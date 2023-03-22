Вночі 22 березня у Києві та області оголосили повітряну тривогу через атаку безпілотників

Вночі 22 березня у Києві та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тривогу оголошено через невстановлені повітряні об'єкти, які рухаються з Півночі. Ймовірно це дрони-камікадзе.

Декілька цілей рухаються по Київському водосховищу в напрямку Києва.

Київська ОВА зазначила: "Київська область! Загроза атаки дронами. Сили ППО напоготові. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога".

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