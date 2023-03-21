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Україна отримає комплекси Patriot раніше, ніж планувалося, - Пентагон

patriot

Системи протиракетної оборони Patriot будуть розгорнуті в Україні раніше, ніж це планувалося. Група з 65 українських військових завершить навчання з користування цими системами у США вже найближчими днями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як пише видання, навчання відбувається набагато швидше завдяки наявності в україніців базових знань про роботу систем ППО та бойовому досвіду. Навчання відбувалося у Форт-Сіллі, де 65 українців тренувалися з 15 січня.

"Українські солдати вражають швидкістю в навчанні", — зазначив бригадний генерал Шейн Морган, командувач Форт-Сіллі. "Завдяки їхнім широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше… зрозуміти концепції експлуатації та технічного обслуговування системи Patriot", – наголосив він.

Військові США виділили на навчання десять тижнів, але українцям вистачило восьми. Розклад тренувань видання називає "агресивним", українці тренувалися щодня по дев'ять годин. 

Планується, що ці військові переїдуть до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot – саме тих, які будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями. 

Нагадаємо, системи ПРО Patriot здатні збивати балістични ракети, яким українська ППО поки що не може протидіяти. 

Як повідомлялося, сьогодні ж у США заявили про прискорення постачання танків M1 Abrams.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія постачатиме України снаряди зі збідненим ураном

ППО (3142) США (22473) допомога і підтримка (1156) Patriot (297)


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Топ коментарі
+10
Я все частіше згадую гіркі слова свого колишнього однокурсника, сказані після доброї випивки, на святкуванні річниці випуску, ще до нападу РОсії на Грузію : "С уходом "хахлов" российская армия много потеряла в интелектуальном и профессиональном уровне!" Людина сиділа на посаді начальника управління кадрів - тому знав про що казав Саме тому росіяни і вчепилися в українців - бо без нас вони деградують швидкими темпами
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21.03.2023 19:35
+8
А вот это очень и очень хорошая новость для весеннего наступления. Нужно обеспечить надёжный зонтик на атакующими частями.
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21.03.2023 19:22
+7
Значит уже на позициях.
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21.03.2023 19:29
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А вот это очень и очень хорошая новость для весеннего наступления. Нужно обеспечить надёжный зонтик на атакующими частями.
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21.03.2023 19:22 Відповісти
я їхав по справам у Львів, бачив як стартують ракети ППО, все так буднічно... що аж страшно
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21.03.2023 19:48 Відповісти
Это веселее, чем когда над головой на сверхмалой высоте пролетают крылатые ракеты, которые врезаются в объект в нескольких сотнях метров от тебя.
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21.03.2023 21:34 Відповісти
я трошки про інше! є такий жанр, як японські фільми жахів!! вони якось так зняті, наче документальне кіно - коли дивишся - пздц як страшно!
тут теж - міжнародна автострада - їдуть собі люди, поруч ПВО йібашить 😂🤣
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22.03.2023 04:20 Відповісти
Думаю, що будуть виристовувати у якості об'єктових ППО. У війська перемістять щось інше.
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21.03.2023 20:01 Відповісти
Еще один. Это не полковое ПВО. Будет размещено вглубине страны, прикрывая города и базы.
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21.03.2023 21:55 Відповісти
А никто не говорит про полковое. А чем защищать от высотных планирующих бомб с дальностью 40 и 120 км.? Полковым ПВО?
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21.03.2023 23:56 Відповісти
65 студентів? Чомусь подумав, що це розрахунок більше, ніж для двох систем Patriot... ІМНО: чотирьох-п'яти...
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21.03.2023 19:25 Відповісти
Я все частіше згадую гіркі слова свого колишнього однокурсника, сказані після доброї випивки, на святкуванні річниці випуску, ще до нападу РОсії на Грузію : "С уходом "хахлов" российская армия много потеряла в интелектуальном и профессиональном уровне!" Людина сиділа на посаді начальника управління кадрів - тому знав про що казав Саме тому росіяни і вчепилися в українців - бо без нас вони деградують швидкими темпами
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21.03.2023 19:35 Відповісти
"Сегодня идет война за возрождение российского имперского проекта, и Путин, как и Ленин в 1918 году, понимает, что без Украины никакой империи не будет. Его мечта о возрождении СССР нереальна, если ему не удастся захватить Украину и присоединить ее к России"
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21.03.2023 20:15 Відповісти
Так про це саме і Троцький писав!
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21.03.2023 20:44 Відповісти
А ось слова леніна: «Потерять Украину - потерять голову!»
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21.03.2023 20:54 Відповісти
Что Збигнев Бжезинский говорил о РоссииСтенограмма

Тема России и отношений с Москвой была одной из главных в высказываниях политолога Збигнева Бжезинского.

«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю» (в своей статье «Преждевременное партнерство», вышедшей в 1994 году).
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21.03.2023 20:18 Відповісти
А це слова Эжы Гофмана:

- В вашем фильме есть такое утверждение: «Без Украины Россия не стала бы империей...»

- Без сомнения. Если проследить всю историю, когда казаки входили в состав польской армии, они побеждали Москву, турков, шведов. В период, когда казаки были в составе российской, - побеждала Россия. Я повторяю, в частности, суждение историков, что выход к Черному морю и преимущество над Османской империей были осуществлены благодаря казакам.
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21.03.2023 20:23 Відповісти
Значит уже на позициях.
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21.03.2023 19:29 Відповісти
Здається так візит комуняки до пуйла лікувально подіяв на Штати.
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21.03.2023 20:11 Відповісти
Ото сидів би той Сі у своїй пагоді та їв собі рис із живими черв'яками, чи то пак - гусеницями.
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21.03.2023 20:41 Відповісти
Схоже, що у американців є розвідувальна інформація, що все таки жовтопикі з їх сцарьом СідзіньПиньою будуть поставляти раZZєї детальне озброєння
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21.03.2023 22:40 Відповісти
 
 