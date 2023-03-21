Держава має заборгованість перед родинами загиблих Героїв, але фінансує приватні телеканали, - Порошенко в Раді

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко з трибуни парламенту закликав повернути виплати військовим 30 тис. грн та погасити борг перед родинами загиблих на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За його словами, у воюючої країни під час змін до Державного бюджету не може бути інших пріоритетів, ніж забезпечення фінансування ЗСУ.

Порошенко наголосив, що суспільство не розуміє, чому на виплату тридцяти тисяч кожному українському воїну грошей бракує, а на будівництво доріг є.

"І на фінансування приватних, наголошую приватних телеканалів, які вміють любити Україну лише за бюджетні гроші. В марафоні, який цензурується чиновниками, в якому складені чорні списки заборонених ньюзмейерків, до якого повно претензій у суспільства. І навіть у сьогоднішньому звіті Державного департаменту Сполучених Штатів наголошується на порушенні стандартів свободи слова. А він фінансується з державного бюджету", - пояснив п'ятий президент.

Також, додав лідер "ЄС", держава має заборгованість перед родинами загиблих Героїв.

"Загиблих, на жаль, багато. Заборгованість – астрономічна. Як ми, живі, допускаємо таку наругу над пам’яттю Героїв?! Та ще й тих, хто віддав своє життя за Україну? І нам з вами треба зараз докласти заходів, для того щоб негайно погасити цю заборгованість", - сказав Порошенко.

Він також подякував бюджетному комітету, який врахував поправку Порошенка - Арахамії щодо виділення трьох мільярдів з Резервного фонду для виплат тим, хто втратив своїх близьких на фронті.

Лідер "ЄС" також зауважив, що через рік після трагічних подій у Бузковому гаю Херсона, де героїчно загинули бійці тероборони, рідні не можуть поховати їх з відповідними почестями. А тероборонівців через бюрократію не визнають учасниками бойових дій.

"Нам треба спростити процедуру. Бо ті, хто втік, отримав нагороди і зараз отримує непогані гроші. А ті, хто загинув – рідні рік вимолюють право поховати своїх близьких з почестями. І вчора під час зустрічі з генералом Залужним ми домовились, що зробимо законопроект, який дозволить зарахувати їх за підписом Залужного і міністра оборони", - підсумував він.

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