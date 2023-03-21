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Систему освіти очікує тотальна боротьба з бюрократією та цифровізація, - Федоров

федоров,михайло

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про пріоритети у трансформації освіти та науки.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада проголосувала за призначення мене на позицію віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Це велика відповідальність і водночас можливість позитивних змін в освіті та науці, яких дуже потребує Україна... Тепер завдання нашої команди - допомогти Міністерству освіти та науки реалізувати якісні зміни", - наголосив Федоров.

За його словами, одним із пріоритетів у роботі стане новий підхід до управління системою освіти і тотальна боротьба з бюрократією.

"Трансформування закладів освіти в такі, що підтримують та залучають талановитих викладачів за гідну оплату праці. Надання свободи управління ефективним менеджерам для реалізації змін. Трансформування освітніх просторів у сучасніші. Навчання для освітніх менеджерів та викладачів. Окрема роль розвитку англійської мови, цифрових навичок, підприємництва. Відкриття можливостей для талановитих науковців. Грантове й швидке фінансування проєктів", - зазначив віцепрем'єр.

Також читайте: Федоров про "Армію дронів" для ЗСУ: "Вже законтрактовано майже 1900 пташок на 3,7 млрд грн". ВIДЕО

Другим пріоритетом стане цифровізація освіти, зокрема розширення "Дії" на освітній напрям.

"Круті сервіси для школярів, студентів та батьків. Для викладачів - розвиток онлайн-системи для роботи з контентом, створення платформи для управління освітніми процесами та отримання даних для ухвалення якісних управлінських рішень", - пояснив Федоров.

Передбачається також розроблення та впровадження стратегії розвитку інновацій майбутнього.

"Розвиток мілтек. Напрям, якому ми присвятили весь 2022 рік. Ключовий для України. Тепер набуде додаткового прискорення. Плануємо запуск освітнього, інноваційного мілтек-кластеру, завдання якого - підтримувати та впроваджувати в життя ідеї, проєкти, пов'язані з військовими технологіями. Це пришвидшить нашу перемогу на полі бою та створить фундамент для економіки майбутнього", - заявив Федоров.

Федоров висловив упевненість, що співпраця з новим міністром освіти і науки Оксеном Лісовим буде максимально ефективною.

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Федорова віцепрем’єром з розширенням повноважень.

Читайте: ВР звільнила міністрів Шкарлета, Рябікіна та Федорова

Автор: 

освіта (1297) Федоров Михайло (873) Мінцифри (1178)


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Топ коментарі
+8
Ну, якщо інтернет-шахрай пообіцяв, то тримайтеся.
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21.03.2023 16:45
+8
голова НБУ та за сумісництвом кум Їрмака Пишний приїхав на роботу на роллс ройсі фантом останньої моделі за півмільйона долларів
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21.03.2023 17:04
+6
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21.03.2023 16:53
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Ну, якщо інтернет-шахрай пообіцяв, то тримайтеся.
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21.03.2023 16:45 Відповісти
Знову якусь вафлю вичитав про зраду?
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21.03.2023 16:51 Відповісти
Тобто ти черговий ЗЕлений равлик, який не пам'ятає, чим займався Федоров в епоху нормальних людей.
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21.03.2023 16:52 Відповісти
давай, розкажи,але з фактами
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21.03.2023 16:53 Відповісти
https://legalinform.org/news/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova/ Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з цифрової трансформації - член організованого злочинного угрупування (ч.3 ст. 190 ККУ), яке з використанням інтернет-технологій, під виглядом неіснуючого міжнародного центру інноваційних технологій в області корекції фігури від міжнародної компанії «Іnnocenter», протягом тривалого часу займалося ошукуванням громадян на всій території України.
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21.03.2023 16:58 Відповісти
Реалтна карна справа, фігурантом якої є Федоров - це достатньо реальний факт?
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21.03.2023 17:03 Відповісти
Що це за сайт? Ще й внизу посилання на російську сторінку WordPress? Ніколи такого не чув, чому цієї інформації більше ніде немає крім цього недолугого сайту? Щось підозріло,якщо це насправді, ця б інформація збереглася на багатьох ресурсах, а не на сайті який виглядає так ніби він прямо з 2000х років, під назвою "жопні справи". плюс якщо справа була.який вирок в результаті?
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21.03.2023 17:11 Відповісти
Так ти сам ніякого доказу не привів,дав якийсь плешивий сайтик у якого стирчать кацапські вуха, і щось тут роказуєш, давай вирок суду будем читати, крім цього сайту такої інформації взагалі ніде немає. У мене критичне мислення слава богу не на рівні кацапів котрим любу лапшу можна на вуха намотувати.
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21.03.2023 17:19 Відповісти
Ну, якщо в тебе очі на сраці і ти не бачив у статті скрінів карної справи, то тобі до лікаря, а не до мене.
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21.03.2023 17:21 Відповісти
Для чого мені твоя справа? Котру можна надрукувати за годину. Ти вирок мені дай, де обгрунтовується увесь злочин, увесь зміст і де винні покарані. Крім того кацапського сайту такого взагалі ніде немає, тут навіть 10 річна дитина зрозуміє,що щось такій інформації не дуже варто довіряти,а ти якщо хочеш вірити,вірь
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21.03.2023 17:25 Відповісти
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21.03.2023 17:23 Відповісти
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21.03.2023 17:18 Відповісти
"Ваши доакзатєльства - нє доказатєльства"

Дуже знайома пісня. Що зайвий раз доводить, що паства ***** і паства ЗЄ одного розливу.
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21.03.2023 17:19 Відповісти
Так це взагалі не докази ніякі, вирок суду є по цій справі? Вірити херні яка є тільки на якомусь підозрілому кацапському сайті треба дуже багато розуму мати. Повірю коли покажеш мені вирок суду.
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21.03.2023 17:22 Відповісти
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21.03.2023 17:24 Відповісти
Ти знаєш що таке вирок? Для чого ти мені рапорти з того сайту даєш?
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21.03.2023 17:26 Відповісти
Ти настільки тупий, що замість того, щоб зупинитися і тихо злитися, перетворив гілку у "стіну ганьби" Федорова з скріншотами його карної справи.
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21.03.2023 17:26 Відповісти
Це ти настільки тупий,що фото з кацапського сатй це просто сміх, а якщо щось таке було то це взагалі нічого не означає, тому що вину призначає вирок суду, а не рапорт.
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21.03.2023 17:28 Відповісти
Та ти не просто тупий - ти упоротий.

І давно Ліга.інформ стала кацапським сайтом, дебіле?
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21.03.2023 17:30 Відповісти
"І давно Ліга.інформ стала кацапським сайтом, дебіле?" --- боже,яке ти кончене Ти навіть сайт не в стані прочитати з якого фейки береш,потім ще щось комусь розказуєш

legalinform.org --- яка ЛігаІнформ?
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21.03.2023 17:33 Відповісти
Як тільки прочитав про "ефективних менеджерів", стало зрозуміло: гаплик нашій освіті. Повний каюк...
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21.03.2023 16:47 Відповісти
Тада. Серед фотографів, аніматорів та квн-щиків без освіти повно ефективних менеджерів.

У 90-х менеджерами називали будь-якого "піди-подай", доречі. Походу ці ганчірки саме такі.
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21.03.2023 16:55 Відповісти
хоча саме слово "менеджер" виникло від слова "манеж".

були собі колись у феодалів чуваки, які керували їх господарствами. Потім серед них стало модним заводити свої особисті манежі з конями.
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21.03.2023 17:24 Відповісти
Ну ЗЕлені менеджери реально коні з манежу.
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21.03.2023 17:31 Відповісти
та були б вони мізками, як Інцітат, то й хрєн би з ними.

але ж самий вумний з них - то лємур Агрохімія, а інші вааще інфузорії
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21.03.2023 17:39 Відповісти
Если честно наша освита уже долгие годы в хроническом нокауте с её дикой коррупцией, безумным количеством "вузов", людей зачем-то с 2-3 образованиями и работающими совсем в другой сфере, никакой оценкой в мире наших "дипломов" и бедой с этими смешными тестами , вместо экзаменов. Кстати образование деградирует во многих странах мира, но мы в числе лидеров снизу, к сожалению
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21.03.2023 17:16 Відповісти
... людей зачем-то с 2-3 образованиями и работающими совсем в другой сфере...

не бывает людей с 2-3 начальными образованиями - оно или есть, или его нет.

не бывает людей с 2-3 средними образованиями - оно или есть, или его нет.

не бывает людей с 2-3 высшими образованиями - оно или есть, или его нет.

а то, что чувак/чувиха накончали десяток институтов - то просто у них десяток специальностей, но никак не образований
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21.03.2023 17:29 Відповісти
Це, на жаль, так, але біда в тому, що з нинішніми "ефективними менеджерами" хронічний нокаут освіти має всі шанси мати летальний кінець...
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21.03.2023 18:06 Відповісти
краще б ти туди не ліз
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21.03.2023 16:47 Відповісти
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21.03.2023 16:52 Відповісти
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21.03.2023 16:56 Відповісти
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21.03.2023 16:53 Відповісти
Діти вже котрий рік не вчаться. Кожен день усім класом товчуться за столами та на лавочках по дворах багатоповерхівок. В кожного в руці смарт чи телефон, вони дуже голосно себе поводять, ламають гілки на деревах, матюкаються! Не придивлялася, можливо, там є й якісь напої. Оце таке навчання? Отак вони й будуть товктися аж до перших заморозків! Й добре, якщо не потраплять під крило якоїсь дурнуватої органіхації., про яку нещодавно писали ЗМІ

Замість бібліотеки відчинили у центрі міста кафе зі стриптизом!
Далі буде?
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21.03.2023 16:57 Відповісти
Ха... геніально. Освітню субвенцію в цьому році ще підрізали. На наступний хз яка буде, чи взагалі буде. Технічний персонал на місцевий бюджет вже скнули. При кожному зручному випадку виколюють очі, типу не вистачає грошей, тоді "оптимізовуйте" мережу освітніх закладів на місцях і організовуйте підвіз. На чому його організовувати, та хто знає, автопарк шкільних автобусів і так був не в найкращому стані, а тут війна, майже весь шкільний транспорт на військові потреби місцеві ради віддали. Субвенція на програму "Шкільний автобус" мізерна і на областях не покриває потреб. А тут опа!!! Тотальна боротьба з бюрократією))) Цифровізація *******))) А за чий рахунок гулянка?))) Знову, ось вам постанова кабміну, грошей нема, тому ми вирішили що всі наші фантазії ви втілете за рахунок місцевого бюджету))) Покличете коли все зробете, ми назнімаємо відосиків та пофоткаємось...
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21.03.2023 16:57 Відповісти
голова НБУ та за сумісництвом кум Їрмака Пишний приїхав на роботу на роллс ройсі фантом останньої моделі за півмільйона долларів
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21.03.2023 17:04 Відповісти
хто на що учився, а пишний на кума. Колись бачила Льоню Космоса на такому ролсі по Києву розшивав, а зараз пишний. Цікава статистика з'явилась на днях. Українські банки отримали за рік війни рекордні прибутки, тоді коли країна загибається від злиднів, розрухи і безробіття, банки рублять капусту по максимуму і пишний цьому сприяє, звідси і "фантом" як нагорода.
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21.03.2023 17:34 Відповісти
Ну так мабуть Ощадбанк, в якому Пишний "напрацював" Роллс Ройс Фантом - це дуже прибутковий, технологічний, ******** і багатий банк.

Це зовсім не та дерев'яна, збиткова ***** для пенсів, яку ми всі знаємо. Це якийсь інший.

Доречі, нині розшукуваний Кирило Шевченко з іншої такої ж годувальниці був - з Укргазбанку. І теж ******** там бабла.
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21.03.2023 17:36 Відповісти
Це не той Федоров, що казав про те, що кібернебезпеку сильно перебільшено?
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21.03.2023 17:10 Відповісти
Той самий.
Той самий, який у 2017 році в інтернеті гладких тіток на бабло разводив з диво-девайсами для схуднення.
Той самий, який разом з ЗЄ найбав кучу-малу ФОПів з «8000 Зеленського» постраждалим від запровадження карантину для запобігання поширення COVID-19.

У Федорова дуже довгий і дуже помітний шлейф шахрайств, злочинів та зашкварів.
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21.03.2023 17:41 Відповісти
Нарешті прийшов остаточний кінець освіті і науці, і його ім'я - Михайло Федоров! Коли чиновник, який за визначенням з підручника є представником бюрократії, каже про тотальну боротьбу з бюрократією, тобто із самим собою, то це означає, що бюрократії стане більше, а значить, відповідно, і поборів теж більше. Школи і університети - це просто клондайк для заробітку бюрократів, а пан міністр цей заробіток переведе у цифрову форму, щоб точно знати усі хлібні місця.
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21.03.2023 17:28 Відповісти
Ну норм так.

Країною рулить ЗЄ, який займався легалізацією та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляком.
Освітою рулить Федоров, який займався шахрайством з продажу неіснуючих засобів для схуднення.

І яким ви бачите майбутнє України після війни під керівництвом цих дрібних шахраїв та дегенератів?
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21.03.2023 17:47 Відповісти
Цифровизация, механизация и мастурбация- одни реформаторы и борцы с коррупцией. Нах..уя сантехнику твоя цифровизация? Или он говно будет смартфоном пропихивать вместо троса? Это президентом может стать клоун, а пацан, чтобы стать классным специалистом, должен закончить ПТУ и пяток лет поработать в подручных у спеца.
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21.03.2023 17:50 Відповісти
Усі реформи у системі освіти провалювались тому, що їх "запроваджували" ті, з ким ці реформи були покликані боротися.
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21.03.2023 17:59 Відповісти
Федоров це той муд@к який на посаді міністра цифрового розвитку в компютерному варіанті "Дії" не зумів зробіти опцію "обмін лампочок",а тепер береться освіту реформувати
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21.03.2023 18:01 Відповісти
Хвіодоров такий же МАНКУРД , як і усі ЗЕшлепери включно з ГеДешно-КаВееНським херолідером.
Це карма для українців що були ОБДУРЕНІ пізднчуками і каломойшами
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21.03.2023 19:33 Відповісти
 
 