Нічого зі сказаного Сі та Путіним не вказує, що війна в Україні скоро закінчиться, - Білий дім
Висловлювання Путіна і Сі Цзіньпіна під час переговорів у Москві не вказують на те, що війна в Україні скоро закінчиться.
Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Сьогодні Путін під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем привітав мирний план Пекіна, який закликає до негайного припинення вогню з обох боків.
"Припинення вогню прямо зараз, заморожування ліній там, де вони є, в основному дає [Путіну] час і простір, які йому потрібні, щоб спробувати переоснастити, переобладнати армію, щоб компенсувати ці витрати ресурсів", – сказав Кірбі.
На його думку, Сі Цзіньпін мав закликати Росію припинити вторгнення в Україну. Дотримання статуту ООН означає, що Росія має піти з України, наголосив Кірбі.
"Ми не бачили нічого зі сказаного Сі та Путіним, що змусило б нас повірити в те, що війна в Україні скоро закінчиться", – зазначив представник Білого дому.
Кірбі не назвав відносини Росії та Китаю союзом, але сказав, що очевидно, що обидві країни "хотіли б, щоб світ грав за їхніми правилами". "Я не думаю, що ви можете обґрунтовано вважати Китай неупередженим", – додав він.
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