"Слугу народу" Безуглу вирішили не виганяти з комітету нацбезпеки і оборони, а місце Забродського від "ЄС" може зайняти Фріз
Місце Михайла Забродського в комітеті нацбезпеки і оборони може зайняти представниця "Європейської солідарності" Ірина Фріз.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у Верховній Раді.
Як відомо, Рада достроково припинила повноваження Забродського за його особистою заявою, оскільки генерал став заступником Валерія Залужного.
Як пояснили співрозмовники видання, Забродський від початку був значно більше орієнтований на Залужного ніж на інтереси фракції, через що там були не дуже вдоволені його роботою. Претензій до переведення Фріз у "Слуг народу", скоріше за все, не буде.
Натомість на місце виключеного з комітету Сергія Льовочкіна планували подати кандидатуру Юрія Павленка, але навряд чи це рішення знайде підтримку сесійної зали.
Також, за словами співрозмовників видання, питання виключення з комітету нацбезпеки Мар’яни Безуглої фактично знято з порядку денного. Деякий час його намагався провести її колега по фракції Федір Веніславський. Він міг би це зробити лише через ініціативу членів комітету. Але ті відмовились ухвалювати таке рішення, щоб не створювати прецеденту. Водночас серед фракції самих "Слуг" це питання не піднімається.
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"рядовий "в комісії...
От блаЗЄнське кодло!
Кажуть збив людину на переході, насмерть і тихо пішов в ліс з дозволу Зеленського.
Йому все пробачили, бо він щиро покаявся.
може він його пробачив за інший кримінал ))
https://biz.censor.net/news/all https://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/431/sortby/date
https://images.cnscdn.com/images/9/f/5/9/9f59d0cb308a1d88505af314db1ed497/original.jpg
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив від кримінальної відповідальності у справі про недостовірне декларування народного депутата від фракції "Слуги народу" Володимира Гевка у зв'язку з його каяттям. Джерело: https://biz.censor.net/n3397124
я особисто тільки це зауважила...
тільки що скріншоти не підтверджують:
>>А що там за аварія, в яку потрапив слуга ?
>>Кажуть збив людину на переході, насмерть і тихо пішов в ліс з дозволу Зеленського.
>>Йому все пробачили, бо він щиро покаявся.
Гавкає голосно, в сраку пролазить без вазиліну, а у випадку зашквару завжди можна послатися на її розумову недієздатність.
Хто злив Південь вже з'ясували?
Яке вона має взагалі відношення до оборони та розвідки?
Є декілька різновидів дураків - просто дурак, круглий дурак, набитий дурак та дурак з ініціативою.
Останній самий небезпечний, якщо йому дати можливість свою ініціативу проявляти та втілювати у життя.
Пані Безугла є чудова ілюстрація отого самого ініціативного дурака.
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*****... (перепрошую паньство)
Може, цім й було викликане незадоволення його роботою у комітеті.
Він мабуть вірно розсудив, що у Генштабі буде більш корисним, ніж у Раді.
на фоне Безумной рядовой дебил из "слуг народа" выглядит умудрённым опытом патриархом любой из нОук, ну а Ылита зелёной по-жизни партии, то вообще - боги с банкующего Олимпа
Вона немае ніякої військової освіти та війського досвіду.
А яка різниця?
Верещук теж була у черзі га міністра оборони…
Зрозуміло, що вона від Петі, але невже цего достатньо?
я думала лише в яніка купа внєбрачних синів, аж його дружина сюрприз нам припасла
і потім чому ж шось не то і не так