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Боррель: "Ми готові зробити для інших країн те саме, що зробили для України в плані поставок зброї"

боррель

Європейський союз готовий постачати зброю через Європейський фонд миру не тільки Україні, а й іншим країнам-партнерам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію форуму Шумана з питань партнерства в галузі безпеки та оборони.

"Ми готові зробити для інших країн світу те саме, що зробили для України в плані поставок зброї та надання летальної допомоги через Європейський фонд миру", - заявив Боррель. 

Він наголосив, що передача озброєння "повинна і буде здійснюватися і для підтримки інших партнерів в інших конфліктах по всьому світу".

Він також додав, що ЄС готовий до посилення партнерства з країнами Азії та Африки. За його словами вже йде робота над тим, щоб почати постачання озброєння африканським партнерам у найближчі місяці. 

Нагадаємо, 20 березня ЄС погодив постачання боєприпасів до України на суму понад 2 млрд євро.

Також читайте: Євросоюз може збільшити на 3,5 млрд євро фонд, із якого фінансує зброю для України, - Боррель

міжнародна співпраця (62) Євросоюз (13313) Боррель (1074)


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Якщо ця зброя не здобуде перемогу у війні, то вона нахрен нікому не потрібно буде.
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21.03.2023 16:46 Відповісти
Цей Боррель не має жодного стосунку до поставок зброї. Це пустопорожній пизюабол, що відбуває номер за чужі гроші.
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21.03.2023 17:00 Відповісти
Для початку допоможіть Україні бо війна ще не закінчилась і від партнерів тільки чути що немає запасів і амуніції. Тут вже і китай п*дарам збирается допомагати а ви ті танки ніяк не можете передати, я вже мовчу про дрони, самальоти, чи ракети дальні.
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21.03.2023 17:05 Відповісти
 
 