Терорист Пригожин назвав зятя Шойгу покидьком і поставив йому за приклад зека
Зять міністра оборони РФ Шойгу Олексій Столяров - "покидьок", а зек Айк Гаспарян, який був засуджений за збройне пограбування і вийшов на волю, потрапивши у ПВК Вагнер, - "справжній герой Росії".
Про це заявив власник ПВК "Вагнер" російський олігарх Євген Пригожин у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Як відомо, Путін вручив найманцю "Вагнера" Гаспаряну медаль "За отвагу". Гаспаряна було засуджено у 2019 році до 7 років в'язниці суворого режиму за участь у збройному нападі на інкасатора в Москві.
Топ коментарі
+31 Garry Grant
показати весь коментар21.03.2023 15:37
+23 Старый зольдат
показати весь коментар21.03.2023 15:37
+20 Fox Zeint #542611
показати весь коментар21.03.2023 15:49
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i як? добув? досидiв ?
це такий тролiнг чи ка-ка я разнiца? логiка блонди просто.