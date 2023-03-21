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Заради прискорення поставок Пентагон передасть Україні старіші моделі танків M1 Abrams, - Associated Press

абрамс,abrams

За даними Associated Press, Міноборони США прискорює процес передання Україні танків M1 Abrams, зробивши вибір на користь їхніх старіших відремонтованих моделей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пентагон форсує поставки танків Abrams Україні, віддаючи перевагу більш старим моделям, знову відремонтованим, які можуть бути готові швидше. Офіційні особи США заявили Associated Press, що мета - поставити 70-тонні бойові машини через 8-10 місяців", - передає агентство.

AP уточнює, що спочатку йшлося про будівництво для України 31 танка новішої версії - M1A2. Тепер Вашингтон хоче постачати Києву старіші M1A1, які можна взяти з армійських запасів, і використанню яких українським військовим простіше навчатися.

Однак не повідомляється, скільки саме танків M1A1 Вашингтон хоче постачати Києву.

AP пояснює: неясно, скільки часу піде на те, щоб підготувати українських військових використовувати ці танки, підтримувати їхню боєздатність і ремонтувати. Також Пентагон має гарантувати те, що Україна отримуватиме адекватні обсяги супутніх вантажів для підтримки боєздатності танків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують прискорити процес передачі танків Abrams Україні, - Кірбі

Автор: 

США (22473) танк (2058)


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Топ коментарі
+14
На жаль щось наші Американські партнера трохи "валяют Шольца" у цьому відношенні.

Та скільки тих Абрамсів у країнах Європи, передайте, а вже за 8-10 місяців підвезіть собі нові...

Видно, що не дуже хочуть то робити, не хочуть, чогось бояться.
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21.03.2023 16:49
+12
Шутку можно продолжить и заявить, что вполне вероятно мы увидим эпичную битву Шерманов и дИдовских Т-34 в степях Бомбасса
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21.03.2023 16:43
+12
Взяти з запасів та передати і для цього потрібно 8-10 місяців?
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21.03.2023 16:44
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Та Шермани давйте там два ричага і газ і задній хід всьо
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21.03.2023 16:34 Відповісти
Шутку можно продолжить и заявить, что вполне вероятно мы увидим эпичную битву Шерманов и дИдовских Т-34 в степях Бомбасса
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21.03.2023 16:43 Відповісти
Шутку можно продолжить - ..и дИлдовских Т-34 с закреплёнными фото "бизсмертных" диЛдов на башне на флагштоке
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21.03.2023 22:47 Відповісти
" що мета - поставити 70-тонні бойові машини через 8-10 місяців" - это сильно меняет дело...
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21.03.2023 16:35 Відповісти
Так Єгипет такі робить за ліцензією. Може у нього придбати?
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21.03.2023 16:37 Відповісти
Такі танки вже у Польщі якщо хтось не знає.
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21.03.2023 16:39 Відповісти
Нет их в Польше, там 35 танков Абрамс данных в аренду для обучения танкистов, до начала основных поставок -250 шт.
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21.03.2023 18:50 Відповісти
Взяти з запасів та передати і для цього потрібно 8-10 місяців?
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21.03.2023 16:44 Відповісти
Корея швидше виробляє ******** танк з нуля і доставляє його в будь-яку точку світу, ніж США доставляє зі складу =)
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21.03.2023 17:15 Відповісти
в США взагалі немає танкових заводів - завод Крайслер закрили ще в минулому столітті. А маленький БТРЗ в Огайо здатен відновлювати і модернізовувати з запасів тільки по 10 танків на місяць - а перед нами в черзі Польща і Тайвань.
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21.03.2023 18:12 Відповісти
На жаль щось наші Американські партнера трохи "валяют Шольца" у цьому відношенні.

Та скільки тих Абрамсів у країнах Європи, передайте, а вже за 8-10 місяців підвезіть собі нові...

Видно, що не дуже хочуть то робити, не хочуть, чогось бояться.
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21.03.2023 16:49 Відповісти
В Европе на вооружении Абрамс нет. Только Польша заказала поставку 250 шт А1А2.
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21.03.2023 18:52 Відповісти
Я вибачаюсь, а кого валяла Україна починаючи з 1991 року а особливо з 2014 ?
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21.03.2023 19:26 Відповісти
Поміняите Абрамси на Леопарди і даите Леопарди -- стільки можна тягнути .
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21.03.2023 16:55 Відповісти
Я уже месяц в зад писал - Меняем 31 новый Абрамс на 100 Лео 2 бу.
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21.03.2023 19:02 Відповісти
Той 31 танк вже замовлено і їх зроблять на початку 2024 року. Процес запущено. А мова йде про іще танки Абрамс більш старої версії окрім тих які прийдуть взимку. Не знаю лише скільки саме їх дадуть.
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21.03.2023 16:58 Відповісти
Ніхто правди не скаже коли шо приїде, не робіть собі нерви.
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21.03.2023 17:44 Відповісти
Танки в этой войне не роляют. Нужны тысячи бмп, артиллерия и миллионы снярядов. Ну есть у русаков т90, и чего. Стреляют либо с закрытых позиций либо работают по одному, 2-3 фугаса и срочно назад. Совсем другой тип войны. Эра корректируемой арты и беспилотников.
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21.03.2023 17:53 Відповісти
Не роляет, если это советская развалюха, а если это неубиваемая Меркава способная в одиночку перебить роту кацапских танков или дивизион арты, то ещё как роляет.
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21.03.2023 18:14 Відповісти
Вот эти вот теоретики. На деле же мощность современных БОПсов такова, что любой танк уничтожает другой или обездвиживает его буквально одним или двумя поподаниями. Не важно, что там, леклерк, абрамс, чифтан, леопард, меркава, пантера, т90 или арьета. Важно кто кого увидел первым, навелся и произвел выстрел. На втором месте стоимость танка и экпипажа. Сегодня нету параметров важней, чем нахождение врага и количества танков в бою. Вся неубиваемость меркавы заключена в том, что у нее не стандартная компановка - двигатель стоит спереди, экпипаж сидит сзади, на этом все. Сказки про одну меркаву против роты кацпаских танков оставьте дурачкам. Что т72, что меркава способны убить друг друга одним, курва, буквально одним бопсом, вопрос в том, кто кого увидет первым. На этом все. Сегодня нету брони против ломов, пробивают друг друга все.
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21.03.2023 18:23 Відповісти
Меркава - специфический, чисто для обороны, причем на высотах (углы наклона), танк. Нам он не помешал бы, но в наших условиях он уступает "немцам" и "американцам". "Москали" - отгребут от всех трех., но все же арта, РСЗО и авиация опасны для всех.
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21.03.2023 18:24 Відповісти
Дайте Шерман M4A3E8 "Fury", он на ходу полностью, можно вместе с Брэдом Питтом.
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21.03.2023 17:56 Відповісти
Наверно надо основать секту свидетелей поставок танков
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21.03.2023 18:17 Відповісти
Почему секту свидетелей? Украине уже поставленно более 1000 танков, включая жесты доброй воли со стороны рф на харьковском направлении.
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21.03.2023 18:25 Відповісти
Имелось ввиду современные западные танки не советские старые танки выпуска 70-80 годо
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21.03.2023 18:55 Відповісти
Современных западных таков не соществует в принципе. Ну только если корейская пантерка. У бошей, американцев и русаков одинаковый подход к этому вопросу. Абарамс разработка 60 годов, выпуск начался в 80. Леопард2 разработка 60 годов, выпуск в 77 году.Сегодня просто работают над улучшением приборов наведения, связи, а так же обновляют пороха для снарядов и тестируют внешние броне плиты различной компоновки. А по факту абрамс, т72 и леопард 2 это детища из 70 годов. Радикально поменялся только бк. Все они начинали с кумулей, а сегодня сидят на ломах. Я бы сказал, что самый новороченный танк нато это лекрерк франков. Ну и он самый "молодой". С 92 года производился.
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21.03.2023 19:04 Відповісти
"Леклерк" очень сложный в обслуживании.
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21.03.2023 19:12 Відповісти
Признаю ошибся не туда посмотрел.
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21.03.2023 23:00 Відповісти
Позор!
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21.03.2023 18:36 Відповісти
8-10 месяцев. Вы что их напильниками из цельной болванки вытачиваете? Как вы с Китаем собираетесь воевать? Не зря США 100 лет боялось войны с обосраной армией рашистов.
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21.03.2023 19:09 Відповісти
Тисячу везіть
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21.03.2023 19:27 Відповісти
через 8 месяцев танки со складов? а что так быстро то......
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21.03.2023 20:47 Відповісти
Интересно конечно читать анонс очередной новости и конечно коменты к ним. Предлагаю просто в этот раз посмеятся. Много мы потеряли уже---пора улыбнутся. Может потом когда нибудь напомним при случае эту оперетку про танки нашим союзничкам. Уверен---причин для этого много будет ещё. Та и сегодняшних уже прилично. Когда просят хлеб, или воду или деньги или милостыню---это одно. А когда просят оружие для борьбы за себя, страну, семью свою и землю родную--это совсем другое. Тем более обещанное многократно. Ну да ладно---будем знать, а запомнить и так прийдётся---как такое забыть?
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21.03.2023 22:02 Відповісти
Та нічого не запам'ятається.
Поклони ж б'ються без упину і подяки ллються через край.
На виклад фактів - ярлики та наклепи.

Нічого не доходить.
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22.03.2023 07:30 Відповісти
"Пентагон форсує поставки танків Abrams Україні, віддаючи перевагу більш старим моделям, знову відремонтованим, які можуть бути готові швидше. Офіційні особи США заявили Associated Press, що мета - поставити 70-тонні бойові машини через 8-10 місяців", - передає агентство.

Та ви ж не поспішайте так, сердешні. Бо ще надірветеся від старання.

Зате вереску було про "історичну подію" - ленд-ліз. Заплювали ідолопоклонникам пики, а вони й раденькі.
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22.03.2023 07:32 Відповісти
Старый ноут у меня---отвечу так. ,,На тоби Божэ---що мэни нэ гожэ,,. Одно дело долго думать сверхсовременное дать---чуть логично. И совсем другое дрочить в 22г до зимы и теперь с 23 г старое дать к концу календарного года. С цыганвой быстрее можно договорится! Ну да ладно. Дождемся---спасибо скажем.
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23.03.2023 16:32 Відповісти
 
 