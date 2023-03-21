У російській армії ведеться активна робота з підписання контрактів зі строковиками, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо посилення заходів російської влади для поповнення живої сили армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російська федерація не відмовляється від загарбницької війни, не зважаючи на численні жертви. Постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили. Так, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року".

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