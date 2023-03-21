Зеленський підписав закон про прозорі закупівлі Міноборони. Ймовірно, "яйця по 17 грн за шт" будуть не єдиною проблемою, - ЦПК

Президент України Володимир Зеленський підписав створений за підтримки ЦПК закон 8381 про прозорі закупівлі Міноборони.

Про це команда Центру протидії корупції пише на офіційній фейсбук-сторінці глави ЦПК Віталія Шабуніна, інформує Цензор.НЕТ.

"Це означає, що вже скоро ми нарешті побачимо у Prozorro, за якою насправді ціною для наших військових закуповували продукти та послуги з 24 лютого 2022 року. Дуже ймовірно, що після публікації всіх документів "яйця по 17 за штуку" та "картопля по 22 за кг" можуть здатися не єдиною проблемою. Бо ціни на всі інші незбройні закупівлі там також мають зʼявитися. Як і всі наступні контракти Міноборони на харчі", - йдеться у повідомленні.

Команда ЦПК також дякує всім журналістам, завдяки роботі яких зараз можемо ремонтувати цю систему: Юрій Ніколов, BIHUS.Info, Схеми: корупція в деталях - RFERL, Тетяна Ніколаєнко та багатьом іншим.

"Також ще раз тут зафіксуємо: цей закон - результат роботи антикорупційного комітету та ЦПК. Ми його написали ОДРАЗУ після початку скандалу та подали на розгляд Ради 23 січня - за два дні після розслідування Юрія Ніколова. У Міноборони цій ініціативі були не раді, про що свідчить стенограма із засідання комітету. Проте бачимо, що це не стало на заваді системним змінам, на які ми в ЦПК завжди робимо ставку", - резюмують у Центрі протидії корупції.

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Нагадаємо, 28 лютого Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ. До прикладу, в них зазначалося, що яйця купують по 8-9 грн за штуку.

Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.