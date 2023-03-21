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Російського окупанта, який повернувся до Ленінградської області, побили охоронці нічного клубу та поліція, згодом він помер, - ЗМІ

рф,армія,найманці

Учасник російської агресії, окупант Олексій Лимар помер після того, як його побили охоронці клубу та поліціянти у Гатчині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання 47news.

Зазначається, що Олексій добровільно поповнив лави окупаційної армії у вересні 2022 року. Там він отримав запалення легенів та опинився у лікарні. У січні окупант повернувся додому. 22 лютого чоловік йшов із дружиною та знайомими повз клуб "Сторі" на Червоній вулиці в Гатчині. Він захотів увійти до закладу, але його не пустили — почалася сварка, а потім Лимаря почали бити.

За словами дружини Олексія Марини, його били п'ятьеро людей в однаковому одязі, які, ймовірно, охороняли клуб. Дружина покликала на допомогу наряд Росгвардії, потім на місце події прибула поліція. Один із правоохоронців, за словами жінки, зайшов до закладу, а коли вийшов, то розвів руками і сказав, що камер спостереження у клубі немає.

Також дивіться: Російський солдат застрелився після марної спроби заховатись від дрона за тілами своїх товаришів. ВIДЕО

Марина зазначила, що коли Олексій почав обурюватися і лаятися матюками через те, що людей, які його били, не затримують, його поклали обличчям на підлогу, а потім ударили електрошокером - за те, що не виконує вимоги.

Лимаря відвезли до відділення, виписали штраф у розмірі 500 рублів та відпустили. Наступного ранку чоловік відчув себе погано, пара вирушила до лікарні. У ході обстеження з'ясувалося, що він має множинні переломи лицьового скелета, щелепи, ретроградну амнезію та розрив стравоходу. Потім у чоловіка стався інсульт, відмовили нирки та селезінка. Через два тижні після госпіталізації Олексій впав у кому, а 20 березня помер.

У складі окупаційних військ Олексій Лимар служив у піхоті.  До того, як стати окупантом, він був підприємцем - займався перевезеннями. 

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Автор: 

армія рф (17185) ліквідація (3854)


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Топ коментарі
+64
карма наздогнала
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21.03.2023 22:19
+63
Гойда !!!
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21.03.2023 22:19
+38
так держать
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21.03.2023 22:21
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21.03.2023 22:19 Відповісти
А міг би щасливо померти від алкоголізму, або швидко від кулі НАТО в Україні 😢😂
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22.03.2023 00:52 Відповісти
Гойда !!!
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21.03.2023 22:19 Відповісти
так держать
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21.03.2023 22:21 Відповісти
May the electrical Force be with you!
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21.03.2023 22:23 Відповісти
Хто окрім Цензора хоч раз у житті
назвав цього кацапа Олексієм?
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21.03.2023 22:24 Відповісти
Алєксєй накрився "пістою". Прикольно. Мені подобається.
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21.03.2023 22:26 Відповісти
тепер і самиця неотримає так жаданої компенсації за вбитого кацапа
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21.03.2023 22:26 Відповісти
Тут ще одна - гойда .
На пропагандон шоу соловйова , один з його гостей , від потужного і безкінечного потоку брехні в студії , втратив свідомість .! А може й здох ..
https://t.me/Ukraine_365News/48816
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21.03.2023 22:27 Відповісти
Дуже хочеться , щоби здох кацапський мерзотник 😠
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21.03.2023 23:36 Відповісти
якийсь манкурт-- прізвище українське .. А міг би здохнути і бути закопаним в українському чорноземі--хоч би якусь користь приніс історичній батьківщині
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21.03.2023 22:27 Відповісти
та-й йух з ним, смердючим кацапом
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21.03.2023 22:28 Відповісти
Так шо ти там накалякав був про мене?
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21.03.2023 22:41 Відповісти
Чудово
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21.03.2023 22:29 Відповісти
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21.03.2023 22:30 Відповісти
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21.03.2023 22:31 Відповісти
гарна така історія повчальна , а кінцівка взагалі чудова ! тільки не розкрита тема п'ятьох в однаковому одязі може це ті нацисти яких шукають по всій Україні ?
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21.03.2023 22:32 Відповісти
П'ятєра с ларца, адінакавих с ліца )))
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22.03.2023 02:27 Відповісти
война убивает по-разному. не обязательно сразу. у кого крыша едет, кто спивается, кто в бандиты идет, кто в жертвы. все как в настоящей жизни. у нас на эту тему беспредела не меньше.
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21.03.2023 22:32 Відповісти
Добре, що здох не відразу. Таки помучався наостанок, підор...
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21.03.2023 22:32 Відповісти
Русского мальчика в трусиках натовские наемники распяли на доске объявлений прямо возле входа в ночной клуб скрепного высокодуховного российского города Гатчина! Доколе сие терпеть?
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21.03.2023 22:34 Відповісти
Хорошо подыхала свинья! Помучалась!
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21.03.2023 22:35 Відповісти
а прихватил бы пару гранат с войны - всё могло бы пойти по другому.
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21.03.2023 22:35 Відповісти
Пять сортов парашного говна убили шестого. Это наблюдала самка седьмого сорта.
Но почему мне так "грустно" от этого?
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21.03.2023 22:38 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап(ка)! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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21.03.2023 22:58 Відповісти
І він у такому стані ще й спати ліг??? Точно всім мокшам премію Дарвіна..
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21.03.2023 22:47 Відповісти
охоронцям нічного клубу
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21.03.2023 22:48 Відповісти
Ну передусім він не Олексій, а навєрноє Альоша. Альоша Рімарь упокоілса. Ну і буй з ним!
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21.03.2023 22:51 Відповісти
"вітірана" не уважили)))
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21.03.2023 22:58 Відповісти
уважілі по достоінству
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21.03.2023 23:06 Відповісти
Тут прекрасно усе!
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21.03.2023 23:12 Відповісти
Самоеды
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21.03.2023 23:13 Відповісти
Такие новости читаются на одном дыхании.
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21.03.2023 23:14 Відповісти
насколько же оно было бухое, что сразу не обратилось за медицинской помощью? короче говоря, крепкого здоровья подохшему! Гойда!
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21.03.2023 23:17 Відповісти
Шел , пришел , упал ,очнулся гроб , красота, охране пиво , браво.
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21.03.2023 23:20 Відповісти
Дрібниця, але приємно.
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21.03.2023 23:23 Відповісти
Karma is a bitch....
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21.03.2023 23:25 Відповісти
Ура.🤣🤣🤣🤣🤣👍😂
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21.03.2023 23:31 Відповісти
В Гатчині суцільні бєндєравци)
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21.03.2023 23:34 Відповісти
пуйлоЗМІ дали маху - треба було казати що героя-асвабадітєля забили до смерті укродиверсанти, які на бойових гусаках долетіли до гатчини, напали на охорону клубу, забрали в них одяг, передяглися у нього і почали полювання на героїв, які своїм геройським виглядом одразу себе видавали
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21.03.2023 23:44 Відповісти
В мире животных
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22.03.2023 00:46 Відповісти
Гаразд в п'ятьох лупцювала охорона, то наслідки скажемо - множинні переломи лицьового скелета та щелепи.
Далі відлупцювали менти, спочатку шокером - ретроградна амнезія, а після додали у відділку - відмовили нирки та селезінка.
Наступні наслідки я так розумію скрепний отримав коли потрапив до лікарів, результат - стався інсульт, через два тижні впав у кому, а потім помер.
Мене непокоїть розрив стравоходу, це що? Нові забави в ментів? Помилка лікарів? Чи він ще шпагоглотатель?
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22.03.2023 01:27 Відповісти
вибачаюсь за мат, але "ніхера його метелили".
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22.03.2023 01:48 Відповісти
Скоро у Соловьева. П'ятеро в одинауовой одежде это точно украинское дрг. А этот придурок " херой" смело бросившийся на врага.
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22.03.2023 06:04 Відповісти
Лежить під "Сторі" Альоша,Альша,Альоша....Лежить ....кацапії рузький зольдат
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22.03.2023 06:14 Відповісти
охранники были партизаны!!! Избили тварь ***********
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22.03.2023 07:41 Відповісти
типичный конец на рачке
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22.03.2023 07:57 Відповісти
Самоліквідація
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22.03.2023 08:06 Відповісти
А як би здох в Україні, дружина отримала б ладукаліну, а так електрошокер та переломи з гематомами, срана московія........
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22.03.2023 09:48 Відповісти
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22.03.2023 12:41 Відповісти
 
 