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Велика Британія посилила санкції проти Росії та заборонила надання трастових послуг
У вівторок, 21 березня, Британія посилила санкції проти Росії та поширила заборону надання трастових послуг особам, які вже перебувають під обмеженнями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.
"У список санкцій Великобританії були внесені поправки щодо 1 730 осіб, які в цей час перебувають під режимом санкцій щодо Росії, і тепер вони підлягають санкціям щодо трастових послуг", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, 1 550 фізичних осіб та 180 юридичних осіб, які фігурують у списку санкцій, виявилися позбавленими можливості передавати в довірче управління своє майно в Британії.
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KAISERWALD
показати весь коментар21.03.2023 19:52 Відповісти Мені подобається 3
Dima30
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Олег Каз
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