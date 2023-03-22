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Вночі 22 березня у Києві та області оголосили повітряну тривогу через атаку безпілотників

київ,тривога

Вночі 22 березня у Києві та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тривогу оголошено через невстановлені повітряні об'єкти, які рухаються з Півночі. Ймовірно це дрони-камікадзе. 

Декілька цілей рухаються по Київському водосховищу в напрямку Києва.

Київська ОВА зазначила: "Київська область! Загроза атаки дронами. Сили ППО напоготові. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога".

Також читайте: Масштабну повітряну тривогу оголошували в Україні

Автор: 

Київ (19408) Київська область (4003) повітряна тривога (901)


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А у нас вже відбій.
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22.03.2023 00:21 Відповісти
Чорти забирай!
Нам терміново не Ф-16 потрібні, а якісь Супер-Тукани по 15 млн. за штуку із гарним радаром та шестиствольним Вулканом
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22.03.2023 00:31 Відповісти
та цілевказання їм і з землі можуть надавати, тому радар та оптична станція потрібні тільки для самої гармати, і не обов'язково такої потужної з шістьма стволами.
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22.03.2023 00:41 Відповісти
Враження, що не маємо достойної відповіді на іранські вироби по сі пори.
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22.03.2023 00:56 Відповісти
Бо при владі та на посаді МО проф.непридатні особи.
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22.03.2023 01:22 Відповісти
Елементарна відповідь цим мопедам - будь яка літаюча платформа від легкомоторного літака до легкого дешевого гелікоптера, радар, оптична станція та гарні кулемети-гармати

Немає розуму та політичної волі.
Одні воплі "патріоти-ф16"

Ці ср..ні мопеди вже наробили більшої шкоди ніж кінжали
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22.03.2023 02:01 Відповісти
З **********?
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22.03.2023 01:33 Відповісти
Ігнат зранку розкаже, що з "брянської області"...
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22.03.2023 07:17 Відповісти
По Хмельницькому прилетіло - за звуком доволі потужний вибух.
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22.03.2023 02:46 Відповісти
 
 