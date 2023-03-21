Україна отримає комплекси Patriot раніше, ніж планувалося, - Пентагон
Системи протиракетної оборони Patriot будуть розгорнуті в Україні раніше, ніж це планувалося. Група з 65 українських військових завершить навчання з користування цими системами у США вже найближчими днями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Як пише видання, навчання відбувається набагато швидше завдяки наявності в україніців базових знань про роботу систем ППО та бойовому досвіду. Навчання відбувалося у Форт-Сіллі, де 65 українців тренувалися з 15 січня.
"Українські солдати вражають швидкістю в навчанні", — зазначив бригадний генерал Шейн Морган, командувач Форт-Сіллі. "Завдяки їхнім широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше… зрозуміти концепції експлуатації та технічного обслуговування системи Patriot", – наголосив він.
Військові США виділили на навчання десять тижнів, але українцям вистачило восьми. Розклад тренувань видання називає "агресивним", українці тренувалися щодня по дев'ять годин.
Планується, що ці військові переїдуть до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot – саме тих, які будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.
Нагадаємо, системи ПРО Patriot здатні збивати балістични ракети, яким українська ППО поки що не може протидіяти.
Як повідомлялося, сьогодні ж у США заявили про прискорення постачання танків M1 Abrams.
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тут теж - міжнародна автострада - їдуть собі люди, поруч ПВО йібашить 😂🤣
Тема России и отношений с Москвой была одной из главных в высказываниях политолога Збигнева Бжезинского.
«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю» (в своей статье «Преждевременное партнерство», вышедшей в 1994 году).
- В вашем фильме есть такое утверждение: «Без Украины Россия не стала бы империей...»
- Без сомнения. Если проследить всю историю, когда казаки входили в состав польской армии, они побеждали Москву, турков, шведов. В период, когда казаки были в составе российской, - побеждала Россия. Я повторяю, в частности, суждение историков, что выход к Черному морю и преимущество над Османской империей были осуществлены благодаря казакам.