Терорист Пригожин назвав зятя Шойгу покидьком і поставив йому за приклад зека

Зять міністра оборони РФ Шойгу Олексій Столяров - "покидьок", а зек Айк Гаспарян, який був засуджений за збройне пограбування і вийшов на волю, потрапивши у ПВК Вагнер, - "справжній герой Росії".

Про це заявив власник ПВК "Вагнер" російський олігарх Євген Пригожин у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як відомо, Путін вручив найманцю "Вагнера" Гаспаряну медаль "За отвагу". Гаспаряна було засуджено у 2019 році до 7 років в'язниці суворого режиму за участь у збройному нападі на інкасатора в Москві.

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