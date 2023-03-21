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Новини
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Зеленський підписав закон про прозорі закупівлі Міноборони. Ймовірно, "яйця по 17 грн за шт" будуть не єдиною проблемою, - ЦПК

харчування

Президент України Володимир Зеленський підписав створений за підтримки ЦПК закон 8381 про прозорі закупівлі Міноборони.

Про це команда Центру протидії корупції пише на офіційній фейсбук-сторінці глави ЦПК Віталія Шабуніна, інформує Цензор.НЕТ.

"Це означає, що вже скоро ми нарешті побачимо у Prozorro, за якою насправді ціною для наших військових закуповували продукти та послуги з 24 лютого 2022 року. Дуже ймовірно, що після публікації всіх документів "яйця по 17 за штуку" та "картопля по 22 за кг" можуть здатися не єдиною проблемою. Бо ціни на всі інші незбройні закупівлі там також мають зʼявитися. Як і всі наступні контракти Міноборони на харчі", - йдеться у повідомленні.

Команда ЦПК також дякує всім журналістам, завдяки роботі яких зараз можемо ремонтувати цю систему: Юрій Ніколов, BIHUS.Info, Схеми: корупція в деталях - RFERL, Тетяна Ніколаєнко та багатьом іншим.

"Також ще раз тут зафіксуємо: цей закон - результат роботи антикорупційного комітету та ЦПК. Ми його написали ОДРАЗУ після початку скандалу та подали на розгляд Ради 23 січня - за два дні після розслідування Юрія Ніколова. У Міноборони цій ініціативі були не раді, про що свідчить стенограма із засідання комітету. Проте бачимо, що це не стало на заваді системним змінам, на які ми в ЦПК завжди робимо ставку", - резюмують у Центрі протидії корупції.

Також читайте: Не можна залишати місце для корупції в Міноборони - наш обов’язок не скандалити, а змінювати, – Свірко

Нагадаємо, 28 лютого Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ. До прикладу, в них зазначалося, що яйця купують по 8-9 грн за штуку.

Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

Автор: 

Міноборони (7304) продукти (1129) їжа (428) Шабунін (534) закупівлі (3347) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+47
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21.03.2023 16:34
+25
Банда Офісу ЗЕпатріотів як грабувати армію і брехати людям.
Це саботаж і робота на ворога 💸💰💸🤝
Всі повинні були йти у відставку з Зеленським, міністра під слідство і до суду.
Слава ЗСУ 💯🇺🇦 хай буде перемога 💯
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21.03.2023 16:39
+22
Закон то подписал, но кого привлек к ответственности?
МО - это его, Зеленского, прямого подчинения ведомство.
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21.03.2023 16:35
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Пацан став по понятіям задню не дає !
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21.03.2023 16:33 Відповісти
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21.03.2023 16:34 Відповісти
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22.03.2023 08:27 Відповісти
Закон то подписал, но кого привлек к ответственности?
МО - это его, Зеленского, прямого подчинения ведомство.
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21.03.2023 16:35 Відповісти
Там ще СБУ повинно знайти того хто "сєкрєтние" відомості розповсюдив!

Так Резніков казав?
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21.03.2023 19:10 Відповісти
Где то в это время заплакал Резников .
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21.03.2023 16:37 Відповісти
Банда Офісу ЗЕпатріотів як грабувати армію і брехати людям.
Це саботаж і робота на ворога 💸💰💸🤝
Всі повинні були йти у відставку з Зеленським, міністра під слідство і до суду.
Слава ЗСУ 💯🇺🇦 хай буде перемога 💯
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21.03.2023 16:39 Відповісти
хай розсекретять договори закупок на всі продукти за 2022 та ці що закуплені на 13 ярдів на 21023 рік
ми акуєєм всі, крім зеленого шобла.
бо вони добре знають що по чому та яка маржа мала осісти в ОП
квартал грає свою роль добре
але не розуміє що люди не такі вже й дурні як їм вбачалося на виборах
але, ні один з організаторів цієї афери не притягнутий до відповідальності
всі на місцях та намагаються все ж вкрасти заплановані гроші
а зеленський????
а як завжди мовчить по теміта вдає дурня що це не ми, це заступники
А ЗАСТУПНИКІВ, ВАШУ МЛЯТЬМАТЬ, Я ПРИЗНАЧАВ, ЧИ ви????
за дії підлеглих я відповідаю, чи той хто взяв їх на службу
один воїн стріляє чи б,є другого, комроти на пониження звання та посади
а за що????? він сам ні кого не бив та не стріляв....
чи може я щось плутаю????
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21.03.2023 18:00 Відповісти
однією рукою підписали закон, друга рука вже у кишені українця... все витягнуть, знаємо нашу владу - 30 рочків від вас, ублюдддків, ************))
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21.03.2023 16:50 Відповісти
А брехло-яйцекрад досі на волі.
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21.03.2023 17:03 Відповісти
прочитав рівно половину стенограми засідання комітету по питанню "яєць по 17грн/шт". Такі тупі відмазки від Резнікова що просто пць - Я , каже, сам волонтер і приводжу друзям бельгійський шоколад з відрядження. Це було б смішно, але той треш про ціни в контрактах як він їх обгрунтовував то просто... Ну і звісно як же ж без "єто все папєрєднікі". Артист розмовного жанру, як і всі в зеленому шапіто(((
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21.03.2023 17:28 Відповісти
В Україні висадять 200 мільйонів дерев

https://vsviti.com.ua/news/148532
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21.03.2023 17:39 Відповісти
Іван Франко."Я бачив дивний сон..."
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21.03.2023 18:05 Відповісти
Лупайте сю скалу, нехай нi жар, нi холод не спинять вас...
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21.03.2023 18:10 Відповісти
Яйца теперь будет за 27 грн за штуку. За то прозрачные.
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21.03.2023 17:57 Відповісти
Зато
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21.03.2023 22:45 Відповісти
... а у січні!!! звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Джерело:
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/31/7365513/ Директор департаменту держзакупівель Міноборони Богдан Хмельницький виявився одним із фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.

https://www.pravda.com.ua/authors/561fc96582bad/ "УКРАЇНСЬКА ПРАВДА" - СЕРЕДА, 31 СЕРПНЯ 2022, 20:54

https://ord-ua.com/2023/02/14/bogdan-majdanjuk-hmelnickij-v-mo-da-vi-******/ Богдан Майданюк (Хмельницький) в МО? Да ви ох...їли!

https://antikor.com.ua/articles/239195-bodja_majdanjuk__bogdan_hmeljnitskij_putj_reketira_tsimy Бодя Майданюк - Богдан Хмельницкий: путь рэкетира Цимы

Хто працює в МО - це взагалі дно, і що ні міністр, не відділ кадрів нічого не відали, хто є керівник департаменту?!!!
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21.03.2023 17:57 Відповісти
Нікому яйця не відірвали і навіть не прищемили, значить проблеми будуть
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21.03.2023 18:04 Відповісти
яйці - і в Африці яйці!
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21.03.2023 18:09 Відповісти
Звичайно, тільки різниця в тім, що для ЗСУ курячі яйця купують по ціні страусиних!
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22.03.2023 07:42 Відповісти
Теперь яйца будут по 26. но с прозрачной оболочкой.
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21.03.2023 19:07 Відповісти
Є нове відео від Лероса, там про **********...
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21.03.2023 19:14 Відповісти
Не яйця по 17, так яблука по 51, не яблука, так картопля, не картопля, так капуста, не…..
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21.03.2023 19:15 Відповісти
As a foreigner:

How can a party "support" the government,
actively, apparently advising,
when the party is prohibited?

Am I missing something ?

Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Ukraine

When I read "Zentral", then I get suspicious.
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21.03.2023 19:18 Відповісти
Знищити систему забезпечнення в 2019, щоб ВПЕРШЕ, її стрворити в 2023-му.
В так в усьому.
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21.03.2023 21:08 Відповісти
The Communist Party supported the https://en.wikipedia.org/wiki/First_Azarov_government First Azarov government (2010-2012) and was prohibited later (2014).
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21.03.2023 22:32 Відповісти
Так читаєш і думаєш свинарчуки десь пускають сльози 🥺
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21.03.2023 23:16 Відповісти
Млять, опубликовали, шо ща яйца огребают по 8-9 за штуку. Дык, и это без навара не есть. В рознице по 70 и дешевле, а оптом - и подавно дешевле... .ука нахрапистые, из ******** рылом закупiвельныкы, мать бы их перетак.
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22.03.2023 07:54 Відповісти
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/yaytso-opt-roznitsa-stolovoe-IDL7LRP.html?sd=1#1646a5e40e;promoted Яйцо опт розница столовое - 45 грн.

Я ,честно говоря, - в а.уе из зе-резниковых. КАРЛ, СЛЫШИШЬ, НЕ БЕРИ ТЕ ЯЙЦА, ПО 90-90 ЗА ДЕСЯТОК, БО ОПТОМ ОНИ СТОЯТ В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ. зы... Я не понимаю. яйца по 8-9 - это до такой степени жадность , шо не могут устоять перед наваровыми потоками, чи тупость, если светят цену в 2 раза большую. Походу , и то и другое.
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22.03.2023 08:11 Відповісти
Это я по приколу забил в поисковик, мол, купить яйцо оптом. И шо бы вы думали, оптовая цена на яйцо колеблется от 35 грн до 50 - все шо нужно знать про зевласть с ее видосиками.
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22.03.2023 08:17 Відповісти
Что происходит?
Президент не может наказать мародеров во время войны, которые напрямую ему подчиняются?
А те, видя безхребетность кое-кого, продолжают заламывать цены, тем самым продолжая воровать во время войны.
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22.03.2023 11:34 Відповісти
 
 