У Пермському краї РФ збирають гроші на пам’ятну дошку для вагнерівця, який убив власну матір
У Пермському краї РФ збирають гроші на пам’ятну дошку для ліквідованого в Україні вагнерівця, який був засуджений за вбивство власної матері.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Найманцю ЧВК "Вагнер", який був вбитий на війні в Україні, Дмитру Донцулу хочуть встановити пам'ятну дошку на освітній установі. Для цього члени організації "Бойове Братство" та НКО "Мати захисника Вітчизни" оголосили збирання серед місцевих жителів, повідомляє телеграм-канал Astra.
Повний тезка Дмитра Миколайовича Донцула був засуджений за вбивство матері, звернув увагу на тг-канал "Говорит НеМосква". Перебуваючи у стані сп'яніння, він завдав їй щонайменше 86 ударів. Жінка померла на місці. Донцул свою провину не визнав: за його словами, мати його образила і тому він її побив. Суд дав йому тринадцять років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
немає різниці, як здохне кацап(ка)! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...
хороший кацап - дохлий кацап!