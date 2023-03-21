Протягом 21 березня росіяни завдали 4 ракетні та 24 авіаційні удари по території України, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів російськими окупантами території України 21 березня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює житлові квартали, а також об’єкти критичної інфраструктури.
За добу противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує загроза завдання ворогом ударів по всій території України".
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