Міноборони Великої Британії: РФ навмисно поширює дезінформацію про снаряди зі збідненим ураном
Міністерство оборони Британії заявило, що російський диктатор Володимир Путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про постачання Україні боєприпасів, що містять збіднений уран.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом. Росія знає це, але навмисно намагається дезінформувати", - заявили у міноборони Великобританії.
Зазначили також, що, за даними наукових досліджень, будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном "ймовірно, буде низьким".
Як повідомлялося, Велика Британія погодила постачання Україні боєпрпасів зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Завдяки урану ці снаряди мають дуже високу щильність, це дозволяє їм пробивати до 700мм броні, тобто вони можуть уразити будь який російський танк.
Путін пообіцяв, що якщо ці снаряди потраплять в Україну, РФ "відреагує". Про яку саме реакцію йдеться він не уточнив.
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Вона має калібр 30 мм.
Блін. Це якісь неправильні снаряди... треба шоб вплив був порядку "огого распід%р%сіло!!!"... хоча якшо згадати, шо кацапи - не люди... то норм..
Особливо для тих хто в танку
Отседова: https://www.theguardian.com/world/2000/may/18/armstrade.kosovo
"загалом танкові ********** зі збідненим ураном почали ще розробляти у СРСР у 70-х роках й першим таким пострілом був 3ВБМ13 "Вант" зі снарядом 3БМ32 створений у 1984 році, але у масову серію він не пішов, як й 3БМ-29 "Надфиль-2". Більше того російський постріл "Свинец" є результатом робіт проведених у СРСР перед його розпадом, що характерно для багатьох "російських" розробок. Також й для Т-14 "Армата" струсили пил з "уранового" "Вакуум-1".
Тобто у РФ декларується на озброєнні снаряди зі збідненим ураном, але їх виробництво у серійних об'ємах не було освоєне ще у СРСР. Й тому "вий на болотах" відносно них, в першу чергу, результат неможливості вийти на той самий рівень, який реалізований на Заході, де збіднений уран широко використовується для танкових *********** різних, а не лише танкових калібрів, а також у броні".
https://www.nrc.gov/waste/llw-disposal/llw-pa/uw-streams/bg-info-du.html#uses
Одно ведь другому не мешает - то, что в совке так и не освоили производство урановых сердечников совсем не значит, что обеднённый уран не воспламеняется или что он не токсичен. Здесь вопрос всегда в том, стоит ли игра свеч. Пехотная мина тоже может лежать в земле и быть опасной десятками лет - и всё же из зарывают, чтобы остановить наступление.
Тут мова велася саме про протитанкові підкаліберні снаряди Щодо "доцільності" - я тут для ДЛБЙБів усе виклав
Якщо роту солдат розмістить у закритому приміщенні та скинуть туди зверху мішок борошна, то (можливо) когось одного уб"ємо Якщо ж той мішок розпилить у тому приміщенні та підпалить - і будівлю вибухом розвалить і роту вб"є ("об"ємний вибух) Щоб з"явився "пірофорний ефект" урану потрібні дві складові: висока температура та механічне подрібнення Можливо, якась частина (зовнішній шар сердечника) і переходить від тертя при пробиванні броні у рідку фазу (як поверхня льоду від тертя - що й дає ковзаючий ефект лижам чи полозкам саней) та загоряється, але це - лише "побічний ефект" Основний та негайний - пробиття броні та ураження механізмів та екіпажу осколками
Munitions containing DU explode upon impact and release uranium oxide dust. https://www.un.org/disarmament/convarms/depleted-uranium/
Depleted uranium rounds penetrate conventional armour easily and ignite on impact, usually causing extensive damage to the target.
https://www.britannica.com/technology/depleted-uranium
Ammunition with DU has a further advantage enhancing its efficacy. Uranium particles are ignited at the time of the penetration of a sub-caliber projectile through the armor, thanks to high temperatures. In this way, about 20% of the projectile mass is burnt and the burning fragments hit the vehicle interior, thus multiplying the destructive effect of the hit.
https://www.mdpi.com/2071-1050/7/4/4063
Суть в пробивании брони, но это не отменяет факта, что при пробивании обеднённый уран воспламеняется. ДБЙБ здесь думает, что с ним спорят, когда спорить-то не о чем, потому что противоречия нет.
Вот что было:
> Це кумулятивний снаряд створює високотемпературний пучок плазми і викликає пожежу А снаряд з сердечником зі збідненого урану просто проломлює броню і вражає екіпаж її осколками
В статье написано, повторю цитату:
In this way, about 20% of the projectile mass is burnt and the burning fragments hit the vehicle interior, thus multiplying the destructive effect of the hit.
Multiplying значит, что поражающий эффект усиливается. Это, строго говоря, не означает, что воспламенение вот этой самой пыли внутри, единственный эффект. Более того, воспламенение пыли от сердечников было в некоторой степени неожиданностью для разработчиков.
https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1000/1081-bhdbk-1994/@@images/file
У ній чорним по булому написано, що уран у дрібнодисперсній формі (тобто у тому вигляді, в якому він потрапляє до корпусу танка після пробиття його броні снарядом з сердечником зі збідненого урану) є легкозаймистим (стор. 31 або стор. 38 у PDF-переглядачі). Розділ Properties, другий абзац.
Ось тут добре все пояснюється:
https://www.orau.org/health-physics-museum/collection/consumer/depleted-uranium/penetrators.html
На відміну від вольфраму, уран є пірофорним. Він також має нижчу температуру плавління, ніж вольфрам. Коли проникаюча частина урану вражає ціль, температура її поверхні різко зростає. Це спричиняє локальне розм'якшення в так званих "смугах адіабатичного зсуву" і відшаровування частини поверхні снаряда. Це зберігає наконечник гострим і запобігає ефекту грибовидності, який виникає у вольфраму.
Первинне ураження полягає в тому, щоб вивести техніку та особовий склад з боєздатного стану Якщо техніка та особовий склад ушкоджені першими чотирма факторами, то вже якось "паралельно" - як на них подіє п"ятий
Те ж саме - з танком Якщо всередині танка все посікло осколками, то екіпажу якось похрєн на той "пірофорний ефект" - танк небоєздатний все одно!
Це ж Ви написали. І стверджували, що збіднений уран просто проломлює броню. А ось тут якраз і криється маленька неточність. Не просто проломлює, а й самозагоряється при цьому. Ви цей момент заперечували.
https://en.wikipedia.org/wiki/Depleted_uranium
Див. Military Applications:
За своєю суттю, снаряди, споряджені ураном, є запалювальними, оскільки вони стають пірофорними після удару об ціль.
https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a42676794/radioactive-armor-m1-abrams-tanks/
Ви просто переводите розмову на іншу тему. А це некоректний прийом ведення дискусії. При цьому у Вас постійно присутнє бажання звинуватити співбесідника у невігластві. Хоча у цьому питанні його демонструєте саме Ви.
От англійці теж це зрозуміли, тому і вирішили нам такі снаряди підігнати!
По факту там - торричеллиева пустота !
Питання, як завжди, у тому, що дорожче: земля, де використалися таки снаряди, чи життя воїнів.
- Дуже небезпечний! Дитина може отримать алкогольне отруєння!... Якщо вип"є більше відра кефіру ...