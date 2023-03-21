Україна отримає комплекси Patriot раніше, ніж планувалося, - Пентагон

Системи протиракетної оборони Patriot будуть розгорнуті в Україні раніше, ніж це планувалося. Група з 65 українських військових завершить навчання з користування цими системами у США вже найближчими днями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як пише видання, навчання відбувається набагато швидше завдяки наявності в україніців базових знань про роботу систем ППО та бойовому досвіду. Навчання відбувалося у Форт-Сіллі, де 65 українців тренувалися з 15 січня.

"Українські солдати вражають швидкістю в навчанні", — зазначив бригадний генерал Шейн Морган, командувач Форт-Сіллі. "Завдяки їхнім широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше… зрозуміти концепції експлуатації та технічного обслуговування системи Patriot", – наголосив він.

Військові США виділили на навчання десять тижнів, але українцям вистачило восьми. Розклад тренувань видання називає "агресивним", українці тренувалися щодня по дев'ять годин.

Планується, що ці військові переїдуть до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot – саме тих, які будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

Нагадаємо, системи ПРО Patriot здатні збивати балістични ракети, яким українська ППО поки що не може протидіяти.

Як повідомлялося, сьогодні ж у США заявили про прискорення постачання танків M1 Abrams.

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