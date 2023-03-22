Багато положень мирного плану Китаю можуть бути взяті за основу для врегулювання в Україні, - Путін

Президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном заявив, що за основу мирного врегулювання з Україною можуть бути взяті багато з положень мирного плану, запропонованого Китаєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безумовно, ми під час переговорів не обійшли увагою і ситуацію навколо України. Вважаємо, що багато положень запропонованого Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та в Києві. Однак поки що такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо", - сказав Путін.

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