Якщо Україна не поважатиме права нацменшин, Угорщина не підтримає її інтеграцію до ЄС, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо Україна не поважатиме права нацменшин, Будапешт у майбутньому може не підтримати її інтеграцію до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ

Сійярто вважає " неприпустимим" те, що 99 угорських початкових та середніх шкіл на Закарпатті опинилися під загрозою закриття з 1 вересня. Водночас, за його словами, 1300 шкіл та дитсадків в Угорщині прийняли українських дітей-біженців.

Угорський чиновник сказав, що з цього приводу він навіть звернувся до голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, щоб той "дав Києву зрозуміти, що повага до національних прав є однією з найголовніших європейських цінностей і що права угорської національної спільноти слід поважати".

Сійярто додав, що такий діалог між українською владою та головою євродипломатії має відбутися під час потенційних переговорів щодо вступу України до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна, - Bloomberg