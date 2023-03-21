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Новини Війна
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20 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР", засуджено на 15 років позбавлення волі, - СБУ

держдума

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще 20 депутатів Держдуми РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Як зазначається, 15 лютого минулого року посадовці підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого - проголосували за ратифікацію так званого "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між РФ і терористичними організаціями "Л/ДНР".

У подальшому кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії.

На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За матеріалами СБУ судитимуть 41 депутата Держдуми РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР"

Засудженими є:

- Алтухов Сергій Вікторович, 23.02.1982 р.н.

- Альшевських Андрій Геннадійович, 14.05.1972 р.н.

- Амельченкова Ольга Миколаївна, 05.09.1990 р.н.

- Анікєєв Андрій Анатолійович, 16.12.1961 р.н.

- Анікєєв Григорій Вікторович, 28.02.1972 р.н.

- Артамонова Валентина Миколаївна, 13.12.1960 р.н.

- Аршба Отарі Іонович, 12.04.1955 р.н.

- Аршинова Альона Ігорівна, 03.03.1985 р.н.

- Баженов Тимофій Тимофійович, 25.01.1976 р.н.

- Байгускаров Заріф Закірович, 30.06.1967 р.н.

- Борцов Микола Іванович, 08.05.1945 р.н.

- Булавінов Вадим Євгенійович, 20.03.1963 р.н.

- Ісламов Дмитро Вікторович, 05.12.1977 р.н.

- Кузьмін Михайло Володимирович, 28.02.1972 р.н.

- Майданов Денис Васильович, 17.02.1976 р.н.

- Панков Микола Васильович, 05.01.1965 р.н.

- Петров Юрій Олександрович, 10.04.1947 р.н.

- Пилипенко Ольга Василівна, 04.01.1966 р.н.

- Півненко Валентина Миколаївна, 14.06.1947 р.н.

- Погорєлий Дмитро Вікторович, 04.10.1977 р.н.

"Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання", - пояснюють у СБУ.

Викриття злочину проводили співробітники СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

Держдума (733) вирок (1061) СБУ (12770) суд (11651)


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Топ коментарі
+6
" - Ви знаєте, коли вас немає, про вас таке кажуть. - Передайте їм, що коли мене немає, вони можуть мене навіть бити". (С)
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21.03.2023 16:51
+5
А де дегенерати Валуєв та Вассерман? Вони теж голосували за цю х.уєту
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21.03.2023 16:50
+5
Чо лише на 15 років? Дайож заочний розстріл з заочною конфіскацією заочного майна!
Клоунада блін...
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21.03.2023 16:53
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А де дегенерати Валуєв та Вассерман? Вони теж голосували за цю х.уєту
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21.03.2023 16:50 Відповісти
Вассерман? Таваріщь, прєкратітє аньтісімітізь!
Не забувайте про навий закон Зєлєнского про покарання антисемітів!
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21.03.2023 16:55 Відповісти
" - Ви знаєте, коли вас немає, про вас таке кажуть. - Передайте їм, що коли мене немає, вони можуть мене навіть бити". (С)
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21.03.2023 16:51 Відповісти
Чо лише на 15 років? Дайож заочний розстріл з заочною конфіскацією заочного майна!
Клоунада блін...
показати весь коментар
21.03.2023 16:53 Відповісти
На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, з тексту вбачається що на всіх разом 15 років солідарно.
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21.03.2023 17:23 Відповісти
м-дас, потужно)))
аліса в сране чудес. так це називається)))
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21.03.2023 16:53 Відповісти
Півненко, Пилипенко...
Дайош Mossad.ua!
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21.03.2023 16:53 Відповісти
Статистику рівняємо на результат?))
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21.03.2023 16:54 Відповісти
З своїми вже розібрались?
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21.03.2023 16:55 Відповісти
А Валька-стакан где?
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21.03.2023 16:56 Відповісти
так там все проголосовали кроме одного Понамарева, а в списке только 15. некуда бюджетные деньги девать!?
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21.03.2023 16:57 Відповісти
Мова за минулий рік, який Пономарьов.
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21.03.2023 17:40 Відповісти
Читайте уважніше! Мова йде про події лютого минулого року напередодні вторгнення.
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21.03.2023 17:41 Відповісти
да, попутал, сорри, ну тогла тем более, ВСЕХ "под нож", а не 15
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21.03.2023 17:49 Відповісти
а вони про це знають?
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21.03.2023 17:55 Відповісти
Всіх в міждународний розшук не тільки їх а і їх сім'ї.Щоб це гівно навіть не думало десь кудись поїхати окрім срашки.
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21.03.2023 19:24 Відповісти
А ШуХРИЧА,а СцЮркіса,.....слабо?А.....???Чи вони вже свої,голосують в унісон з зеленими?
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21.03.2023 19:38 Відповісти
Example:

Nicolai, not Mikola Bortsov, 8th May 1945

United Ruzzia party

In 2021, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Forbes Forbes included Bortsov in the list of the two hundred wealthiest businessmen in Russia.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Bortsov#cite_note-4 [4]
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Bortsov
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21.03.2023 19:59 Відповісти
 
 