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Багато положень мирного плану Китаю можуть бути взяті за основу для врегулювання в Україні, - Путін

путін,сі

Президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном заявив, що за основу мирного врегулювання з Україною можуть бути взяті багато з положень мирного плану, запропонованого Китаєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безумовно, ми під час переговорів не обійшли увагою і ситуацію навколо України. Вважаємо, що багато положень запропонованого Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та в Києві. Однак поки що такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо", - сказав Путін.

Читайте також: Сі Цзіньпін заявив, що Китай відіграє "конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання"

Автор: 

Китай (4501) путін (23750) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+50
підар ти нагуляний,йди нах з України!
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22.03.2023 00:06
+37
С 24.02.22 теперь только такой план

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22.03.2023 00:12
+32
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22.03.2023 00:29
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підар ти нагуляний,йди нах з України!
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22.03.2023 00:06 Відповісти
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22.03.2023 00:29 Відповісти
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22.03.2023 00:47 Відповісти
Судячи з того як висить кобура нато шульга.
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22.03.2023 00:55 Відповісти
Вова, забери свій план з собою в Гаагу

там все суддям і розкажеш.
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22.03.2023 01:15 Відповісти
Прочитав заголовок статьи, даже не стал её читать...
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22.03.2023 04:31 Відповісти
Та він не читав його. Там головне - це повага і цілісність кордонів. Так, що шуруй до кордонів 91 року, коли тобі сам СІ вказав дорогу.
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22.03.2023 00:09 Відповісти
nema tam pro kordony, najal', govoryly - tak, a v samyi plan ne napysaly, til'ky pro suverenitet
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22.03.2023 00:21 Відповісти
vtim, absolutno pofig sh4o tam mriut' Siska i *****
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22.03.2023 00:22 Відповісти
Цілісність це і є кордони. Почитай
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22.03.2023 06:57 Відповісти
Целостность КОГО?) Рашки или Украины? Зачем вы свои ФАНТАЗИИ пытаетесь вложить в китайский набор фраз?)
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22.03.2023 10:48 Відповісти
Це ваші фантазії, я про те, що написано, а не про те що на увазі
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22.03.2023 12:57 Відповісти
Изучите значение термина "суверенитет", прежде чем свои ФАНТАЗИИ нам здесь рассказывать) Назовите в каким именно пункте китайского плана НАПИСАНО о "целостности и границах"?
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22.03.2023 13:31 Відповісти
Хто це ми? Це ті що в окопах, чи на диванах?
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22.03.2023 17:19 Відповісти
Вы точно не ошиблись с комментом?
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22.03.2023 17:43 Відповісти
Сі це мавпа, яка сидить на дереві.
Далі Ви знаєте самі.
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22.03.2023 00:21 Відповісти
Так саме цей пункт його не влаштовує, тому і каже "багато положень", а не усі.
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22.03.2023 01:00 Відповісти
Ні, ні, під цілісністю там мається на увазі цілісність росії до складу якої в її хворих фантазіях входить вся Україна. Саме так і читайте китайський план.
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22.03.2023 07:19 Відповісти
Можливо. Про Тайвань вони теж так думають. Хоча по тексту КРАЇН. А Україна це країна і навіть входить в ООН . Але трактувати ПУ може як йому заманеться
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22.03.2023 07:24 Відповісти
Ага, значить не домовилисб, бо Сі просуває план пакетом... Тобто х...йло маємо надію роздратував Піна... Подивимось на реакцію... Шавка гавкнула вже на другого слона. Схоже когось скоро будуть денацифіковувати, ну звісно не нас...
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22.03.2023 00:11 Відповісти
Про все вони домовились -
рашиський нафтогаз задарма за мішочок чипів та ватники для армії буйла.
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22.03.2023 00:28 Відповісти
Плювати на їхні домовленості.
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22.03.2023 01:24 Відповісти
Перше і головне положення: пуйла підвісити у клітці голим і догори ногами, клітку виставити на Красній площі на загальний огляд, а потім влаштувати тур Європою.
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22.03.2023 00:11 Відповісти
С 24.02.22 теперь только такой план

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22.03.2023 00:12 Відповісти
ТТ
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22.03.2023 00:18 Відповісти
Китаю потрібна напівжива рашка та знесилений Захід. На Україну їм взагалі пох.
Отже, буде допомагати рашці по чуть, виснажуючи всіх.

Не варто нам взагалі вестись на якісь переговори з Китаєм
Ми в каоліції з Заходом і крапка!
Всі переговори лише між каоліціями Добра та Зла.

Закінчення війни можливе лише військовим шляхом, нашою Перемогою
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22.03.2023 00:18 Відповісти
В Китая справи дуже погані. Дуже.
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22.03.2023 00:55 Відповісти
Ну то треба "допомогти" 😂

Чим можемо, хіба що вдарити рашку контрнаступом
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22.03.2023 01:11 Відповісти
Хтось може собі уявити, щоб мирний план врегулювання війни в Європі привез Гітлеру Мусоліні?

І Гітлер на повному серйозі казав би, що багато пунктів фашистського плану досить непогані.
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22.03.2023 00:19 Відповісти
Засунь свой план своему китайскому хозяину в зад, детойоб ты паскудный
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22.03.2023 00:19 Відповісти
zash4ekan pleshyvyi, 4to ty tam sobralsya vzyat'?
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22.03.2023 00:19 Відповісти
1 пункт "Уважение к суверенитету всех стран. Подчеркивается важность соблюдения норм международного права, в частности Устава ООН. Говорится о необходимости защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран."

Вот для начала этот пункт выполни. Выведи свои войска со всей территории Украины, тогда и можно что то обсуждать.
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22.03.2023 00:20 Відповісти
План киташки це бла-бла для затягування війни.
Ото і все
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22.03.2023 00:24 Відповісти
Засунь собі його в сраку, може допоможе...
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22.03.2023 00:20 Відповісти
Вважаємо, що багато положень запропонованого Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам - рашистський вбивця куйло всія 3,14рації, в Україні мирний план ,співзвучний з українським планом,а не з планами світових (рашистсько- китайських іпанатів ).В Україні .має бути втілений український план, для українців,а не рашистський план куйла,для куйла,
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22.03.2023 00:26 Відповісти
Японці щось знали, коли китайців на бамбук тисячами саджали.

Да і зараз знають...
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22.03.2023 00:29 Відповісти
Вже давно час замість "Путін" писати Х#йло в заголовках новин цензора.
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22.03.2023 00:35 Відповісти
в коментах їх обох вже послали *****, чи я ще не запізнився?
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22.03.2023 00:44 Відповісти
ваше лишним не будет
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22.03.2023 00:51 Відповісти
Ну , тут , лишняя "*******" , в их жопе , не помеха ...
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22.03.2023 00:52 Відповісти
Ага, сі грає з вогнем но то він і сам розуміє, але ху по ходу не поняв шо може статися з сі якшо він начне йому допомагати в війні, якшо сша розповідять шо ковід вийшоз з хуаня, то з китаю рвануть всі хто фармацефт, а це пиз""ць для ринку! Бо виробництво тих чи іншіх апаратів можно мгновенно наладити в індії.
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22.03.2023 00:52 Відповісти
***** ! Тебе що, давно не слали на ***??
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22.03.2023 00:59 Відповісти
1 пункт плану - урочисто повісити ху@ло на спаській башті кремля
2 пункт плану - воля всім пригнобленим народам московії
3 пункт плану - організація нейтральної смуги на українсько-китайському кордоні
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22.03.2023 00:59 Відповісти
Подельник в роли адвоката, или адвокат подельник. Си пуй разберешь. Оба ********. По жизни.
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22.03.2023 01:01 Відповісти
Хйло подвел товарища Си к озеру говна и говорит - "ныряй, там тепло, я только искупался" и еще ручкой немытой так похлопал. товарищ Си конечно немного офигел. вроде как Ленин вон в гробу еще лежит и прям некультурно ответить то, что думает, восток, однако.
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22.03.2023 01:03 Відповісти
Китай і Параша переймаються врегулювання В УКРАЇНІ?

Залиште Україну у спокої.

Врегульовуйте свої проблеми у своїх країнах

А ми вже якось самі в себе все врегулюємо без сторонніх.

Ми ж до вас не ліземо, то якого рожна вам від нас треба?
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22.03.2023 01:07 Відповісти
*****: Большая благодарность председатель Xi. Великий китайский дракон спасать слабый мангуст от злой USA. Любить нефритовый стержень в 屁股.
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22.03.2023 01:08 Відповісти
Цивілізований світ не повинен дозволяти червонодупим комуніздам та хитродупим чекістам змінювати світовий порядок та кордони.

Китайці-курви там щось над Перл-Харбором розвідують, мабуть думають, що зможуть американській тріаді нашкодити.
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22.03.2023 01:13 Відповісти
Не можна тримати величезну армію без дії,це колосальна фінансова навантаження країни.Накопичення величезної армії як показує історія виливається тільки в війну де цю армію будуть використовувати.І китайці готові вже фактично її залучити.Все залежить тепер від факторів і часу.Війна в Україні багатьом покидькам в різних країнах показала що і як діється в світі і як це може вплинути на світ і яку реакцію може мати світ.Так от можу з величезною впевненістю сказати 3 світова вже йде повним ходом.Україна це тільки початок. За цим конфліктом стоять інтереси не тільки світу ,Європи а і великих країн ,корпорацій озброєння і нових технологій.І як сказав це тільки початок...
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22.03.2023 02:11 Відповісти
***** там щось тявкнуло,чи здалося?
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22.03.2023 01:25 Відповісти
То колиСіЦзіньпін приїде в Україну щоб обговорити питання врегулювання ситуації навколо України з президентом України а не росії.
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22.03.2023 01:32 Відповісти
Приїде домовлятися про облаштування україно-китайського кордону
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22.03.2023 04:15 Відповісти
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22.03.2023 01:57 Відповісти
С кожнем днем переконуюся в тому що 20 століття було початком лайна,але там зберігалося хоть трохи людоності ,честі і реальності і було справжне,а от 21 століття це вже середина шляху в безодню де одне фальшиве майбутне ,повне зневаги,без чести ,без справжності і повна злоби і ще більших конфліктів.Коли терористи плюють відкрито в обличчя а світу на це начхати бо кожен лобує свої інтереси,але вони не розуміють що доки вони сховалися за однією стіною інші стіни зруновані і рано чи піздно прийдуть за ними.Нічого друга світова не навчила людей.НІЧОГО !Люди ще більше стали баранами і тотальна корупція з інтересами країн влад.Ми ліземо в космос,а не можемо навести лад на землі .Покидьки панують миром.А корпорації якими володіють ще більші покидьки забули що земля в нас одна і ні куди звідси не втекти.Спринт за грошима і владою несе тільки загибель.21 століття а терористи і диктатори мають ядерну зброю.Навіть покидьок гітлеро в гробу вертиться проперелом.Скоро буде ще більше чим 9 млрд населення ми преречені с такми здобутками і жаждою влади на війни .Одне радує що багато людей які ще з мізками цього лайна вже не побачать підуть на спокій.
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22.03.2023 02:04 Відповісти
Просмотрел русские паблики.... даже совсем ватная публика прифуела, как Си указывает русскому народонаселению, что желает видеть Путина президентом в 2024

Факт вассалитета и потеря России своей субъектности на лицо... Плешивый действительно почти у разбитого корыта....а как начинал, как начинал...
Сначало G8, потом G20, реки нефтедолларов, Москва - одна из мировых столиц😁😁😁 почти все *******...
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22.03.2023 03:58 Відповісти
Оці всі спроби кацапів перекласти відповідальність на Україну за ними ж розпочату війну є свідченням лише одного: вони не хочуть миру. Вони навмисно висувають такі умови, щоб Україна на них не погодилася (як і будь-яка інша притомна країна). А потім лицемірно заявляють: "Ну ось бачте - ми їм пропонуємо мир, а вони не погоджуються".
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22.03.2023 05:21 Відповісти
укурок вонючий, ты не об Украине думай, ты думай о своей кацапии, которой осталось жить считанные месяцы... а сам готовься к аресту и суду в Мелитополе...
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22.03.2023 06:29 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне і брехливе це кацапське пуйло. Основа миру в Україні це скоріше за все смерть Цапії і її головного смердячого цапа. Тисячоліттями наші пращурі мали біль, мали розбиті міста та вбитих найкращих за вини цих покидьків із орди- московії, які постійно нападали і все тут руйнували.
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22.03.2023 06:39 Відповісти
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22.03.2023 07:13 Відповісти
Два бандита -миротворця, які намагаються видати себе за жертв "коварного капіталістічєского Запада".

Какоє взаімопоніманіє мєжду німі: "Багато положень мирного плану Китаю можуть бути взяті за основу для врегулювання в Україні," - Путін
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22.03.2023 07:21 Відповісти
Хто ти таке пуйльонок, щоб обговорювати нас, українців? Ти для нас пуйло і терорист. а від недавна ще і рецидивист, який переховується від міжнародного кримінального суда за військові злочини, за викрадення дітей. Засунь всі свої "ідеї" собі в дупу і дивись не подавися. В недалекому майбутньому тебе і твою недоімперію визнають ще в інших злочинах. Українці будуть довго пам'ятати наслідки російської культури, російські школи в містах, пам'ятники кацапам... вбитих українців, величезні ціинтарі по всій Україні, могили прямо на дитячих майданчиках, чорні хустки на вдовах, а це пуйло на декілька поколінь. Драгула, про якого розповідають казки, буде дитиною в порівнянні з тобою.
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22.03.2023 07:29 Відповісти
Чего про них пи**еть если сам Главнокомандувач заискивающе заглядывает в вузькі очі коммунистического монстра.
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22.03.2023 08:09 Відповісти
Багато положень цього плану можуть бути взяти для виготовлення туалетного папіру.
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22.03.2023 09:17 Відповісти
Путлер, хоч і тупий, та все ж зметикував сказонути "багато", замість "все". А наші вітчизняні "окунці" вже готові клюнути на цю приманку.
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22.03.2023 09:30 Відповісти
Анекдот: встречаются как то Си, Путин и "мирный план" Китая и идут на₽@й.
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22.03.2023 09:45 Відповісти
иди ***** *************** *****....................................
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22.03.2023 09:49 Відповісти
Выводи войска дурень, пока есть, что выводить, а то скоро ты останешься без армии и будешь Китаю ноги целовать.
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22.03.2023 10:25 Відповісти
Щоб ти здох,хуйло смердюче! І здихав якомога довше,у власному гімні і блювотині.
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22.03.2023 12:10 Відповісти
Сам приїзд до потвори, яка геноцидить дітей, це вже забруднитися об його лайно

І обговорювати з окупантом плани щодо України - теж ненормально

Навіщо це Піню и Китаю? Потім прийдеться відмиватися від цього бруду.
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22.03.2023 12:44 Відповісти
путлер отдает Сибирь Китаю, а сам растворяется в ее огромных просторах под патронатом Китая. Путлеровские соучасники быстренько оформляют "акт добровольной капитуляции" в надежде спасти свое бабло и свои выводки. Ну а путлер как Януковошь ждет своего часа чтобы его также назвали легитмным презом рабссеи для захвата оставшейся территории рабссеи.
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22.03.2023 12:54 Відповісти
 
 