Боррель: "Ми готові зробити для інших країн те саме, що зробили для України в плані поставок зброї"
Європейський союз готовий постачати зброю через Європейський фонд миру не тільки Україні, а й іншим країнам-партнерам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію форуму Шумана з питань партнерства в галузі безпеки та оборони.
"Ми готові зробити для інших країн світу те саме, що зробили для України в плані поставок зброї та надання летальної допомоги через Європейський фонд миру", - заявив Боррель.
Він наголосив, що передача озброєння "повинна і буде здійснюватися і для підтримки інших партнерів в інших конфліктах по всьому світу".
Він також додав, що ЄС готовий до посилення партнерства з країнами Азії та Африки. За його словами вже йде робота над тим, щоб почати постачання озброєння африканським партнерам у найближчі місяці.
Нагадаємо, 20 березня ЄС погодив постачання боєприпасів до України на суму понад 2 млрд євро.
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