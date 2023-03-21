По Одесі вдарили ракетами Х-59 - 2 збило ППО, одна влучила в будівлю УПЦ МП, четверо людей постраждали, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
Не менше трьох ракет випустили по Одесі сьогодні ввечері російські окупанти. Частину з них збили сили протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Думська.
Видання зазначає, що про це повідомляють очевидці. Вибухи було чути в усіх районах міста.
Попередньо відомо, що пуски здійснювалися з двох російських Су-35, які вилетіли з аеродрому Бельбек в окупованому Криму.
Пізніше видання підкреслило, що голова військової адміністрації Одеського району Юрій Крук повідомив про пошкодження цивільного об'экту. За його словами, є постраждалі. На місці влучання спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Оперативне командування "Південь" повідомило, що 21 березня приблизно о 19:40 над Одеською областю збито дві керовані ракети класу "повітря-земля" Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.
1 ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.
У наслідок ракетного удару постраждали 4 людини.
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В Одесе проживає багато раісіськамовних ватників-сепарів. Любителі «Русского мира» досі не можуть звикнути до українських грошових знаків та називають гривню - «рублями». Онуки та правнуки сталінських переселенців із голодуючого Поволжя та Нечорнозем'я в спілкуванні між собою «окають» і «чокають».
-Чёй-то сегодня биндеровцы активизировались? - кажуть «понаїхавшиє» на «Привозі». Блідолицих чухонок і зараз можна зустріти в кабінетах українських військкоматів та в коридорах силових структур.
Вони «не напружуючись» можуть за бакшиш виготовити паспорт громадянина України та видати за п'ять днів ідентифікаційний код будь-якому кілеру, «злодіям у законі», терористам Баширову та Чепізі, які прибули в Україну за завданням ФСБ для розстрілу чергового особистого «ворога» діда Бабаєва, або злити» московському куратору прізвища та адреси бійців одеського батальйону спеціального призначення «ШТОРМ».
Коли Володимир Путін атакував в 2014 році сорокатисячним угрупуванням український Крим, жителі Грузії, які вже знали, що таке «Русский мир», попереджали українців: «Вони (росіяни - прим. авт.) прийшли в Україну, щоб вас вбивати». Ми не вірили грузинам.
- Як убивати? Партія КПРС нам завжди казала, що «Ми брати? Адін нарот!».
Виступаючи на українському телебаченні, екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі поділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну у 2008 році:
«Вторгнувшись до Грузії на танках, православні москвитяни насамперед почали обстрілювати з гармат старовинні грузинські храми». Кінець цитати.
Незабаром українці переконалися, що батоно Міхо не обманював одеситів. Руйнувати православні Храми - давня традиція православной погані. Це свідчить про те, що патріарх Кирило Люциферович Гундяєв погано веде душепастирську роботу серед козлів та овець свого стада.
Російські військові моряки, наблизившись на субмарині у підводному положенні до одеського узбережжя, обстріляли крилатой ракетой православний чоловічий монастир Іверський МОСКОВСЬКОГО патріархату. Є сильні руйнації та постраждалі. Ченці замість того, щоб молитися про благоденство міста, ліквідували наслідки обстрілу: виймали залишки вибитого скла, збирали уламки від корпусу ракети і підмітали територію.
Після від'їзду Сі Цзинпіня до Піднебесної
православний терорист номер один ухвалив рішення покінчити з чернецтвом і завдав ракетного удару по спальному корпусу православного монастиря московського патріархату, розташованого в Одеському районі. Від вибуху ракети постраждали четверо людей, одного з них доставлено до шпиталю, а трьом надали медичну допомогу на місці.
Цікаво, чи патріарх тютюново-горілчаної Корпорації - Гундяєв, «освячував» ракету, яка зруйнувала його нерухомість? Схоже, що для православних росіян нема нічого святого.
У світлі вищесказаного згадуються витримки з Послання Патріарха Тихона:
«Схаменіться, божевільні, припиніть ваші криваві розправи. Адже те, що творите ви, не тільки жорстока справа, це справді сатанинська справа, за яку підлягаєте ви вогню геєнському в житті майбутньому - потойбічному і страшному прокляттю потомства в житті справжньому - земному.
Заклинаємо і всіх вас, вірних чад Православної Церкви Христової, не вступати з такими нелюдами роду людського в спілкування».
Апостол Павло сказав: «Якщо хтось розорить храм Божий, того покарає Бог». Біблія 1 Послання до Коринтян 3 розділ 17 текст.