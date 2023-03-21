Російського окупанта, який повернувся до Ленінградської області, побили охоронці нічного клубу та поліція, згодом він помер, - ЗМІ

Учасник російської агресії, окупант Олексій Лимар помер після того, як його побили охоронці клубу та поліціянти у Гатчині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання 47news.

Зазначається, що Олексій добровільно поповнив лави окупаційної армії у вересні 2022 року. Там він отримав запалення легенів та опинився у лікарні. У січні окупант повернувся додому. 22 лютого чоловік йшов із дружиною та знайомими повз клуб "Сторі" на Червоній вулиці в Гатчині. Він захотів увійти до закладу, але його не пустили — почалася сварка, а потім Лимаря почали бити.

За словами дружини Олексія Марини, його били п'ятьеро людей в однаковому одязі, які, ймовірно, охороняли клуб. Дружина покликала на допомогу наряд Росгвардії, потім на місце події прибула поліція. Один із правоохоронців, за словами жінки, зайшов до закладу, а коли вийшов, то розвів руками і сказав, що камер спостереження у клубі немає.

Також дивіться: Російський солдат застрелився після марної спроби заховатись від дрона за тілами своїх товаришів. ВIДЕО

Марина зазначила, що коли Олексій почав обурюватися і лаятися матюками через те, що людей, які його били, не затримують, його поклали обличчям на підлогу, а потім ударили електрошокером - за те, що не виконує вимоги.

Лимаря відвезли до відділення, виписали штраф у розмірі 500 рублів та відпустили. Наступного ранку чоловік відчув себе погано, пара вирушила до лікарні. У ході обстеження з'ясувалося, що він має множинні переломи лицьового скелета, щелепи, ретроградну амнезію та розрив стравоходу. Потім у чоловіка стався інсульт, відмовили нирки та селезінка. Через два тижні після госпіталізації Олексій впав у кому, а 20 березня помер.

У складі окупаційних військ Олексій Лимар служив у піхоті. До того, як стати окупантом, він був підприємцем - займався перевезеннями.

Також читайте: У Росії посилили агітацію за контрактну службу в армії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж