Столтенберг планує провести засідання Комісії Україна-НАТО на зустрічі міністрів закордонних справ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг планує провести засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів уже в межах майбутнього засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, яке заплановано на 4-5 квітня.
Про це він сказав у вівторок у Брюсселі на пресконференції, презентуючи річну доповідь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на запитання журналістів про намір провести таке засідання, попри заперечення Угорщини, генсек сказав: "Я планую провести засідання на нашій зустрічі міністрів закордонних справ через декілька тижнів. Я роблю так, тому що я думаю, що це - платформа, яка демонструє нашу підтримку Україні", - сказав Столтенберг.
Водночас він зазначив, що йому відомо про наявні проблеми в питанні національних меншин, висловивши сподівання, що їх буде вирішено.
Отже, це може бути першим засіданням на рівні міністрів із 2017 року, коли Угорщина методично стала їх блокувати.
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