Багато положень мирного плану Китаю можуть бути взяті за основу для врегулювання в Україні, - Путін
Президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном заявив, що за основу мирного врегулювання з Україною можуть бути взяті багато з положень мирного плану, запропонованого Китаєм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Безумовно, ми під час переговорів не обійшли увагою і ситуацію навколо України. Вважаємо, що багато положень запропонованого Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та в Києві. Однак поки що такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо", - сказав Путін.
Топ коментарі
+50 Ivan Ivanov #437477
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+37 18c49ed2
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+32 Sav UA #551121
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там все суддям і розкажеш.
Далі Ви знаєте самі.
рашиський нафтогаз задарма за мішочок чипів та ватники для армії буйла.
Отже, буде допомагати рашці по чуть, виснажуючи всіх.
Не варто нам взагалі вестись на якісь переговори з Китаєм
Ми в каоліції з Заходом і крапка!
Всі переговори лише між каоліціями Добра та Зла.
Закінчення війни можливе лише військовим шляхом, нашою Перемогою
Чим можемо, хіба що вдарити рашку контрнаступом
І Гітлер на повному серйозі казав би, що багато пунктів фашистського плану досить непогані.
Вот для начала этот пункт выполни. Выведи свои войска со всей территории Украины, тогда и можно что то обсуждать.
Ото і все
Да і зараз знають...
2 пункт плану - воля всім пригнобленим народам московії
3 пункт плану - організація нейтральної смуги на українсько-китайському кордоні
Залиште Україну у спокої.
Врегульовуйте свої проблеми у своїх країнах
А ми вже якось самі в себе все врегулюємо без сторонніх.
Ми ж до вас не ліземо, то якого рожна вам від нас треба?
Китайці-курви там щось над Перл-Харбором розвідують, мабуть думають, що зможуть американській тріаді нашкодити.
Факт вассалитета и потеря России своей субъектности на лицо... Плешивый действительно почти у разбитого корыта....а как начинал, как начинал...
Сначало G8, потом G20, реки нефтедолларов, Москва - одна из мировых столиц😁😁😁 почти все *******...
Какоє взаімопоніманіє мєжду німі: "Багато положень мирного плану Китаю можуть бути взяті за основу для врегулювання в Україні," - Путін
І обговорювати з окупантом плани щодо України - теж ненормально
Навіщо це Піню и Китаю? Потім прийдеться відмиватися від цього бруду.