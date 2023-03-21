По Одесі вдарили ракетами Х-59 - 2 збило ППО, одна влучила в будівлю УПЦ МП, четверо людей постраждали, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Не менше трьох ракет випустили по Одесі сьогодні ввечері російські окупанти. Частину з них збили сили протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Думська.

Видання зазначає, що про це повідомляють очевидці. Вибухи було чути в усіх районах міста.

Попередньо відомо, що пуски здійснювалися з двох російських Су-35, які вилетіли з аеродрому Бельбек в окупованому Криму.

Пізніше видання підкреслило, що голова військової адміністрації Одеського району Юрій Крук повідомив про пошкодження цивільного об'экту. За його словами, є постраждалі. На місці влучання спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

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Оперативне командування "Південь" повідомило, що 21 березня приблизно о 19:40 над Одеською областю збито дві керовані ракети класу "повітря-земля" Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.

1 ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

У наслідок ракетного удару постраждали 4 людини.

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