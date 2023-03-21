Путін і Сі Цзіньпінь заявили, що їхні країни не вступали у військовий союз

Лідери Росії і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін зробили спільну заяву, в якій стверджують, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це свідчить спільна заява Сі і Путіна, опублікована на сайті Кремля

"Сторони відзначають, що відносини між Росією і Китаєм, не будучи військово-політичним союзом, подібним до союзів, що склалися в період холодної війни, перевершують таку форму міждержавної взаємодії, не мають водночас блокового і конфронтаційного характеру і не спрямовані проти третіх країн", - говориться у документі

Також у документі наголошується, що російсько-китайські відносини є "зрілими, стабільними, самодостатніми і міцними", а "дружба двох народів, що передається з покоління в покоління, має міцний фундамент".

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