тиснуть на незалежні ЗМІ, він ж не знає напевно
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21.03.2023 15:44 Відповісти
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21.03.2023 15:32 Відповісти
ДБР заведе на Порошенка справу за підпал дєрьмаковського пердака.
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21.03.2023 15:32 Відповісти
Знлнні - лайно . Мед. працівникам на Миколаївщині видали аванс цілих 500 грн! !! І це в лікарнях де лікують і поранених воїнів ВСУ. Ганьба Зеленському та його зграї
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21.03.2023 15:34 Відповісти
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21.03.2023 15:53 Відповісти
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21.03.2023 15:36 Відповісти
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21.03.2023 15:38 Відповісти
Це потрібно росповсюдити . Потрібно допомогти 75 річному японцю Фумінорі Цучіко повернутися в Україну !! Може " Прямий " знайде його в Польщі , та зробить сюжет ? Не можна просто забути , як якась мить в житті !!
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21.03.2023 16:43 Відповісти
ну, таке.

виплати загиблим, до речі, будуть зменшувати.
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21.03.2023 15:39 Відповісти
Виплати сім'ям загиблих розбили на частини (на 4роки) але сума не зменшилась.
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21.03.2023 17:46 Відповісти
кажу про майбутнє.

фахівці кажуть що держава не буде платити такі гроші бо дуже багато виходить з огляду на втрати.

це палка з двома кінцями - оголошувати втрати не можна бо буде шок але і платити по 15 мільйонів неефективна олігархічна економіка не здужає.
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21.03.2023 17:52 Відповісти
Для рашістів тест- запитання "Чий Крим?"
ДляЗенленського - "Де Баканов?*"
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21.03.2023 15:41 Відповісти
це.в
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21.03.2023 15:48 Відповісти
зелену шваль тільки смерть виправить
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21.03.2023 15:45 Відповісти
А виконавча служба блокує зарплатні рахунки військових. Хтось життям ризикує на фронті, а зелені покидьки крадуть їхнє забезпечення.
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21.03.2023 15:49 Відповісти
елехторат 73 -жріть і не вдавіться
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21.03.2023 15:52 Відповісти

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21.03.2023 15:52 Відповісти
Тому що у нас влада антиУкраїнська!
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21.03.2023 15:55 Відповісти
Про які телеканали олігархів йде мова? Володимир Олександрович їх усіх переміг ще понад рік тому, як і системну корупцію!
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21.03.2023 15:57 Відповісти
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21.03.2023 16:00 Відповісти
Корупція та підкуп
ЗМІ.
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21.03.2023 16:03 Відповісти
Знизу після трагедії 24.02.22 піднімалася хвиля моралізації суспільства, але нагорі - болото деморалізації. Надувним човнам влади вітрила не потрібні.
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21.03.2023 16:17 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/5437 Петро Порошенко - розказує, чому бійцям ЗСУ потрібно повернути доплати, і в яких умовах вони воюють:
"Коли наші армійці розповідають, що відігравало роль душу до того як ми привезли їм лазні - серце кров'ю обливається. Вологі серветки - вже дуже добре, півторалітрова пляшка води на одного - нечувана розкіш, душ у вигляді баклашки та брезенту - ну це тільки на ППД! Ми не могли дозволити, аби ситуація залишалася такою.
Днями передали вже 5 комплекс для 25 бригади, що воює під Бахмутом. Усього один комплекс відділяє нас від того, аби 25-ка стала першою бригадою ЗСУ, чиї питання по гігієні ми повністю вирішили.
Пишаюся, що ними стануть наші героїчні десантники. А ви можете цьому допомогти, адже вже традиційно половину витрат оплачую я, а половину збираєте ви зі ГО Справа Громад. Продовжуємо працювати!"







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21.03.2023 16:34 Відповісти
ЗЕпатріоти офіса, працює одна схема як вкрасти у армії гроші 💸
Слава ЗСУ 🇺🇦
За Україну без ЗЕкорупції ✊
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21.03.2023 17:02 Відповісти
Цікаво, чому він не платив військовим по тисячі в день, як обіцяв?
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21.03.2023 17:32 Відповісти
Він не заплатив за тебе, щоб ти міг безкоштовно придбати мізки. А то би пам'ятав, що в 2017-му бійці на нулю в день піздорезу отримували свої "бойові" що разом з з/п складало т.зв. "бойову тисячу".
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21.03.2023 18:09 Відповісти
Брешеш. Не було такого.
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21.03.2023 18:27 Відповісти
все ж таки попроси в банку позику на мізки. Це така річ. що окупиться навіть кредитом під шаленими відсотками.
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21.03.2023 18:48 Відповісти
Вот интересно, каким образом Порошенко к ******* Зеленского? 😂🤣😂 Как же это умиляет: закрывать глаза на преступления ЗЕкодла и без остановки бубнить "а вот Петя...." 😂🤣😂
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21.03.2023 18:45 Відповісти
о недолюдинка виповз поскавчати)))
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21.03.2023 21:35 Відповісти
Можна ненавидіти пороха, за якого президентство, однак тільки повний довпойоп не погодиться з тією тезою, яку він озвучив з приводу спонсорування державою телеканалів олігархів і заборгованості перед сім'ями загиблих Героїв.
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21.03.2023 19:56 Відповісти
Порошенко натякає що ВР телеканалам олігархів виділила з бюджету понад 200 млн грн на російськомовний контент для "Freeдом". Навіщо нам українська мова !
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21.03.2023 20:22 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3407122/telekanalam_oligarhiv_vydilyly_z_byudjetu_ponad_200_mln_grn_na_rosiyiskomovnyyi_kontent_dlya_freedom
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21.03.2023 20:23 Відповісти
А зелена шобла і звичайно, всі шанувальники ОПЗЖ, наші, опоблоків, кацапської мови і культури, московські попи і їх паства ще дужче ненавидять Порошенка, бо він всі все далі і далі відділяє від любові до московії. Кому війна, а кому пристроїти своїх дружбанів на хлібні місця і тільки не на передовій, а там де постачають яйця. яблука, карточплю і де забруднюють мізки лайном про свою патріотичність, виділяючи на різні пропагандонбенязеля канали мільярди з бюджету бідного і знедоленого кацапами і цими покидьками, народу.
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21.03.2023 21:10 Відповісти
знаєш, ненавидять Європейську Солідарність та лідера цієї політсили (ІМНО: правильно вживати саме так), їхню діяльність та політику не лише перелічені тобою, а й різні екстремісти-авантюристи з числа сволоти/нацсук/корчаків/унсовців тощо. і, його забанено
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21.03.2023 21:28 Відповісти
 
 