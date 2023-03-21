Україна досягла домовленості з МВФ про нову 4-річну програму фінансування на $15,6 млрд.
Україна досягла домовленості з МВФ на рівні менеджменту про 4-річну програму на $15,6 млрд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нова програма фінансування розрахована на 48 місяців і має два етапи: перший, націлений на утримання стабільності та розрахований на 12-18 місяців і другий – з великими структурними реформами, націлений на зростання та євроінтеграцію.
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Tetiana Koliesnikova
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