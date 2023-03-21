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Зеленський в онлайн-форматі візьме участь у травневому саміті G7 в Японії

зеленський

Президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі візьме участь у саміті країн "Великої сімки" у травні 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я прийняв запрошення прем'єр-міністра і візьму участь у саміті в онлайн-форматі", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою

Саміт G7  відбудеться в Хіросімі (Японія).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із лідерами "Великої сімки" пріоритети у підтримці України

Автор: 

G-7 G7 (1032) Зеленський (23667) Японія (1197) Кісіда (64)


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А він по іпонському шпрехає?
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21.03.2023 19:59 Відповісти
Ну і норм. Японія і Україна - прямі майбутні участники розподілу московщини.
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21.03.2023 20:07 Відповісти
конечно... кто ж теперь не знает старика Крупскага...
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22.03.2023 07:19 Відповісти
Звичайно в в онлайн-форматі!... Телесуфлера на трибуну ж не затягнеш і Єрмака під трибуною ж не сховаєш!...
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19.05.2023 19:59 Відповісти
Звичайно, шапіто туди з собою не затягнути...
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20.05.2023 01:00 Відповісти
 
 