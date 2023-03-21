Систему освіти очікує тотальна боротьба з бюрократією та цифровізація, - Федоров
Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про пріоритети у трансформації освіти та науки.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Верховна Рада проголосувала за призначення мене на позицію віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Це велика відповідальність і водночас можливість позитивних змін в освіті та науці, яких дуже потребує Україна... Тепер завдання нашої команди - допомогти Міністерству освіти та науки реалізувати якісні зміни", - наголосив Федоров.
За його словами, одним із пріоритетів у роботі стане новий підхід до управління системою освіти і тотальна боротьба з бюрократією.
"Трансформування закладів освіти в такі, що підтримують та залучають талановитих викладачів за гідну оплату праці. Надання свободи управління ефективним менеджерам для реалізації змін. Трансформування освітніх просторів у сучасніші. Навчання для освітніх менеджерів та викладачів. Окрема роль розвитку англійської мови, цифрових навичок, підприємництва. Відкриття можливостей для талановитих науковців. Грантове й швидке фінансування проєктів", - зазначив віцепрем'єр.
Другим пріоритетом стане цифровізація освіти, зокрема розширення "Дії" на освітній напрям.
"Круті сервіси для школярів, студентів та батьків. Для викладачів - розвиток онлайн-системи для роботи з контентом, створення платформи для управління освітніми процесами та отримання даних для ухвалення якісних управлінських рішень", - пояснив Федоров.
Передбачається також розроблення та впровадження стратегії розвитку інновацій майбутнього.
"Розвиток мілтек. Напрям, якому ми присвятили весь 2022 рік. Ключовий для України. Тепер набуде додаткового прискорення. Плануємо запуск освітнього, інноваційного мілтек-кластеру, завдання якого - підтримувати та впроваджувати в життя ідеї, проєкти, пов'язані з військовими технологіями. Це пришвидшить нашу перемогу на полі бою та створить фундамент для економіки майбутнього", - заявив Федоров.
Федоров висловив упевненість, що співпраця з новим міністром освіти і науки Оксеном Лісовим буде максимально ефективною.
Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Федорова віцепрем’єром з розширенням повноважень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дуже знайома пісня. Що зайвий раз доводить, що паства ***** і паства ЗЄ одного розливу.
І давно Ліга.інформ стала кацапським сайтом, дебіле?
legalinform.org --- яка ЛігаІнформ?
У 90-х менеджерами називали будь-якого "піди-подай", доречі. Походу ці ганчірки саме такі.
були собі колись у феодалів чуваки, які керували їх господарствами. Потім серед них стало модним заводити свої особисті манежі з конями.
але ж самий вумний з них - то лємур Агрохімія, а інші вааще інфузорії
не бывает людей с 2-3 начальными образованиями - оно или есть, или его нет.
не бывает людей с 2-3 средними образованиями - оно или есть, или его нет.
не бывает людей с 2-3 высшими образованиями - оно или есть, или его нет.
а то, что чувак/чувиха накончали десяток институтов - то просто у них десяток специальностей, но никак не образований
Замість бібліотеки відчинили у центрі міста кафе зі стриптизом!
Далі буде?
Це зовсім не та дерев'яна, збиткова ***** для пенсів, яку ми всі знаємо. Це якийсь інший.
Доречі, нині розшукуваний Кирило Шевченко з іншої такої ж годувальниці був - з Укргазбанку. І теж ******** там бабла.
Той самий, який у 2017 році в інтернеті гладких тіток на бабло разводив з диво-девайсами для схуднення.
Той самий, який разом з ЗЄ найбав кучу-малу ФОПів з «8000 Зеленського» постраждалим від запровадження карантину для запобігання поширення COVID-19.
У Федорова дуже довгий і дуже помітний шлейф шахрайств, злочинів та зашкварів.
Країною рулить ЗЄ, який займався легалізацією та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляком.
Освітою рулить Федоров, який займався шахрайством з продажу неіснуючих засобів для схуднення.
І яким ви бачите майбутнє України після війни під керівництвом цих дрібних шахраїв та дегенератів?
Це карма для українців що були ОБДУРЕНІ пізднчуками і каломойшами