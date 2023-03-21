УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10840 відвідувачів онлайн
Новини
7 089 18

Путін і Сі Цзіньпінь заявили, що їхні країни не вступали у військовий союз

путін,сі,цзіньпін

Лідери Росії і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін зробили спільну заяву, в якій стверджують, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це свідчить спільна заява Сі і Путіна, опублікована на сайті Кремля

"Сторони відзначають, що відносини між Росією і Китаєм, не будучи військово-політичним союзом, подібним до союзів, що склалися в період холодної війни, перевершують таку форму міждержавної взаємодії, не мають водночас блокового і конфронтаційного характеру і не спрямовані проти третіх країн", - говориться у документі

Також у документі наголошується, що російсько-китайські відносини є "зрілими, стабільними, самодостатніми і міцними", а "дружба двох народів, що передається з покоління в покоління, має міцний фундамент".

Також читайте: Я вважаю це сумним, - Бербок про візит Сі Цзіньпіня до Москви

Автор: 

Китай (4501) путін (23750) росія (64911) Сі Цзіньпін (312)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Із цим візитом Китай вступив у лайно, запах якого ще не уявляє.
показати весь коментар
21.03.2023 21:03
+14
показати весь коментар
21.03.2023 21:14
+13
показати весь коментар
21.03.2023 21:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зрілі відносини китаю і оркостану............
показати весь коментар
21.03.2023 21:02 Відповісти
Із цим візитом Китай вступив у лайно, запах якого ще не уявляє.
показати весь коментар
21.03.2023 21:03 Відповісти
Значит - наоборот ! Брехливым КРОВАВЫМ ДИКТАТОРАМ , никто не верит!
показати весь коментар
21.03.2023 21:17 Відповісти
Платонічні відносини?
Петтінг?
показати весь коментар
21.03.2023 21:03 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2023 21:21 Відповісти
Си злой. Мог бы хоть шириньку сам расстегнуть.
показати весь коментар
21.03.2023 22:49 Відповісти
обидва брехуни
показати весь коментар
21.03.2023 21:10 Відповісти
Як сказав Сі - бєрєгі сєбя дарагой друг , типу натякає що сикотно йому за пуйла
показати весь коментар
21.03.2023 21:11 Відповісти
Це вони США відзвітували .
показати весь коментар
21.03.2023 21:14 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2023 21:14 Відповісти
Нагибаторы блин ...
Родство менталитетов приводит к схожему конечному результату:
Пу и Си, отожравшись на инвестициях запада, тронулись "величием".
Первый уже превратил московию в страну третьего мира, а второй - на пути к этому.
Дешевизна сырья либо трудовых ресурсов, не превращает страну в "сверхдержаву".
В современном мире наибольшая ценность это "мозги", а с этим у обоих "напряженка".
Надеюсь "ножек Буша" больше не будет. Нельзя вечно наступать на одни и те же "грабли"
и "выкармливать" себе проблемы на будущее ...
показати весь коментар
21.03.2023 22:41 Відповісти
Два світові брехливі 3,14дори Росії і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін зробили спільну заяву, в якій стверджують, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом,
показати весь коментар
21.03.2023 21:42 Відповісти
https://twitter.com/OdesaTatiana МАЙДАНбандерівка!Russiait's terrorist state ретвитнул(а)

🆁🅸🅽🅲🅴 🅵 🅴🆁🆂🅸

@PERSIAN__PRINCE

·

https://twitter.com/PERSIAN__PRINCE/status/1638069827116888064 13 ч

Пришло время говорить об этом вслух! Пeкин oтветственнен зa pacпространение зaпpeщённого виpycного opyжия, от которого пocтрадало людей больше чем от возможных ядepных удapoв. Это было частью подготовки к вoйнe, в paмках которой Пeкин плaниpoвал измeнить миpoпорядок Пекuн будет должен репарации за этот вupус! У многих пострадали близкие - масштабы сравнимы c ядepной войной! Либо пришло время ложить кoммyняцкий бизнес.
показати весь коментар
21.03.2023 22:08 Відповісти
Значит вступили.
Иначе зачем были эти переговоры? Поесть суп с перепелками?
показати весь коментар
21.03.2023 22:22 Відповісти
дурной знак для роисийско-китайских отношений
показати весь коментар
21.03.2023 22:29 Відповісти
Брешуть. Поставки дронів -- ось приклад брехні.
показати весь коментар
21.03.2023 22:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hurSI86Dw0o КИТАЙ ПОЧАВ ЗАХОПЛЕННЯ РОСІЇ! Стало відомо які території відійдуть Сі Цзіньпіну / ЧОРНОВІЛ
показати весь коментар
21.03.2023 22:42 Відповісти
 
 