Зеленський в онлайн-форматі візьме участь у травневому саміті G7 в Японії
Президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі візьме участь у саміті країн "Великої сімки" у травні 2023 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я прийняв запрошення прем'єр-міністра і візьму участь у саміті в онлайн-форматі", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою
Саміт G7 відбудеться в Хіросімі (Японія).
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Elvis2
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Joshua Merlin
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