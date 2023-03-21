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Новини
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Терорист Пригожин назвав зятя Шойгу покидьком і поставив йому за приклад зека

пригожин

Зять міністра оборони РФ Шойгу Олексій Столяров - "покидьок", а зек Айк Гаспарян, який був засуджений за збройне пограбування і вийшов на волю, потрапивши у ПВК Вагнер, - "справжній герой Росії".

Про це заявив власник ПВК "Вагнер" російський олігарх Євген Пригожин у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як відомо, Путін вручив найманцю "Вагнера" Гаспаряну медаль "За отвагу". Гаспаряна було засуджено у 2019 році до 7 років в'язниці суворого режиму за участь у збройному нападі на інкасатора в Москві.

Терорист Пригожин назвав зятя Шойгу покидьком і поставив йому за приклад зека 01

Також читайте: Терорист Пригожин звинуватив Герасимова та Шойгу у зраді батьківщини: "у мене люди гинуть пачками, а вони хіхікають у себе в кабінетах". АУДIО

Автор: 

росія (64911) Шойгу (626) в'язні (334) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+31
Всі кацапи-******** та покидьки.
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21.03.2023 15:37
+23
Опущенный опустил зятя оленевода.
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21.03.2023 15:37
+20
А что можно ожидать от нации в которой зеков называют героями...
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21.03.2023 15:49
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21.03.2023 15:35 Відповісти
Всі кацапи-******** та покидьки.
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21.03.2023 15:37 Відповісти
А что можно ожидать от нации в которой зеков называют героями...
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21.03.2023 15:49 Відповісти
а прызедентом у нас, ХТО був??????
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21.03.2023 16:02 Відповісти
а прызедентом у нас, ХТО був??????


i як? добув? досидiв ?

це такий тролiнг чи ка-ка я разнiца? логiка блонди просто.
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21.03.2023 16:21 Відповісти
Опущенный опустил зятя оленевода.
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21.03.2023 15:37 Відповісти
Некто стремоусов тоже катил бочку на шамана.. Иду за попкорном)))
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21.03.2023 15:38 Відповісти
Докукурікається главпівень всєя русі
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21.03.2023 16:47 Відповісти
Кацапія пішла враздрай. Гіркін затикає самого *****, Прігожин бикує на Шойгу...
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21.03.2023 15:41 Відповісти
"Здоровья всем погибшим за новоросию!" (с)
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21.03.2023 15:43 Відповісти
Зухвала русофібія!
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21.03.2023 15:53 Відповісти
Павуки в банці жеруть один одного. Смачного, комахи.
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21.03.2023 15:54 Відповісти
Скоро начнут рвать трон в разные стороны а ***** повторит судьбу Чаушеску
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21.03.2023 16:00 Відповісти
😂😂😂пригожкаХуйло пшол лизать очько путинуХуйлу!!!какие вы всё просто лохи!!!шмары!!!питухи!!!
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21.03.2023 16:01 Відповісти
Отвєт анпиратора шайги: и транвай харашо, и тралебус харашо и метро харашо, и пригожин харашо, а алени лудше!
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21.03.2023 16:04 Відповісти
ануну, а хто кого вжаре сильніше? гадаю що шайга кугутавіч за свого дочкойоба мазу потягне і прикруте постачання головному опущеному всійа кацапістана і його війську пітухов
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21.03.2023 16:09 Відповісти
а шо не так? Зять шойгі напевне покидьок. А злочинець легко може бути героєм кацапії. Для кацапії це нормально.
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21.03.2023 16:10 Відповісти
на паРаше почти сплошные уродцы )))

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21.03.2023 16:23 Відповісти
ах эти щечки...ах эти пальчики... а стать...)))
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21.03.2023 16:24 Відповісти
Здається "музіканти кожаних флєйт Вагнєра" почнуть смоктати ще гучніше... Олєнєвод такого не пробачить. Втім, побажаємо перемоги обом потворам.
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21.03.2023 16:23 Відповісти
а ****** отличаются???
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21.03.2023 17:10 Відповісти
А вот і нє падєрьотесь!
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21.03.2023 17:15 Відповісти
Высокие отношения!
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21.03.2023 17:28 Відповісти
 
 