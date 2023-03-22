Протягом 21 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали удари по 5 районах зосередження ворога, складу боєприпасів, 2 ЗРК, 1 РЛС, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії зсУ по ворогу протягом 21 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідмленні зазначається: "Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 21 березня росіяни завдали 4 ракетні та 24 авіаційні удари по території України, - Генштаб