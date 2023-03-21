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Новини Війна
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Нічого зі сказаного Сі та Путіним не вказує, що війна в Україні скоро закінчиться, - Білий дім

путін,сі,цзіньпін

Висловлювання Путіна і Сі Цзіньпіна під час переговорів у Москві не вказують на те, що війна в Україні скоро закінчиться.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Сьогодні Путін під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем привітав мирний план Пекіна, який закликає до негайного припинення вогню з обох боків.

"Припинення вогню прямо зараз, заморожування ліній там, де вони є, в основному дає [Путіну] час і простір, які йому потрібні, щоб спробувати переоснастити, переобладнати армію, щоб компенсувати ці витрати ресурсів", – сказав Кірбі.

На його думку, Сі Цзіньпін мав закликати Росію припинити вторгнення в Україну. Дотримання статуту ООН означає, що Росія має піти з України, наголосив Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін та Сі Цзіньпін обговорили "мирний план" Китаю

"Ми не бачили нічого зі сказаного Сі та Путіним, що змусило б нас повірити в те, що війна в Україні скоро закінчиться", – зазначив представник Білого дому.

Кірбі не назвав відносини Росії та Китаю союзом, але сказав, що очевидно, що обидві країни "хотіли б, щоб світ грав за їхніми правилами". "Я не думаю, що ви можете обґрунтовано вважати Китай неупередженим", – додав він.

Автор: 

Китай (4501) путін (23750) США (22473) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+15
Эти две диктаторские помойки нашли друг друга.
И коронавирус тоже их корявых ручонок дело.
Союз этой жабы и гадюки четко нацелен на передел мирового порядка и в ход идут самые разнообразные средства
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21.03.2023 23:58
+12
не дивно..та й *** з ними, прислухаємось більше до дій Залужного
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22.03.2023 00:01
+8
Сейчас какая то мода на позитивную неадекватную чепуху.
Телемарафонный синдром
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22.03.2023 00:03
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Арестович знає краще всіх коли закінчиться війна.
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21.03.2023 23:52 Відповісти
Да уж. Зае@али уже эти "эксперды" всех мастей.

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21.03.2023 23:59 Відповісти
Сейчас какая то мода на позитивную неадекватную чепуху.
Телемарафонный синдром
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22.03.2023 00:03 Відповісти
Заказ свыше. Вспомните Арестовича или Буданова. По его прогнозам война уже окончилась

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22.03.2023 00:15 Відповісти
Тільки не порівнюйте діда Піонковского, якому за 80 та Буданова, який "в темі", але мав би мовчати за посадою
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22.03.2023 00:35 Відповісти
Они все, каждый для своей группы легковерных. Для кого-то Арестович, для кого-то Жданов, а кому-то Пионковский.
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22.03.2023 11:47 Відповісти
Мне что ***** что дзинь пинь один хрен -- все на нашей земле должны быть уничтоженны
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22.03.2023 07:46 Відповісти
Эти две диктаторские помойки нашли друг друга.
И коронавирус тоже их корявых ручонок дело.
Союз этой жабы и гадюки четко нацелен на передел мирового порядка и в ход идут самые разнообразные средства
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21.03.2023 23:58 Відповісти
не дивно..та й *** з ними, прислухаємось більше до дій Залужного
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22.03.2023 00:01 Відповісти
Це єдиний шлях до миру - лише через військову Перемогу

нажаль, лише так.
важкий, довгий та кривавий шлях
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22.03.2023 00:37 Відповісти
А на що США надіялося?Що одне диктаторське гівно піде проти іншого?Швидке закінчення війни залежить тільки від швидких поставок американської зброї,а не від балабольства двох виродків в кремлі
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22.03.2023 00:25 Відповісти
США знають чайну краще, ніж вона сама себе, і ні на що не сподівались

Тільки би на ЗЄлічайший із сінологом аблізяною абрахамією чогось не втнули
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22.03.2023 00:40 Відповісти
******** Білий Дім дуже дивний (м'яко кажучи) - "нічого зі сказаного не вказує..." що ви несете, це ви можете не говорити, але зробити так, що війна цього року закінчиться! і ця справа називається - ЛендЛіз. Те, що потрібно і стільки скільки потрібно! Решта тільки допомагає путіну.
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22.03.2023 00:50 Відповісти
Слухи о китайском Чудо Синдроме преувеличены, долг Китая 40 триллионов долларов🇱🇷,а не Юаней или ржуБлей...,а це,як кажуть у Одесі 😁,зовсім інший Курс подлоДки КУРСк😝
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22.03.2023 00:56 Відповісти
Китайське чудо тупо переїде в Індію, Вьєтнам, Малайзію і т.д. , туди де є дешеві руки 😂
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22.03.2023 02:18 Відповісти
В Україні руки дуже дорогі...
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22.03.2023 07:51 Відповісти
....баловані 😕
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22.03.2023 09:04 Відповісти
А вони на що сподівалися? Ці двоє азіатів тупо домовилися про співпрацю. Підписали якісь секретні угоди, а всьому світу показали лише якийсь незрозумілий "мирний план".
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22.03.2023 05:24 Відповісти
Ні китай,ні параша не зацікавлені в сильній Україні та перемозі демократичного світу над диктатурами..але китаю також не потрібна сильна раша...Тільки відказ від китайського мотлоху,інакше цей монстр ніколи нас не зрозуміє.
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22.03.2023 07:35 Відповісти
...Ввести войска США в Ukrainu,и дать достойный отпор рюзке бандам ..
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22.03.2023 07:38 Відповісти
Ну так знищіть цих двох тварюк. Китай економічно, ***** фізично.
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22.03.2023 07:52 Відповісти
 
 