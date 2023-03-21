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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія посилила санкції проти Росії та заборонила надання трастових послуг

санкції

У вівторок, 21 березня, Британія посилила санкції проти Росії та поширила заборону надання трастових послуг особам, які вже перебувають під обмеженнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.

"У список санкцій Великобританії були внесені поправки щодо 1 730 осіб, які в цей час перебувають під режимом санкцій щодо Росії, і тепер вони підлягають санкціям щодо трастових послуг", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, 1 550 фізичних осіб та 180 юридичних осіб, які фігурують у списку санкцій, виявилися позбавленими можливості передавати в довірче управління своє майно в Британії.

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Автор: 

Велика Британія (5541) санкції (11763) траст (23)


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21.03.2023 19:52 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/21/7158400/ У Греції викрили російську шпигунку, яка цікавилась особистими даними померлих
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21.03.2023 19:58 Відповісти
В єгиптянському відділі музею?
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21.03.2023 20:10 Відповісти
Don't trust them!
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21.03.2023 20:33 Відповісти
 
 