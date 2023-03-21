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Новини Війна
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У Пермському краї РФ збирають гроші на пам’ятну дошку для вагнерівця, який убив власну матір

вагнерівець

У Пермському краї РФ збирають гроші на пам’ятну дошку для ліквідованого в Україні вагнерівця, який був засуджений за вбивство власної матері.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Найманцю ЧВК "Вагнер", який був вбитий на війні в Україні, Дмитру Донцулу хочуть встановити пам'ятну дошку на освітній установі. Для цього члени організації "Бойове Братство" та НКО "Мати захисника Вітчизни" оголосили збирання серед місцевих жителів, повідомляє телеграм-канал Astra.

Повний тезка Дмитра Миколайовича Донцула був засуджений за вбивство матері, звернув увагу на тг-канал "Говорит НеМосква". Перебуваючи у стані сп'яніння, він завдав їй щонайменше 86 ударів. Жінка померла на місці. Донцул свою провину не визнав: за його словами, мати його образила і тому він її побив. Суд дав йому тринадцять років позбавлення волі.

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Автор: 

росія (64911) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+26
Каждый рабсиянин должен брать пример с етого героя. Убей мать и получи орден еще и школу твоим именем назовут.
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21.03.2023 22:18
+20
Ета лапатная ісконная духовная скрєпа...
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21.03.2023 22:14
+19
най збирають гроші у примусовому порядку. ще і вулицю назвуть його імям
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21.03.2023 22:16
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Ета лапатная ісконная духовная скрєпа...
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21.03.2023 22:14 Відповісти
А може вона його до України не пускала...
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21.03.2023 22:43 Відповісти
Ага.... 86 ударов... это под какой наркотой то надо быть?..
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22.03.2023 04:23 Відповісти
най збирають гроші у примусовому порядку. ще і вулицю назвуть його імям
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21.03.2023 22:16 Відповісти
А якби ще й папаню парєшіл, пам'ятник би забабахали!
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21.03.2023 22:17 Відповісти
Судячи з відсутності будь-яких згадок про "папаню", маємо історію про непорочно зачатого ********.
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21.03.2023 22:31 Відповісти
З гівна..по срєпному
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21.03.2023 22:50 Відповісти
Каждый рабсиянин должен брать пример с етого героя. Убей мать и получи орден еще и школу твоим именем назовут.
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21.03.2023 22:18 Відповісти
прямо-таки руZZкій Херой....
немає різниці, як здохне кацап(ка)! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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21.03.2023 23:01 Відповісти
Був би дуже радий що би це відбулось. Що б була якась матеріальна пам'ятка маразму який запанував на кацапії. Хай цей сказ закарбує історія.
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21.03.2023 22:19 Відповісти
Рыжий рыжий конопатый, убил дедушку лопатой.
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21.03.2023 22:22 Відповісти
Я в детстве офигевал с этого стишка. Русский народный фольклор, бл@. Судя по всему, у них там это нормальное положение вещей
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21.03.2023 22:55 Відповісти
На памятник-истукан надо би парочку друзей и саседей парешить.Тагда канешна герой, а так только доска почета.
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21.03.2023 22:27 Відповісти
На палочке еще понесут скоро..
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21.03.2023 22:33 Відповісти
ну так "дівятоє мая" незабаром.пора б "дідов" і освіжити)))
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21.03.2023 22:57 Відповісти
а "парта героя" в школе будет?
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21.03.2023 22:37 Відповісти
Члени організації "Бойове Братство" та НКО "Мати захисника Вітчизни" хочуть встановити пам'ятну дошку для вагнерівця, який убив власну матір. - таке може бути лише у рашистській федерастії.
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21.03.2023 22:39 Відповісти
Ставлю лайк. Чем больше парашники убьют своих матерей и детей, тем меньше нам работы.
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21.03.2023 22:40 Відповісти
Напишуть, що тренуватись вбивати почав з рідної матусі?
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21.03.2023 22:43 Відповісти
яка країна, такі і герої...
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21.03.2023 23:05 Відповісти
the worst part is that armenia is under russian occupation and armenians are slaves of putin
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21.03.2023 23:20 Відповісти
Учітесь як треба жити.👌
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21.03.2023 23:27 Відповісти
Типичный руzzкий герой - забил родную свиномамку до смерти. Берите пример с героя, руzzкие!
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21.03.2023 23:39 Відповісти
так дрібно... якась джошка.., краще пам,ятник, на центральній пл. замість лєніна.
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22.03.2023 00:07 Відповісти
Как то ПЦ МП мало участвует в сакрализации истинных русских скреп : мощи убийц, кувалда, бутылка. Не в ногу идут товарищи, а ведь через одного, имеют воинские звания.
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22.03.2023 03:15 Відповісти
Яка країна, таки і герої !
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22.03.2023 07:47 Відповісти
Детство вспомнилось---,,рыжий-рыжий, конопатый, убил бабушку лопатой,,---(штыковой).
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22.03.2023 09:22 Відповісти
Нехай ще у шкільних підручниках увіковічать того ********, ох і срана московія....
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22.03.2023 09:51 Відповісти
 
 