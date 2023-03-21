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"Слугу народу" Безуглу вирішили не виганяти з комітету нацбезпеки і оборони, а місце Забродського від "ЄС" може зайняти Фріз

безугла,мар'яна

Місце Михайла Забродського в комітеті нацбезпеки і оборони може зайняти представниця "Європейської солідарності" Ірина Фріз.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у Верховній Раді.

Як відомо, Рада достроково припинила повноваження Забродського за його особистою заявою, оскільки генерал став заступником Валерія Залужного.

Як пояснили співрозмовники видання, Забродський від початку був значно більше орієнтований на Залужного ніж на інтереси фракції, через що там були не дуже вдоволені його роботою. Претензій до переведення Фріз у "Слуг народу", скоріше за все, не буде.

Також читайте: Місце Забродського у Раді займе депутатка Київради Никорак, - ЧЕСНО

Натомість на місце виключеного з комітету Сергія Льовочкіна планували подати кандидатуру Юрія Павленка, але навряд чи це рішення знайде підтримку сесійної зали.

Також, за словами співрозмовників видання, питання виключення з комітету нацбезпеки Мар’яни Безуглої фактично знято з порядку денного. Деякий час його намагався провести її колега по фракції Федір Веніславський. Він міг би це зробити лише через ініціативу членів комітету. Але ті відмовились ухвалювати таке рішення, щоб не створювати прецеденту. Водночас серед фракції самих "Слуг" це питання не піднімається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раді пропонують виключити "слугу народу" Безуглу з комітету нацбезпеки і оборони. Вона це пов’язує зі своєю боротьбою

Автор: 

ВР (14941) Забродський (65) Фріз (200) Безугла (297)


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Топ коментарі
+67
Это получается не комитет, а палата № 6. Одна эта марьяна чего стоит. По ней можно писать кандидатскою по психиатрии. Может даже и клинической психиатрии. Все симптомы у неё для этого есть.
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21.03.2023 17:51
+32
Дуже корисна тваринка.

Гавкає голосно, в сраку пролазить без вазиліну, а у випадку зашквару завжди можна послатися на її розумову недієздатність.
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21.03.2023 17:55
+26
Який комітет - така і нацбезпека і оборона
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21.03.2023 18:07
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Правила форума Рада форумчан
Это получается не комитет, а палата № 6. Одна эта марьяна чего стоит. По ней можно писать кандидатскою по психиатрии. Может даже и клинической психиатрии. Все симптомы у неё для этого есть.
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21.03.2023 17:51 Відповісти
Який комітет - така і нацбезпека і оборона
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21.03.2023 18:07 Відповісти
Не правильно. Не КАКОЙ комитет, а КАКИЕ ЧЛЕНЫ комитета, такая и нацбезопасность и оборона от такого комитета.
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21.03.2023 18:17 Відповісти
А що, не зрозуміло контекст?
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21.03.2023 18:46 Відповісти
С вами ВСЁ ПОНЯТНО. Продолжайте набрасывать на вентилятор, но не надорвитесь. Бери больше - кидай дальше - отдыхай пока летит, а то пупок развяжется.
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21.03.2023 19:28 Відповісти
Якщо усе зрозуміло - пропоную зайнятися вивченням української мови
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21.03.2023 21:01 Відповісти
Неправильно
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22.03.2023 00:05 Відповісти
Я би копнув глибше в пошуку першопричини:яке суспільство такі і депутати;,які депутати такий і комітет ;,а дальше по тексту як ви і написали...Сумно...
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21.03.2023 18:18 Відповісти
А Ви можете там уявити Забродського і "безуглу"? Ви можете уявити який дискомфорт відчував генерал?
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21.03.2023 18:11 Відповісти
А якщо згадати що вона "голова"комітету,а бойовий генерал
"рядовий "в комісії...
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21.03.2023 18:22 Відповісти
Вона була головою?
От блаЗЄнське кодло!
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21.03.2023 20:01 Відповісти
Ну, за дискомфорт уважаемого боевого генерала я сомневаюсь, а вот то, что у него возникнет непреодолимое желание взять в руки что то очень тяжёлое и шарахнуть это существо по башке, это я себе представить могу.
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21.03.2023 18:29 Відповісти
Саме це я мав на увазі
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21.03.2023 19:59 Відповісти
Не ображайте Мар'яну. Вона танцює класно))
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21.03.2023 19:58 Відповісти
А що там за аварія, в яку потрапив слуга ?
Кажуть збив людину на переході, насмерть і тихо пішов в ліс з дозволу Зеленського.
Йому все пробачили, бо він щиро покаявся.
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21.03.2023 17:52 Відповісти
щось у вас дати не збігаються
може він його пробачив за інший кримінал ))
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21.03.2023 17:57 Відповісти
"У зв'язку з каяттям": Суд звільнив нардепа від "Слуги народу" від відповідальності за брехню у декларації
https://biz.censor.net/news/all https://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/431/sortby/date

https://images.cnscdn.com/images/9/f/5/9/9f59d0cb308a1d88505af314db1ed497/original.jpg

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив від кримінальної відповідальності у справі про недостовірне декларування народного депутата від фракції "Слуги народу" Володимира Гевка у зв'язку з його каяттям. Джерело: https://biz.censor.net/n3397124
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21.03.2023 18:09 Відповісти
Так там два різні епізоди, блін, хіба не доходить? 01.02.23 його "пробачили за декларацію (кримінал), а тут вже й вбивство. Ну і знову його відмазують... бо ж братик сам "кум" Юрчика з кварталу і друг сонцеликого.
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21.03.2023 18:19 Відповісти
так треба було так і писати, що епізоди різні
я особисто тільки це зауважила...
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21.03.2023 19:35 Відповісти
Зелене гімно воно таке, само на вентилятор кидається...
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21.03.2023 18:11 Відповісти
А у тебя ?
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21.03.2023 18:14 Відповісти
в нього з/п
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21.03.2023 18:21 Відповісти
Не меряйте всех по себе.
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21.03.2023 19:19 Відповісти
Если бы вы были украинкой, то вам не нужно было бы детализировать эту свежую историю о "забывчивом" депутате.
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21.03.2023 19:18 Відповісти
я нічого не писала про цього депутата
тільки що скріншоти не підтверджують:
>>А що там за аварія, в яку потрапив слуга ?
>>Кажуть збив людину на переході, насмерть і тихо пішов в ліс з дозволу Зеленського.
>>Йому все пробачили, бо він щиро покаявся.
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21.03.2023 19:32 Відповісти
якщо я була українкою як 73%?
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21.03.2023 19:38 Відповісти
Цирк уродов. Страну превратили в "квартал".
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21.03.2023 19:16 Відповісти
Дуже корисна тваринка.

Гавкає голосно, в сраку пролазить без вазиліну, а у випадку зашквару завжди можна послатися на її розумову недієздатність.
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21.03.2023 17:55 Відповісти
Мар'яна чи то дурна чи п'яна
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21.03.2023 17:55 Відповісти
Це її нормальний стан .
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21.03.2023 18:33 Відповісти
IQ Maryana + IQ ZE ...
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21.03.2023 18:43 Відповісти
"безмозглую" оставили им что не кому кофе носить мля?
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21.03.2023 17:57 Відповісти
Не дает Вениславскому, вот он и взъелся.
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21.03.2023 18:00 Відповісти
Може, навпаки? Переслідує?
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21.03.2023 18:40 Відповісти
Та він стільки не вип'є!!!
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21.03.2023 19:47 Відповісти
"безмозглую" оставили ДО СЛЕДУЮЩЕГО РАЗА
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21.03.2023 18:01 Відповісти
Як там той Комітет поживає, чим наразі займається?
Хто злив Південь вже з'ясували?
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21.03.2023 18:02 Відповісти
Не на часі ! Після "перемоги" !
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21.03.2023 18:22 Відповісти
підлікували і назад, така дурепа корисна в потрібні моменти коли черговий зашквар і вона як блискавковідвід
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21.03.2023 18:04 Відповісти
Одне питання - Освіта Ірини Фріз - факультет теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури дозволяє їй працювати в комітеті нацбезпеки і оборони?
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21.03.2023 18:05 Відповісти
Питання риторичне?
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21.03.2023 18:07 Відповісти
Ага.
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21.03.2023 18:08 Відповісти
А хто там за "освітою" Безугла? А решта членів того комітету?
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21.03.2023 18:12 Відповісти
Безуза освітою лікар.
Яке вона має взагалі відношення до оборони та розвідки?
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21.03.2023 18:18 Відповісти
Зато вміє дурною прикидатись... талант просто.
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21.03.2023 18:21 Відповісти
Вона не прикидається. Вона дурна і є.
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21.03.2023 18:28 Відповісти
Причому ініціативна. А це вже біда.
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21.03.2023 19:49 Відповісти
Це як у приказці.
Є декілька різновидів дураків - просто дурак, круглий дурак, набитий дурак та дурак з ініціативою.
Останній самий небезпечний, якщо йому дати можливість свою ініціативу проявляти та втілювати у життя.
Пані Безугла є чудова ілюстрація отого самого ініціативного дурака.
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21.03.2023 21:19 Відповісти
Були там при тямі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Забродський Михайло Віталійович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Герасименко Ігор Леонідович , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костенко Роман Васильович.
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21.03.2023 18:33 Відповісти
У нас президент клоун, сексологини послами работают, да какая разница?
.
.
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21.03.2023 18:15 Відповісти
Та нікакой! Кращий прем'єр-реформатор колись був випускником-заочником київської бурси. Краща банкірша Всесвіту закінчила політех, а найкращий міністр закордонних справ так взагалі має освіту, здобуту в мацковському фізіко-тєхнічєском інстітутє
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21.03.2023 18:42 Відповісти
інший видвиженець Петруся Бурба в 2014 був рядовим оперативником СБу з економічних питань (коротше,бізнесменів середнього маштабу оббирав) а в 2019 році став генерал-полковником ГУР,за 4 роки пройшов від майора-кришувальника СБУ до ген.-полковника! А Фриз все має попереду...
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21.03.2023 18:17 Відповісти
Оперативник СБУ... Ну не те що клоуни з 95-го кварталу. правда?
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21.03.2023 18:25 Відповісти
бачив я таких "оперативників" сбу обеп прокуратури у своєму житті....запевняю,краще вже клоуни ніж така потолоч!
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21.03.2023 18:32 Відповісти
А какое образование у безмозглой? А Зеленский что закончил? Рыба гниет с головы
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21.03.2023 18:25 Відповісти
Тю, я вже подумала, що то Фріс...
*****... (перепрошую паньство)
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21.03.2023 18:13 Відповісти
Анті-Фріс
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22.03.2023 00:17 Відповісти
"Freeze! I'm Ma Baker, put your hands in the air! Gimme all your money!" (с)
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21.03.2023 18:15 Відповісти
Наші зрадники для Путлера на вагу золота.
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21.03.2023 18:17 Відповісти
джерела у Бутусова якійсь пальоні. Оскільки і Залужний, і Забродський - одного політичного поля. Невдоволення ними у фракції ЄС не не може бути в принципі, апіорі.
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21.03.2023 18:18 Відповісти
Забродський з початку березня 2022 року працював у генштабі, тому до Ради майже не ходив.
Може, цім й було викликане незадоволення його роботою у комітеті.
Він мабуть вірно розсудив, що у Генштабі буде більш корисним, ніж у Раді.
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21.03.2023 18:22 Відповісти
так там в тексті інфи йдеться про політичну позицію Забродського, а не про роботу в стінах ВР. Про роботу - якщо він не ходив - це було би актуально, якби партія була би в коаліції. А в опозиції - що не голосував, що голосував "проти" - один фіг.
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21.03.2023 19:48 Відповісти
иметь безотказную дурочку - мечта дермаков-арахнид, любого квартального режисеруна или их карабасов...
на фоне Безумной рядовой дебил из "слуг народа" выглядит умудрённым опытом патриархом любой из нОук, ну а Ылита зелёной по-жизни партии, то вообще - боги с банкующего Олимпа
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21.03.2023 18:20 Відповісти
Розумний та патріотичний на такій посаді Єрмаку виходить не потрібен.
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21.03.2023 18:21 Відповісти
Ясна-панятна, Безхатька ще розбирається хто ж злив операцію з вагнерівцями.
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21.03.2023 18:21 Відповісти
да-да, безуглую не выганяйте - может еще пригодиться. Впереди еще будут "вагнергейты", а где еще найдешь дурочку, согласную озвучивать разную *****.
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21.03.2023 18:22 Відповісти
Там ще на таки зради будуть ! Без неї не обійтися!
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21.03.2023 18:27 Відповісти
Яке відношення мае Ірвна Фріз до оборони та розвідці?!

Вона немае ніякої військової освіти та війського досвіду.

А яка різниця?
Верещук теж була у черзі га міністра оборони…

Зрозуміло, що вона від Петі, але невже цего достатньо?
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21.03.2023 18:34 Відповісти
Ми думали, що Безугла це українська Жанна дʼАрк, а виявилося, що Безугла це російська салтичиха, а можливо ще й російська радистка Кєт.
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21.03.2023 18:39 Відповісти
На кого "слугам урода" міняти бузумну, коли вони всі такі.
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21.03.2023 18:47 Відповісти
безглуздая-это как образ 73% зебилов
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21.03.2023 18:55 Відповісти
поразительное сходство
я думала лише в яніка купа внєбрачних синів, аж його дружина сюрприз нам припасла
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21.03.2023 20:04 Відповісти
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21.03.2023 19:02 Відповісти
всьо по лєніну-кожна бльдь може бути в комітеті нацбезпеки і оборони.
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21.03.2023 19:06 Відповісти
до виборів готуються йде зачистка опонентів ,а колишні риги непомітно перетворилися на зепартнерів..
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21.03.2023 19:20 Відповісти
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21.03.2023 20:18 Відповісти
цінний кадр
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21.03.2023 20:20 Відповісти
понабирають різних кур
і потім чому ж шось не то і не так
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21.03.2023 20:37 Відповісти
Мдааа...що тут сказати...вже те що Безуглу залишили дає зрозуміти яка користь з такого "комітету"...
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21.03.2023 20:54 Відповісти
Безугла = очі та вуха Єрмака.
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21.03.2023 21:01 Відповісти
Когда уже эту тупоголовую сучку -жучку Безуглу уберут из власных кабинетов!! ??
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21.03.2023 21:06 Відповісти
Як можна зрозуміти цей безглуздий текст "Забродський від початку був значно більше орієнтований на Залужного ніж на інтереси фракції, через що там були не дуже вдоволені його роботою. Претензій до переведення Фріз у "Слуг народу", скоріше за все, не буде". Джерело:
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21.03.2023 23:04 Відповісти
 
 