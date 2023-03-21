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Україна досягла домовленості з МВФ про нову 4-річну програму фінансування на $15,6 млрд.

мвф

Україна досягла домовленості з МВФ на рівні менеджменту про 4-річну програму на $15,6 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нова програма фінансування розрахована на 48 місяців і має два етапи: перший, націлений на утримання стабільності та розрахований на 12-18 місяців і другий – з великими структурними реформами, націлений на зростання та євроінтеграцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ змінив правила. Це дозволить схвалити нову кредитну програму для України

Автор: 

кредит (3814) МВФ (3068)


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Помніцца, хтось посилав ВМФ вжопу.
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21.03.2023 23:45 Відповісти
Воно ж розповідало що нам не ЄС ні НАТО не потрібні Кулеба розповідав як втомилися від західних партнерів і самі знають як жити Закінчилося це "шашлыками"
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22.03.2023 07:37 Відповісти
эти мрази сейчас наберут денег раздеребанят всё ,что они успешно и делают...а отдавать детям нашим...
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22.03.2023 08:47 Відповісти
 
 