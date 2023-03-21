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Міноборони Великої Британії: РФ навмисно поширює дезінформацію про снаряди зі збідненим ураном

боєприпаси

Міністерство оборони Британії заявило, що російський диктатор Володимир Путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про постачання Україні боєприпасів, що містять збіднений уран.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Sky News.

"Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом. Росія знає це, але навмисно намагається дезінформувати", - заявили у міноборони Великобританії.

Зазначили також, що, за даними наукових досліджень, будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном "ймовірно, буде низьким".

Як повідомлялося, Велика Британія погодила постачання Україні боєпрпасів зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Завдяки урану ці снаряди мають дуже високу щильність, це дозволяє їм пробивати до 700мм броні, тобто вони можуть уразити будь який російський танк. 

Путін пообіцяв, що якщо ці снаряди потраплять в Україну, РФ "відреагує". Про яку саме реакцію йдеться він не уточнив. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Британії заявили, що Сі Цзіньпіну слід переконати Путіна вивести війська з України

боєприпаси (2262) Велика Британія (5541) росія (64911) допомога і підтримка (1156)


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Топ коментарі
+8
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21.03.2023 21:28
+8
Čtob na maskovii podņati vidobutok prirodovu gazi
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21.03.2023 21:39
+7
"будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання *********** зі збідненим ураном "ймовірно, буде низьким". "

Блін. Це якісь неправильні снаряди... треба шоб вплив був порядку "огого распід%р%сіло!!!"... хоча якшо згадати, шо кацапи - не люди... то норм..
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21.03.2023 21:35
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21.03.2023 21:28 Відповісти
Чи може 30 мм снаряд танкову броню пробити?
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21.03.2023 21:29 Відповісти
в борт прошьет насквозь
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21.03.2023 21:32 Відповісти
Гармата американського літака А-10 Тандерболт, є протитнанковою.
Вона має калібр 30 мм.
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21.03.2023 21:45 Відповісти
"Лом"? Може Він якраз такого діаметру Як мені пояснювали танкісти "ломом" вони називають підкаліберний снаряд сердечник якого - з твердого сплаву Раніше це був карбід вольфраму Тепер часто роблять зі збідненого урану Саме "тіло" снаряду - з більш легкого та м"якого металу - у формі "котушки"
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21.03.2023 21:48 Відповісти
Во время операции Буря в Пустыне наибольшее количество танков вынесли "бородавочники" а-10 использую как раз 30 мм Гатлинг
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21.03.2023 22:09 Відповісти
Пробивна здатність не від калібру залежить.
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21.03.2023 23:19 Відповісти
То для лапатной бидломаси-ана всьо сажрьот...
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21.03.2023 21:30 Відповісти
Для чого англійці взагалі поширили цю інформацію про складову зброї ....
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21.03.2023 21:33 Відповісти
Čtob na maskovii podņati vidobutok prirodovu gazi
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21.03.2023 21:39 Відповісти
trolyat', imho, spochatku ne viryly, a teper potishaut'sya nad neukamy
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21.03.2023 21:47 Відповісти
щоб бути першими, хто цю інформацію поширить.
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21.03.2023 23:21 Відповісти
"будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання *********** зі збідненим ураном "ймовірно, буде низьким". "

Блін. Це якісь неправильні снаряди... треба шоб вплив був порядку "огого распід%р%сіло!!!"... хоча якшо згадати, шо кацапи - не люди... то норм..
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21.03.2023 21:35 Відповісти
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
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21.03.2023 21:37 Відповісти
Що не так,кацап?🤣🤣🤣
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21.03.2023 22:13 Відповісти
Важко зрозуміти тебе,пиши державною.Що в цитаті не так?🤣🤣🤣
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21.03.2023 22:16 Відповісти
Очко не железное - всё, что надо знать про "2-ю армию" мира....
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21.03.2023 21:40 Відповісти
, будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання *********** зі збідненим ураном "ймовірно, буде низьким". Джерело:
Особливо для тих хто в танку
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21.03.2023 21:43 Відповісти
Ті хто в танку - просто згорять, бо сердечник з цього урану після пробиття броні спричинює всередині люту пожежу, "что і трєбовалось доказать" (с) ☺️
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21.03.2023 21:47 Відповісти
Ти здурів? Це кумулятивний снаряд створює високотемпературний пучок плазми і викликає пожежу А снаряд з сердечником зі збідненого урану просто проломлює броню і вражає екіпаж її осколками Тому його і називають "ломом"!
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21.03.2023 21:51 Відповісти
Uranium is "pyrophoric": at the point of impact it burns away into vapour, so the projectile stays sharp. When it breaks through, the burning DU turns the inside of a vehicle into an inferno of white-hot gas and sparks.

Отседова: https://www.theguardian.com/world/2000/may/18/armstrade.kosovo
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22.03.2023 01:02 Відповісти
Або переклад хрєновий, або стаття "псевдонаукова", "замовна" Ось деяка , більш реальна, інформація :

"загалом танкові ********** зі збідненим ураном почали ще розробляти у СРСР у 70-х роках й першим таким пострілом був 3ВБМ13 "Вант" зі снарядом 3БМ32 створений у 1984 році, але у масову серію він не пішов, як й 3БМ-29 "Надфиль-2". Більше того російський постріл "Свинец" є результатом робіт проведених у СРСР перед його розпадом, що характерно для багатьох "російських" розробок. Також й для Т-14 "Армата" струсили пил з "уранового" "Вакуум-1".

Тобто у РФ декларується на озброєнні снаряди зі збідненим ураном, але їх виробництво у серійних об'ємах не було освоєне ще у СРСР. Й тому "вий на болотах" відносно них, в першу чергу, результат неможливості вийти на той самий рівень, який реалізований на Заході, де збіднений уран широко використовується для танкових *********** різних, а не лише танкових калібрів, а також у броні".
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22.03.2023 05:00 Відповісти
Про пирофорность обеднённого урана можно почитать вот здесь. Надеюсь, эта ссылка сомнений уже не вызовет.

https://www.nrc.gov/waste/llw-disposal/llw-pa/uw-streams/bg-info-du.html#uses

Одно ведь другому не мешает - то, что в совке так и не освоили производство урановых сердечников совсем не значит, что обеднённый уран не воспламеняется или что он не токсичен. Здесь вопрос всегда в том, стоит ли игра свеч. Пехотная мина тоже может лежать в земле и быть опасной десятками лет - и всё же из зарывают, чтобы остановить наступление.
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22.03.2023 11:57 Відповісти
При ударе о цели пенетраторы с ОУ воспламеняются, распадаясь на осколки и образуя аэрозоль из частиц («пыль ОУ»), размер которых зависит от угла удара, скорости ударника и температуры. Эти мелкие частицы пыли могут самовозгораться на воздухе. Небольшие части могут воспламениться при пожаре и загореться, но испытания показали, что большие части, такие как пенетраторы, используемые в противотанковом оружии или в противовесах самолетов, обычно не воспламеняются при пожаре.
Тут мова велася саме про протитанкові підкаліберні снаряди Щодо "доцільності" - я тут для ДЛБЙБів усе виклав

Якщо роту солдат розмістить у закритому приміщенні та скинуть туди зверху мішок борошна, то (можливо) когось одного уб"ємо Якщо ж той мішок розпилить у тому приміщенні та підпалить - і будівлю вибухом розвалить і роту вб"є ("об"ємний вибух) Щоб з"явився "пірофорний ефект" урану потрібні дві складові: висока температура та механічне подрібнення Можливо, якась частина (зовнішній шар сердечника) і переходить від тертя при пробиванні броні у рідку фазу (як поверхня льоду від тертя - що й дає ковзаючий ефект лижам чи полозкам саней) та загоряється, але це - лише "побічний ефект" Основний та негайний - пробиття броні та ураження механізмів та екіпажу осколками

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22.03.2023 12:07 Відповісти
Причём здесь Ѣ воспламенеие при пожаре?

Munitions containing DU explode upon impact and release uranium oxide dust. https://www.un.org/disarmament/convarms/depleted-uranium/

Depleted uranium rounds penetrate conventional armour easily and ignite on impact, usually causing extensive damage to the target.
https://www.britannica.com/technology/depleted-uranium

Ammunition with DU has a further advantage enhancing its efficacy. Uranium particles are ignited at the time of the penetration of a sub-caliber projectile through the armor, thanks to high temperatures. In this way, about 20% of the projectile mass is burnt and the burning fragments hit the vehicle interior, thus multiplying the destructive effect of the hit.
https://www.mdpi.com/2071-1050/7/4/4063

Суть в пробивании брони, но это не отменяет факта, что при пробивании обеднённый уран воспламеняется. ДБЙБ здесь думает, что с ним спорят, когда спорить-то не о чем, потому что противоречия нет.
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22.03.2023 12:28 Відповісти
Твою мать! Так я ж саме викладену тобою статтю процитував!!! Ти її хоч сам читав ?
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22.03.2023 12:36 Відповісти
😁😁😁
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22.03.2023 12:41 Відповісти
Матюгаться вы горазды. Спорить на пустом месте, когда нет противоречия - тоже. Почитать что я пишу - слабо?
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22.03.2023 12:41 Відповісти
Где я якобы писал, что основной поражающий эффект от воспламенения? Где? Цитату в студию!
Вот что было:

> Це кумулятивний снаряд створює високотемпературний пучок плазми і викликає пожежу А снаряд з сердечником зі збідненого урану просто проломлює броню і вражає екіпаж її осколками

В статье написано, повторю цитату:

In this way, about 20% of the projectile mass is burnt and the burning fragments hit the vehicle interior, thus multiplying the destructive effect of the hit.

Multiplying значит, что поражающий эффект усиливается. Это, строго говоря, не означает, что воспламенение вот этой самой пыли внутри, единственный эффект. Более того, воспламенение пыли от сердечников было в некоторой степени неожиданностью для разработчиков.
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22.03.2023 12:50 Відповісти
Невеличкий коментар. На сайті Міністерства енергетики США викладена брошура під назвою "DOE HANDBOOK. PRIMER ON SPONTANEOUS HEATING AND PYROPHORICITY".

https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1000/1081-bhdbk-1994/@@images/file

У ній чорним по булому написано, що уран у дрібнодисперсній формі (тобто у тому вигляді, в якому він потрапляє до корпусу танка після пробиття його броні снарядом з сердечником зі збідненого урану) є легкозаймистим (стор. 31 або стор. 38 у PDF-переглядачі). Розділ Properties, другий абзац.
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22.03.2023 13:18 Відповісти
Він так радісно вхопився за фразу "пенетраторы, используемые в противотанковом оружии", що не помітив слів "при пожаре"
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22.03.2023 15:42 Відповісти
Ну навіщо так грубо? Людина все правильно написала. Збіднений уран є пірофорним, тобто він самозапалюється при контакті з бронею та під час проходженні скрізь неї (від тертя). Крім того, на відміну від вольфрама (який стає грибоподібним при зіткненні з бронею танка) він здатен зберігати загострену форму. Таким чином він має кращі проникаючі властивості. Тобто тут йдеться про комбінований вплив - руйнація броні та випалювання всього всередині (екіпажу та ***********).

Ось тут добре все пояснюється:

https://www.orau.org/health-physics-museum/collection/consumer/depleted-uranium/penetrators.html
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22.03.2023 06:50 Відповісти
А ти не звернув увару на "невеличке протиріччя": В статті пишеться, шо сердечник зі збідненого урану зберігає свою цілісність після пробиття броні (в чому і полягає його значніший броневражаючий ефект), а "пірофорний ефект" виникає лише при подрібненні його на дрібні частки? Тут "або хрест знімать, або труси натягувать"!
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22.03.2023 07:11 Відповісти
Ви так старанно вишукуєте неіснуючі неспівпадіння, що виникає враження, що Вам ДУЖЕ не хочеться визнавати власну неправоту:

На відміну від вольфраму, уран є пірофорним. Він також має нижчу температуру плавління, ніж вольфрам. Коли проникаюча частина урану вражає ціль, температура її поверхні різко зростає. Це спричиняє локальне розм'якшення в так званих "смугах адіабатичного зсуву" і відшаровування частини поверхні снаряда. Це зберігає наконечник гострим і запобігає ефекту грибовидності, який виникає у вольфраму.
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22.03.2023 08:00 Відповісти
Я нічого не "вишукую" Є таке поняття у військовій сфері : "первинне ураження" і "вторинне" Приклад: При атомному вибуху виникають кілька вражаючих ефектів: електромагнітний імпульс, який вражає електроніку, ударна хвиля, температурний скачок та радіоактивне опромінення
Первинне ураження полягає в тому, щоб вивести техніку та особовий склад з боєздатного стану Якщо техніка та особовий склад ушкоджені першими чотирма факторами, то вже якось "паралельно" - як на них подіє п"ятий
Те ж саме - з танком Якщо всередині танка все посікло осколками, то екіпажу якось похрєн на той "пірофорний ефект" - танк небоєздатний все одно!
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22.03.2023 08:12 Відповісти
Ти здурів? Це кумулятивний снаряд створює високотемпературний пучок плазми і викликає пожежу А снаряд з сердечником зі збідненого урану просто проломлює броню і вражає екіпаж її осколками Тому його і називають "ломом"!

Це ж Ви написали. І стверджували, що збіднений уран просто проломлює броню. А ось тут якраз і криється маленька неточність. Не просто проломлює, а й самозагоряється при цьому. Ви цей момент заперечували.
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22.03.2023 08:20 Відповісти
Якщо я тобі проломлю череп і ти помреш від больового шоку чи паралічу мозку, то подальша крововтрата, з-за ушкодження судин головного мозку, вже не матиме значення
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22.03.2023 08:28 Відповісти
Тобто не хочете визнавати, що помилилися.
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22.03.2023 08:35 Відповісти
У чому? Що танк став небоєздатним в результаті вторинного ураження "пірофорним ефектом", а не в результаті первинного ураження екіпажу та обладнання осколками? Людей хоч не сміши!
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22.03.2023 08:42 Відповісти
Давайте так - збіднений уран загоряється після влучання? Так чи ні?
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22.03.2023 08:52 Відповісти
Я - не бачив! Цього достатньо?
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22.03.2023 09:02 Відповісти
он проламывает но не горит смотри отчеты по Ираку
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22.03.2023 09:09 Відповісти
Якщо роту солдат розмістить у закритому приміщенні та скинуть туди зверху мішок борошна, то (можливо) когось одного уб"ємо Якщо ж той мішок розпилить у тому приміщенні та підпалить - і будівлю вибухом розвалить і роту вб"є ("об"ємний вибух) Щоб з"явився "пірофорний ефект" урану потрібні дві складові: висока температура та механічне подрібнення Можливо, якась частина (зовнішній шар сердечника) і переходить від тертя при пробиванні броні у рідку фазу (як поверхня льоду від тертя - що й дає ковзаючий ефект лижам чи полозкам саней) та загоряється, але це - лише "побічний ефект" Основний та негайний - пробиття броні та ураження механізмів та екіпажу осколками
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22.03.2023 09:25 Відповісти
Він І ПРОЛАМУЄ, І ГОРИТЬ:

https://en.wikipedia.org/wiki/Depleted_uranium

Див. Military Applications:

За своєю суттю, снаряди, споряджені ураном, є запалювальними, оскільки вони стають пірофорними після удару об ціль.
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22.03.2023 09:57 Відповісти
любой бронебойный лом выпуска с 1950го будет зажигать физику учи и мат часть и меньше смотри х файлы там чета Малдер плел Скали про ураний про страшное что сейчас пересказывает русня
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22.03.2023 10:06 Відповісти
Ми говоримо конкретно про фізичні властивості збідненого урану. І принип роботи самого цього **********. Ви погоджуєтесь з тим, що окрім пробивного ефекту він також має ще й запалювальний? І не хизуйьесь своїми знаннями. Це не робить Вас розумнішим...
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22.03.2023 10:08 Відповісти
тогда бы его не использовали в качестве элементов брони в Абрамсах
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22.03.2023 10:18 Відповісти
Exactly how depleted uranium is used in the armor matrix is a secret, and the U.S. government has a policy of not exporting it-even to America's closest allies.
https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a42676794/radioactive-armor-m1-abrams-tanks/
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22.03.2023 12:32 Відповісти
Ви заперечує факт загоряння сердечника зі збідненим ураном. Ось в чому проблема. Ми з Вами говоримо не про вражаючий ефект. Йдеться саме про фізичні властивості збідненого урану.

Ви просто переводите розмову на іншу тему. А це некоректний прийом ведення дискусії. При цьому у Вас постійно присутнє бажання звинуватити співбесідника у невігластві. Хоча у цьому питанні його демонструєте саме Ви.
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22.03.2023 10:01 Відповісти
tak samo, yak plutaut' nacionalizm (yakyi zyavyvsya v 17-mu stolitti) i nacizm (20 stolittya)
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21.03.2023 21:44 Відповісти
Справа в тому, що якщо оцінити розумові здібності середньостатичного москаля, то одразу стає зрозумілим, що там в черепушці цілковита броня найвищого гатунку, тобто непробиваєма!

От англійці теж це зрозуміли, тому і вирішили нам такі снаряди підігнати!
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21.03.2023 21:45 Відповісти
Броня для кацапов будет, как комплимент.
По факту там - торричеллиева пустота !
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21.03.2023 21:50 Відповісти
Клоуни, заберіть картинку з заголовку, це зовсім не то
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21.03.2023 21:48 Відповісти
Больше болтайте о поставках.
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21.03.2023 21:49 Відповісти
Отреагирует = покажет жопой жест доброй воли
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21.03.2023 21:50 Відповісти
Сомнительно, те же иследования этого вопроса на землях Югославии показывают чутка другие результаты. Все таки для земли чистые урановые болванки это жопа и не нужно недооценивать. Осколки будут фонить сотню лет.
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21.03.2023 22:07 Відповісти
еще в 2015 году читал инфу, что против наших танков в ДАПе использовали снаряды с обедненным ураном, у Рф ведь такие снаряды тоже есть
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21.03.2023 22:45 Відповісти
А Вы в курсе, что гранит, к примеру, тоже "фонит"? А теперь выйдите на улицу и гляньте из чего сделаны бордюры тротуаров.
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21.03.2023 22:59 Відповісти
фон это допустимые значения. фонить будет, а последствий создавать - нет. Кстати, нет никаких "земель Нюхославии".
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21.03.2023 23:26 Відповісти
Последсвтий, к несчастью, будет. В Ираке после применения обеднённого урана увеличилось число выкидышей и детей с дефектами развития. Всё-таки уран - это токсичная штука, даже когда он не радиоактивен.
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22.03.2023 01:10 Відповісти
Русня будет довольна, это главное
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22.03.2023 04:06 Відповісти
Кацапьё сгниёт в течении пары лет, не переживай
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22.03.2023 04:03 Відповісти
Люди на Житомирщині, західній Київщині, Черкащині і аж до Миколаївщини живуть на граніті тисячоліттями Він містить різні ізотопи урану (включаючи і високорадіоактивний) Щось не видно (в порівнянні з іншими районами України) сплеску онкології
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22.03.2023 05:05 Відповісти
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21.03.2023 22:24 Відповісти
Те ж саме колись про радій писали
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22.03.2023 09:28 Відповісти
Ще й зубну пасту з радієм робили.
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22.03.2023 10:04 Відповісти
Хай путін смокче китайський *** і не *******, а викусить.
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21.03.2023 22:34 Відповісти
навіщо такі токсичні снаряди взагалі потрібні? Що ними збираются пробивати, бетонні стіни? Самі потім ціею хернею дихатимемо.
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21.03.2023 22:36 Відповісти
еще в 2015 году читал инфу, что против наших танков в ДАПе использовали снаряды с обедненным ураном, у Рф ведь такие снаряды тоже есть
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21.03.2023 22:43 Відповісти
так ЗСУ зібралися якийсь ДАП штурмувати? Не треба таких снарядів, е звичайні і хай ними воюють. Інакше потім випадково атомну бомбу на голову скинуть.
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21.03.2023 22:49 Відповісти
дурачком прыкидываешся ? в обороне ДАПа принимала участие и наша бронетехника, против которой использовали эти снаряды орки.
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21.03.2023 22:53 Відповісти
скоріш за все ти брешеш як сивий мерин.
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21.03.2023 22:58 Відповісти
а какой смысл про это врать ?
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21.03.2023 23:01 Відповісти
Дай ссылку де прочитати, що орки такі снаряди використали.
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21.03.2023 23:06 Відповісти
Тебе надо бояться случайной атомной бимбы, а не ссылки клянчить, ******** Гундяев одобрил урановые снаряды, так что не волнуйчя, москалыку
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22.03.2023 04:08 Відповісти
довести не можеш тоді і мовчи в дві дірочки.
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22.03.2023 12:02 Відповісти
Серьога, як скажеш, так і буде. Все, розходимось. Сергій заборонив НАТО постачати нашій армії бронебійні снаряди. Бо начитався московських методичок
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22.03.2023 00:03 Відповісти
Які токсичні? Токсичність ти тільки що сам вигадав.
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21.03.2023 23:22 Відповісти
Ну, на приклад, ось таки: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3985252/

Питання, як завжди, у тому, що дорожче: земля, де використалися таки снаряди, чи життя воїнів.
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22.03.2023 01:13 Відповісти
- Кажуть що в кефірі наявний алкоголь! Наскільки він небезпечний для здоров"я дітей?
- Дуже небезпечний! Дитина може отримать алкогольне отруєння!... Якщо вип"є більше відра кефіру ...
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22.03.2023 09:32 Відповісти
Армии, которая копала окопы в рыжем лесу, снаряды с обеднённым ураном не страшны.
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22.03.2023 01:05 Відповісти
пуйло отреагировал обещаниями отреагировать )))
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22.03.2023 10:33 Відповісти
 
 