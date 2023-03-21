Путін і Сі Цзіньпінь заявили, що їхні країни не вступали у військовий союз
Лідери Росії і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін зробили спільну заяву, в якій стверджують, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.
Як інформує Цензор.НЕТ , про це свідчить спільна заява Сі і Путіна, опублікована на сайті Кремля
"Сторони відзначають, що відносини між Росією і Китаєм, не будучи військово-політичним союзом, подібним до союзів, що склалися в період холодної війни, перевершують таку форму міждержавної взаємодії, не мають водночас блокового і конфронтаційного характеру і не спрямовані проти третіх країн", - говориться у документі
Також у документі наголошується, що російсько-китайські відносини є "зрілими, стабільними, самодостатніми і міцними", а "дружба двох народів, що передається з покоління в покоління, має міцний фундамент".
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Петтінг?
Родство менталитетов приводит к схожему конечному результату:
Пу и Си, отожравшись на инвестициях запада, тронулись "величием".
Первый уже превратил московию в страну третьего мира, а второй - на пути к этому.
Дешевизна сырья либо трудовых ресурсов, не превращает страну в "сверхдержаву".
В современном мире наибольшая ценность это "мозги", а с этим у обоих "напряженка".
Надеюсь "ножек Буша" больше не будет. Нельзя вечно наступать на одни и те же "грабли"
и "выкармливать" себе проблемы на будущее ...
🆁🅸🅽🅲🅴 🅵 🅴🆁🆂🅸
@PERSIAN__PRINCE
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https://twitter.com/PERSIAN__PRINCE/status/1638069827116888064 13 ч
Пришло время говорить об этом вслух! Пeкин oтветственнен зa pacпространение зaпpeщённого виpycного opyжия, от которого пocтрадало людей больше чем от возможных ядepных удapoв. Это было частью подготовки к вoйнe, в paмках которой Пeкин плaниpoвал измeнить миpoпорядок Пекuн будет должен репарации за этот вupус! У многих пострадали близкие - масштабы сравнимы c ядepной войной! Либо пришло время ложить кoммyняцкий бизнес.
Иначе зачем были эти переговоры? Поесть суп с перепелками?