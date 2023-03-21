У Пермському краї РФ збирають гроші на пам’ятну дошку для вагнерівця, який убив власну матір

У Пермському краї РФ збирають гроші на пам’ятну дошку для ліквідованого в Україні вагнерівця, який був засуджений за вбивство власної матері.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Найманцю ЧВК "Вагнер", який був вбитий на війні в Україні, Дмитру Донцулу хочуть встановити пам'ятну дошку на освітній установі. Для цього члени організації "Бойове Братство" та НКО "Мати захисника Вітчизни" оголосили збирання серед місцевих жителів, повідомляє телеграм-канал Astra.

Повний тезка Дмитра Миколайовича Донцула був засуджений за вбивство матері, звернув увагу на тг-канал "Говорит НеМосква". Перебуваючи у стані сп'яніння, він завдав їй щонайменше 86 ударів. Жінка померла на місці. Донцул свою провину не визнав: за його словами, мати його образила і тому він її побив. Суд дав йому тринадцять років позбавлення волі.

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