Заради прискорення поставок Пентагон передасть Україні старіші моделі танків M1 Abrams, - Associated Press

За даними Associated Press, Міноборони США прискорює процес передання Україні танків M1 Abrams, зробивши вибір на користь їхніх старіших відремонтованих моделей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пентагон форсує поставки танків Abrams Україні, віддаючи перевагу більш старим моделям, знову відремонтованим, які можуть бути готові швидше. Офіційні особи США заявили Associated Press, що мета - поставити 70-тонні бойові машини через 8-10 місяців", - передає агентство.

AP уточнює, що спочатку йшлося про будівництво для України 31 танка новішої версії - M1A2. Тепер Вашингтон хоче постачати Києву старіші M1A1, які можна взяти з армійських запасів, і використанню яких українським військовим простіше навчатися.

Однак не повідомляється, скільки саме танків M1A1 Вашингтон хоче постачати Києву.

AP пояснює: неясно, скільки часу піде на те, щоб підготувати українських військових використовувати ці танки, підтримувати їхню боєздатність і ремонтувати. Також Пентагон має гарантувати те, що Україна отримуватиме адекватні обсяги супутніх вантажів для підтримки боєздатності танків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують прискорити процес передачі танків Abrams Україні, - Кірбі