Вночі 22 березня у Києві та області оголосили повітряну тривогу через атаку безпілотників
Вночі 22 березня у Києві та області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тривогу оголошено через невстановлені повітряні об'єкти, які рухаються з Півночі. Ймовірно це дрони-камікадзе.
Декілька цілей рухаються по Київському водосховищу в напрямку Києва.
Київська ОВА зазначила: "Київська область! Загроза атаки дронами. Сили ППО напоготові. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога".
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Нам терміново не Ф-16 потрібні, а якісь Супер-Тукани по 15 млн. за штуку із гарним радаром та шестиствольним Вулканом
Немає розуму та політичної волі.
Одні воплі "патріоти-ф16"
Ці ср..ні мопеди вже наробили більшої шкоди ніж кінжали