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Якщо Україна не поважатиме права нацменшин, Угорщина не підтримає її інтеграцію до ЄС, - Сійярто

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо Україна не поважатиме права нацменшин, Будапешт у майбутньому може не підтримати її інтеграцію до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ

Сійярто вважає " неприпустимим" те, що 99 угорських початкових та середніх шкіл на Закарпатті опинилися під загрозою закриття з 1 вересня. Водночас, за його словами, 1300 шкіл та дитсадків в Угорщині прийняли українських дітей-біженців.

Угорський чиновник сказав, що з цього приводу він навіть звернувся до голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, щоб той "дав Києву зрозуміти, що повага до національних прав є однією з найголовніших європейських цінностей і що права угорської національної спільноти слід поважати".

Сійярто додав, що такий діалог між українською владою та головою євродипломатії має відбутися під час потенційних переговорів щодо вступу України до ЄС.

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Автор: 

Угорщина (2260) членство в ЄС (1231) Сійярто (350)


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Топ коментарі
+58
Лишили угорських шкіл стільки, скільки україномовних в мадярії.
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21.03.2023 20:38
+50
*******, в морду хошь?
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21.03.2023 20:38
+45
А в нацменшин шо повинно бути більше прав чим в украінців -- 2 паспорти і тд.
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21.03.2023 20:40
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Як вони вже задрали ті сіярли ****** мудяро грьобане ,може пошлемо туди колю катлету на все?)
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22.03.2023 05:48 Відповісти
Не можна дикунів пускати до цивілізованих народів Європи.Мадярів відправити назад у чувашію до своїх пращурів
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22.03.2023 08:02 Відповісти
У нас якраз війна, бо одні "нацменшини" захотіли стати "нацвеличинами", а корінну націю взагалі спробували "помножити на нуль".
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22.03.2023 12:08 Відповісти
А что такое "венгерская школа" в Украине?
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22.03.2023 12:14 Відповісти
Одним словом зауральские орки.
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22.03.2023 12:32 Відповісти
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