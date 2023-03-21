Зеленський підписав закон про прозорі закупівлі Міноборони. Ймовірно, "яйця по 17 грн за шт" будуть не єдиною проблемою, - ЦПК
Президент України Володимир Зеленський підписав створений за підтримки ЦПК закон 8381 про прозорі закупівлі Міноборони.
Про це команда Центру протидії корупції пише на офіційній фейсбук-сторінці глави ЦПК Віталія Шабуніна, інформує Цензор.НЕТ.
"Це означає, що вже скоро ми нарешті побачимо у Prozorro, за якою насправді ціною для наших військових закуповували продукти та послуги з 24 лютого 2022 року. Дуже ймовірно, що після публікації всіх документів "яйця по 17 за штуку" та "картопля по 22 за кг" можуть здатися не єдиною проблемою. Бо ціни на всі інші незбройні закупівлі там також мають зʼявитися. Як і всі наступні контракти Міноборони на харчі", - йдеться у повідомленні.
Команда ЦПК також дякує всім журналістам, завдяки роботі яких зараз можемо ремонтувати цю систему: Юрій Ніколов, BIHUS.Info, Схеми: корупція в деталях - RFERL, Тетяна Ніколаєнко та багатьом іншим.
"Також ще раз тут зафіксуємо: цей закон - результат роботи антикорупційного комітету та ЦПК. Ми його написали ОДРАЗУ після початку скандалу та подали на розгляд Ради 23 січня - за два дні після розслідування Юрія Ніколова. У Міноборони цій ініціативі були не раді, про що свідчить стенограма із засідання комітету. Проте бачимо, що це не стало на заваді системним змінам, на які ми в ЦПК завжди робимо ставку", - резюмують у Центрі протидії корупції.
Нагадаємо, 28 лютого Міноборони оприлюднило контракти на харчування для ЗСУ. До прикладу, в них зазначалося, що яйця купують по 8-9 грн за штуку.
Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.
Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.
Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.
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МО - это его, Зеленского, прямого подчинения ведомство.
Так Резніков казав?
Це саботаж і робота на ворога 💸💰💸🤝
Всі повинні були йти у відставку з Зеленським, міністра під слідство і до суду.
Слава ЗСУ 💯🇺🇦 хай буде перемога 💯
ми акуєєм всі, крім зеленого шобла.
бо вони добре знають що по чому та яка маржа мала осісти в ОП
квартал грає свою роль добре
але не розуміє що люди не такі вже й дурні як їм вбачалося на виборах
але, ні один з організаторів цієї афери не притягнутий до відповідальності
всі на місцях та намагаються все ж вкрасти заплановані гроші
а зеленський????
а як завжди мовчить по теміта вдає дурня що це не ми, це заступники
А ЗАСТУПНИКІВ, ВАШУ МЛЯТЬМАТЬ, Я ПРИЗНАЧАВ, ЧИ ви????
за дії підлеглих я відповідаю, чи той хто взяв їх на службу
один воїн стріляє чи б,є другого, комроти на пониження звання та посади
а за що????? він сам ні кого не бив та не стріляв....
чи може я щось плутаю????
https://vsviti.com.ua/news/148532
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/31/7365513/ Директор департаменту держзакупівель Міноборони Богдан Хмельницький виявився одним із фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.
https://www.pravda.com.ua/authors/561fc96582bad/ "УКРАЇНСЬКА ПРАВДА" - СЕРЕДА, 31 СЕРПНЯ 2022, 20:54
https://ord-ua.com/2023/02/14/bogdan-majdanjuk-hmelnickij-v-mo-da-vi-******/ Богдан Майданюк (Хмельницький) в МО? Да ви ох...їли!
https://antikor.com.ua/articles/239195-bodja_majdanjuk__bogdan_hmeljnitskij_putj_reketira_tsimy Бодя Майданюк - Богдан Хмельницкий: путь рэкетира Цимы
Хто працює в МО - це взагалі дно, і що ні міністр, не відділ кадрів нічого не відали, хто є керівник департаменту?!!!
How can a party "support" the government,
actively, apparently advising,
when the party is prohibited?
Am I missing something ?
Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Ukraine
When I read "Zentral", then I get suspicious.
В так в усьому.
Я ,честно говоря, - в а.уе из зе-резниковых. КАРЛ, СЛЫШИШЬ, НЕ БЕРИ ТЕ ЯЙЦА, ПО 90-90 ЗА ДЕСЯТОК, БО ОПТОМ ОНИ СТОЯТ В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ. зы... Я не понимаю. яйца по 8-9 - это до такой степени жадность , шо не могут устоять перед наваровыми потоками, чи тупость, если светят цену в 2 раза большую. Походу , и то и другое.
Президент не может наказать мародеров во время войны, которые напрямую ему подчиняются?
А те, видя безхребетность кое-кого, продолжают заламывать цены, тем самым продолжая воровать во время войны.