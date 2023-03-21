"Слугу народу" Безуглу вирішили не виганяти з комітету нацбезпеки і оборони, а місце Забродського від "ЄС" може зайняти Фріз

Місце Михайла Забродського в комітеті нацбезпеки і оборони може зайняти представниця "Європейської солідарності" Ірина Фріз.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у Верховній Раді.

Як відомо, Рада достроково припинила повноваження Забродського за його особистою заявою, оскільки генерал став заступником Валерія Залужного.

Як пояснили співрозмовники видання, Забродський від початку був значно більше орієнтований на Залужного ніж на інтереси фракції, через що там були не дуже вдоволені його роботою. Претензій до переведення Фріз у "Слуг народу", скоріше за все, не буде.

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Натомість на місце виключеного з комітету Сергія Льовочкіна планували подати кандидатуру Юрія Павленка, але навряд чи це рішення знайде підтримку сесійної зали.

Також, за словами співрозмовників видання, питання виключення з комітету нацбезпеки Мар’яни Безуглої фактично знято з порядку денного. Деякий час його намагався провести її колега по фракції Федір Веніславський. Він міг би це зробити лише через ініціативу членів комітету. Але ті відмовились ухвалювати таке рішення, щоб не створювати прецеденту. Водночас серед фракції самих "Слуг" це питання не піднімається.

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