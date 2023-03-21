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По Одесі вдарили ракетами Х-59 - 2 збило ППО, одна влучила в будівлю УПЦ МП, четверо людей постраждали, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Не менше трьох ракет випустили по Одесі сьогодні ввечері російські окупанти. Частину з них збили сили протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Думська. 

Видання зазначає, що про це повідомляють очевидці. Вибухи було чути в усіх районах міста.

Попередньо відомо, що пуски здійснювалися з двох російських Су-35, які вилетіли з аеродрому Бельбек в окупованому Криму.

Пізніше видання підкреслило, що голова військової адміністрації Одеського району Юрій Крук повідомив про пошкодження цивільного об'экту. За його словами, є постраждалі. На місці влучання спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увечері 21 березня в Одесі пролунали вибухи, - ЗМІ

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 21 березня приблизно о 19:40 над Одеською областю збито дві керовані ракети класу "повітря-земля" Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.

1 ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

У наслідок ракетного удару постраждали 4 людини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двох ворожих агентів, які розвідували позиції української ППО, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

По Одесі вдарили ракетами Х-59 - 2 збило ППО, одна влучила в будівлю УПЦ МП, четверо людей постраждали, - ОК Південь 01
По Одесі вдарили ракетами Х-59 - 2 збило ППО, одна влучила в будівлю УПЦ МП, четверо людей постраждали, - ОК Південь 02
По Одесі вдарили ракетами Х-59 - 2 збило ППО, одна влучила в будівлю УПЦ МП, четверо людей постраждали, - ОК Південь 03
По Одесі вдарили ракетами Х-59 - 2 збило ППО, одна влучила в будівлю УПЦ МП, четверо людей постраждали, - ОК Південь 04

Автор: 

обстріл (28196) Одеса (5433) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+95
До своїх полетіла
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21.03.2023 23:03
+70
Украіна виганяєт с Лаври , расія ваще - бамбіт ракєтамі .. Госпаді , куда нам тєрпєрь тікать ??
 .
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21.03.2023 23:12
+62
ну спецом же пропустили!
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21.03.2023 23:03
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Ізгнаніє бєсов..? 🤨
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22.03.2023 09:00 Відповісти
наші вояки знали, яку ракету не треба збивати.
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22.03.2023 09:21 Відповісти
!!!Колаборанти живуть поруч.

В Одесе проживає багато раісіськамовних ватників-сепарів. Любителі «Русского мира» досі не можуть звикнути до українських грошових знаків та називають гривню - «рублями». Онуки та правнуки сталінських переселенців із голодуючого Поволжя та Нечорнозем'я в спілкуванні між собою «окають» і «чокають».

-Чёй-то сегодня биндеровцы активизировались? - кажуть «понаїхавшиє» на «Привозі». Блідолицих чухонок і зараз можна зустріти в кабінетах українських військкоматів та в коридорах силових структур.

Вони «не напружуючись» можуть за бакшиш виготовити паспорт громадянина України та видати за п'ять днів ідентифікаційний код будь-якому кілеру, «злодіям у законі», терористам Баширову та Чепізі, які прибули в Україну за завданням ФСБ для розстрілу чергового особистого «ворога» діда Бабаєва, або злити» московському куратору прізвища та адреси бійців одеського батальйону спеціального призначення «ШТОРМ».
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22.03.2023 11:32 Відповісти
У прицілі - православні Храми.

Коли Володимир Путін атакував в 2014 році сорокатисячним угрупуванням український Крим, жителі Грузії, які вже знали, що таке «Русский мир», попереджали українців: «Вони (росіяни - прим. авт.) прийшли в Україну, щоб вас вбивати». Ми не вірили грузинам.

- Як убивати? Партія КПРС нам завжди казала, що «Ми брати? Адін нарот!».

Виступаючи на українському телебаченні, екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі поділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну у 2008 році:

«Вторгнувшись до Грузії на танках, православні москвитяни насамперед почали обстрілювати з гармат старовинні грузинські храми». Кінець цитати.

Незабаром українці переконалися, що батоно Міхо не обманював одеситів. Руйнувати православні Храми - давня традиція православной погані. Це свідчить про те, що патріарх Кирило Люциферович Гундяєв погано веде душепастирську роботу серед козлів та овець свого стада.

Російські військові моряки, наблизившись на субмарині у підводному положенні до одеського узбережжя, обстріляли крилатой ракетой православний чоловічий монастир Іверський МОСКОВСЬКОГО патріархату. Є сильні руйнації та постраждалі. Ченці замість того, щоб молитися про благоденство міста, ліквідували наслідки обстрілу: виймали залишки вибитого скла, збирали уламки від корпусу ракети і підмітали територію.

Після від'їзду Сі Цзинпіня до Піднебесної

православний терорист номер один ухвалив рішення покінчити з чернецтвом і завдав ракетного удару по спальному корпусу православного монастиря московського патріархату, розташованого в Одеському районі. Від вибуху ракети постраждали четверо людей, одного з них доставлено до шпиталю, а трьом надали медичну допомогу на місці.

Цікаво, чи патріарх тютюново-горілчаної Корпорації - Гундяєв, «освячував» ракету, яка зруйнувала його нерухомість? Схоже, що для православних росіян нема нічого святого.

У світлі вищесказаного згадуються витримки з Послання Патріарха Тихона:

«Схаменіться, божевільні, припиніть ваші криваві розправи. Адже те, що творите ви, не тільки жорстока справа, це справді сатанинська справа, за яку підлягаєте ви вогню геєнському в житті майбутньому - потойбічному і страшному прокляттю потомства в житті справжньому - земному.

Заклинаємо і всіх вас, вірних чад Православної Церкви Христової, не вступати з такими нелюдами роду людського в спілкування».

Апостол Павло сказав: «Якщо хтось розорить храм Божий, того покарає Бог». Біблія 1 Послання до Коринтян 3 розділ 17 текст.





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22.03.2023 11:31 Відповісти
По Одессе ударили ракетами Х-59 - 2 сбила ПВО, одна попала в здание УПЦ МП. Это просто дружественный скрепный огонь.
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22.03.2023 12:42 Відповісти
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