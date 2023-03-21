Зеленський в онлайн-форматі візьме участь у травневому саміті G7 в Японії

Президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі візьме участь у саміті країн "Великої сімки" у травні 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я прийняв запрошення прем'єр-міністра і візьму участь у саміті в онлайн-форматі", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою

Саміт G7 відбудеться в Хіросімі (Японія).

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