Міноборони Великої Британії: РФ навмисно поширює дезінформацію про снаряди зі збідненим ураном

Міністерство оборони Британії заявило, що російський диктатор Володимир Путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про постачання Україні боєприпасів, що містять збіднений уран.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом. Росія знає це, але навмисно намагається дезінформувати", - заявили у міноборони Великобританії.

Зазначили також, що, за даними наукових досліджень, будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном "ймовірно, буде низьким".

Як повідомлялося, Велика Британія погодила постачання Україні боєпрпасів зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Завдяки урану ці снаряди мають дуже високу щильність, це дозволяє їм пробивати до 700мм броні, тобто вони можуть уразити будь який російський танк.

Путін пообіцяв, що якщо ці снаряди потраплять в Україну, РФ "відреагує". Про яку саме реакцію йдеться він не уточнив.

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